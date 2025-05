Hulajnoga elektryczna bywa w mieście najwygodniejszym, a także najszybszym środkiem transportu. Takim sprzętem nie trzeba szukać miejsc do parkowania, nie stoi się w korku, eliminujemy także ryzyko tego, że ucieknie nam autobus. Po dotarciu na miejsce hulajnogę można szybko złożyć i zabrać ze sobą. Nic dziwnego, że takie urządzenia - w dodatku niezbyt drogie i dostarczające sporo przyjemności z jazdy - zdobywają coraz większą popularność. Ale ich użytkownicy muszą pamiętać o przepisach.

Od czasu do czasu na ulicach i chodnikach widać hulajnogi, na których jadą dwie osoby. Zdarza się to zwykle wieczorami i nocą, a „załoga” takiego sprzętu bywa mocno rozbawiona. Ale tego typu zabawy mogą być bardzo niebezpieczne. Nie należy na hulajnodze nikogo podwozić, złym pomysłem jest także jazda wraz z dzieckiem, a także ze zwierzętami. Dlaczego? Najpierw spójrzmy na techniczny aspekt tej sprawy.

Nawet jeśli chcemy wieźć na hulajnodze relatywnie lekkie dziecko (i nawet gdy łączna waga "zestawu" nie przekracza maksymalnej nośności sprzętu), nie jest to ani polecane, ani bezpieczne i dozwolone. Ryzyko wypadku wzrasta i taka jazda może skończyć się w szpitalu. Lub jeszcze gorzej.

Przepisy - czyli ustawa Prawo o ruchu drogowym - zabrania jazdy hulajnogą w dwie osoby i więcej. Tak samo jest zresztą w przypadku przewozu zwierząt oraz ładunków inaczej niż w torbie czy plecaku. To oznacza, że nie można obok nóg postawić sobie paczki czy siatki z zakupami. Poza tym, grzywna grozi także za jazdę w innej pozycji niż stojąca przodem - nie można bawić się, kucając na hulajnodze czy odwracając się.

Co grozi za złamanie przepisów? Taryfikator mandatów jest bezlitosny: poruszanie się na hulajnodze w co najmniej dwie osoby oznacza mandat w wysokości 300 zł.

Przy okazji warto przypomnieć inne przepisy dotyczące jazdy na hulajnodze elektrycznej. Prawo o ruchu drogowym, określa, że dzieci w wieku do 10 lat mogą legalnie jeździć na hulajnodze elektrycznej tylko w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 10-18 lat mogą jeździć po drogach publicznych, muszą jednak mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 czy T. Z kolei osoby w wieku powyżej 18 lat nie muszą mieć specjalnych dokumentów pozwalających na jazdę elektryczną hulajnogą. Nawet jeśli nie mają prawa jazdy, mogą legalnie poruszać się tego typu sprzętem.

Pamiętajmy też, że maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się hulajnogą elektryczną podczas jazdy drogą dla rowerów to 20 km/h. Podczas jazdy chodnikiem limit wynosi 6 km/h, a użytkownik hulajnogi musi ustępować pieszym pierwszeństwa i zwracać na nich szczególną uwagę. Naruszenie tych przepisów oznacza karę w wysokości 200 zł, a przekroczenie prędkości jest zagrożone mandatem wynoszącym 300 zł.

Przypominamy: na hulajnodze elektrycznej nie można jeździć w dwie osoby, a policja może łatwo zauważyć tak poruszające się osoby. Z kolei jazda hulajnogą elektryczną po spożyciu alkoholu z zawartością we krwi na poziomie 0,2-0,5 promila (co często idzie w parze z jazdą w dwie osoby) jest zagrożona mandatem w wysokości 1000 zł. Jazda w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) oznacza mandat w wysokości 2500 zł oraz szereg innych konsekwencji. Przede wszystkim, jest to też niezwykle niebezpieczne i grozi poważnym wypadkiem.