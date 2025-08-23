W skrócie GDDKiA złożyła wniosek o zgodę na budowę pierwszego odcinka S17 między Izbicą a Zamościem Sitańcem.

Inwestycja obejmie nowy przebieg trasy, dwa węzły oraz liczne obiekty inżynieryjne, m.in. mosty i przejścia dla zwierząt.

Cała trasa S17 z Piask do granicy z Ukrainą ma liczyć 125 km i kosztować około 4,5 mld zł, trwają już prace na kilku odcinkach.

To bez wątpienia dobra wiadomość dla kierowców podróżujących między Polską a Ukrainą. GDDKiA poinformowała, że złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację odcinka S17 Izbica - Zamość Sitaniec. To ważny krok w kierunku budowy trasy, która w przyszłości połączy centrum Polski z przejściami granicznymi, odciążając lokalne drogi i poprawiając bezpieczeństwo.

S17 Izbica - Zamość Sitaniec. Co w ramach inwestycji?

Uzyskanie decyzji ZRID otworzy drogę do rozpoczęcia prac budowlanych na odcinku Izbica - Zamość Sitaniec. Nowa ekspresówka poprowadzona zostanie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17, jednak w całkowicie nowym śladzie. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły - Stary Zamość i Zamość Sitaniec - a także szereg obiektów inżynieryjnych, w tym mosty, wiadukty oraz specjalne przejścia dla zwierząt.

Za opracowanie projektu budowlanego oraz realizację blisko 10-kilometrowego odcinka drogi odpowiada konsorcjum firm GAP Insaat, Fabe Polska oraz Side Midas Stroy. Wartość kontraktu wynosi około 504 mln zł.

Budowa drogi S17. Stan realizacji na sierpień 2025

Budowa ekspresowej S17 to jedno z największych przedsięwzięć drogowych w regionie. Trasa między Piaskami Wschód a Hrebennem została podzielona na dziewięć odcinków o łącznej długości 125 km, a jej koszt oszacowano na około 4,5 mld zł.

Pierwsze prace na trasie S17 są już prowadzone na dwóch fragmentach: Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne, liczących łącznie niemal 30 km. Do końca roku drogowcy liczą na decyzję ZRID dla odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (18,5 km), co pozwoli na przyspieszenie inwestycji.

Do końca roku GDDKiA planuje złożyć wnioski o wydanie decyzji dla dwóch odcinków S17 między Piaskami a Zamościem (łącznie 35 km) oraz ogłosić przetargi na dwa brakujące fragmenty: Łopiennik - Krasnystaw i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ponad 20 km). Ich realizacja pozwoli domknąć trasę ekspresową od Warszawy aż po granicę z Ukrainą.

Równolegle drogowcy przygotowują dokumentację projektową dla ok. 2-kilometrowego fragmentu S17 w rejonie Hrebennego. Odcinek ten będzie w przyszłości dojazdem do planowanego terminala granicznego, którego realizacją zajmie się Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

