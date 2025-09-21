To sytuacja, której mogło doświadczyć wielu kierowców samochodów z instalacjami LPG. Jedziemy na gazie, wszystko działa normalnie, po czym nagle następuje automatyczne przełączenie na benzynę. Czasem towarzyszy temu szarpnięcie, czasem dzieje się to płynnie, ale efekt jest ten sam - zamiast LPG silnik jest zasilany benzyną. Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika często wszystko wraca do normy, by problem powtórzył się po kilkunastu minutach jazdy.

Dlaczego LPG wyłącza się podczas jazdy?

Reduktor-parownik to element, który zmienia ciekły gaz w stan lotny i obniża jego ciśnienie z około 8 barów do wartości bliskiej atmosferycznemu. To skomplikowane urządzenie musi pracować w określonym zakresie temperatur - zazwyczaj między 35 a 95 stopni Celsjusza. Gdy temperatura spada poniżej minimum, gaz nie odparowuje prawidłowo i system awaryjnie przełącza na benzynę.

Problem pojawia się najczęściej zimą lub podczas długiej jazdy z niewielkim obciążeniem silnika, na przykład na autostradzie ze stałą prędkością. Reduktor jest podgrzewany płynem z układu chłodzenia silnika, ale gdy silnik pracuje ekonomicznie, temperatura płynu może być zbyt niska. Paradoksalnie, im nowocześniejszy i bardziej oszczędny silnik, tym częściej występuje ten problem.

W starszych instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu problem może też wynikać z zużycia samego reduktora. Po przejechaniu 80-100 tysięcy kilometrów membrany wewnątrz reduktora tracą elastyczność, a zawory regulacyjne nie domykają się szczelnie. Efekt? Niestabilne ciśnienie gazu i awaryjne przełączenia na benzynę.

Jak sprawdzić temperaturę reduktora LPG?

Diagnostyka jest stosunkowo prosta.. Po jeździe, gdy problem się pojawił, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i otworzyć maskę. Reduktor znajduje się zazwyczaj w okolicy silnika, często przy ścianie grodziowej. Ostrożnie dotykamy obudowy - powinna być wyraźnie ciepła, ale nie gorąca.

Jeśli reduktor jest ledwo letni lub wręcz zimny, znaleźliśmy przyczynę. Problem może leżeć po stronie obiegu płynu chłodzącego - zapowietrzenie układu, niedrożne przewody grzewcze reduktora lub zbyt niski poziom płynu. W nowszych autach z termostatami elektronicznymi problem może wynikać z oprogramowania, które zbyt agresywnie dba o niską temperaturę silnika.

Dlaczego auto samo przełącza się na benzynę?

Drugim najczęstszym powodem wyłączania się gazu jest zanieczyszczony filtr fazy lotnej, montowany między reduktorem a wtryskiwaczami. To mały element, który kosztuje 20-40 złotych.

Filtr należy wymieniać co 10-15 tysięcy kilometrów, ale wielu kierowców o tym zapomina. Zanieczyszczony filtr ogranicza przepływ gazu, co przy większym zapotrzebowaniu na paliwo - podczas przyspieszania lub jazdy pod górę - powoduje spadek ciśnienia i awaryjne przełączenie na benzynę. Objawem jest też nierówna praca silnika na gazie przy wyższych obrotach.

Wymiana filtra to prosta czynność, którą można wykonać samodzielnie. Znajduje się on zwykle na przewodzie gazowym, kilkanaście centymetrów od reduktora. Wystarczy poluzować opaski, wymienić element i dokładnie dokręcić złączki. Ważne - przed wymianą należy przełączyć na benzynę i odczekać, aż ciśnienie w instalacji spadnie.

Mało kto o tym pamięta, ale zbyt niskie ciśnienie w zbiorniku też może powodować wyłączanie gazu. Gdy zostaje mniej niż 10-15 procent gazu, ciśnienie spada poniżej minimum wymaganego przez reduktor. System interpretuje to jako brak paliwa i przełącza na benzynę, choć wskaźnik wciąż pokazuje jedną kreskę.

Problem nasila się zimą, gdy gaz jest gęstszy i ciśnienie naturalne spada. Rozwiązanie jest proste - nie jeździć na oparach i tankować, gdy zostaje około 20 procent. To też lepsze dla całej instalacji - pompa w zbiorniku nie pracuje na sucho, a reduktor otrzymuje gaz o stabilnym ciśnieniu.

''Wydarzenia'': Droższe przeglądy techniczne. Spora podwyżka po dwóch dekadach Polsat News Polsat News