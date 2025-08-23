Co oznacza tabliczka ze śnieżynką pod znakiem?

Tabliczka ze śnieżynką to tak zwany znak dodatkowy, który zgodnie z paragrafem 39 niemieckiego kodeksu drogowego StVO nie tworzy własnych warunków, a jedynie wyjaśnia powód wprowadzenia ograniczenia. Śnieżynka informuje, że w danym miejscu występuje zwiększone ryzyko oblodzenia - na przykład na mostach, w cieniu lasu czy w zagłębieniach terenu.

Interpretacja jest następująca, jak okazało się po kilku wyrokach sądu - śnieżynka nie oznacza "gdy pada śnieg" czy "przy oblodzeniu". To tylko informacja dla kierowców, dlaczego akurat tutaj obowiązuje niższa prędkość. Drogowcy umieszczają takie tabliczki, by zwiększyć akceptację społeczną dla ograniczeń, pokazując ich uzasadnienie. Problem w tym, że intuicyjnie większość kierowców interpretuje śnieżynkę jako warunek - skoro nie ma śniegu, to można jechać szybciej. Tymczasem prawo mówi jednoznacznie: ograniczenie prędkości obowiązuje zawsze, niezależnie od pogody i pory roku.

Różnica między śnieżynką a tabliczką "bei Nässe"

Fundamentalna różnica tkwi w sformułowaniu. Tabliczka "bei Nässe" (przy mokrej nawierzchni) zawiera słowo "bei" (przy), które tworzy warunek. Ograniczenie prędkości obowiązuje tylko wtedy, gdy jezdnia jest faktycznie mokra. Gdy wyschnie, można jechać z normalną prędkością.

Poza drogami lokalnymi znak "bei Nasse" jest ostrzeżeniem o ryzyku wpadnięcia w poślizg. 123RF/PICSEL

Tabliczka ze śnieżynką nie zawiera żadnego słowa warunkowego. Jest to samo piktogram śniegu, bez dodatkowego tekstu. Gdyby było napisane "bei Schnee" (przy śniegu) lub "bei Glätte" (przy śliskości), sytuacja byłaby inna - wtedy ograniczenie działałoby warunkowo.

Ile wynoszą mandaty w Niemczech za prędkość?

Mandaty za przekroczenie prędkości przy znaku ze śnieżynką są identyczne jak przy każdym innym ograniczeniu. W Niemczech kary zależą od tego, czy wykroczenie miało miejsce w terenie zabudowanym czy poza nim.

W terenie zabudowanym przekroczenie o 10 km/h kosztuje 30 euro, o 11-15 km/h już 50 euro, a o 16-20 km/h - 70 euro. Przy przekroczeniu o 21-25 km/h mandat wynosi 115 euro plus punkt karny. Przekroczenie o 26-30 km/h to 180 euro, punkt karny i możliwy miesięczny zakaz prowadzenia. Powyżej 31 km/h mandat sięga 260 euro, dwa punkty karne i miesięczny zakaz.

Poza terenem zabudowanym kary są nieco niższe. Do 10 km/h ponad limit to 20 euro, 11-15 km/h - 40 euro, 16-20 km/h - 60 euro. Od 21 km/h pojawiają się punkty karne: 21-25 km/h to 100 euro i punkt, 26-30 km/h - 150 euro i punkt, powyżej 31 km/h - 200 euro, dwa punkty i możliwy miesięczny zakaz prowadzenia.

