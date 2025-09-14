W skrócie Hongqi, luksusowa marka z Chin, planuje wprowadzić do 2028 roku aż 15 nowych modeli hybrydowych i elektrycznych na rynek europejski.

Nowy elektryczny SUV EHS5 oferuje zasięg do 550 km i bogate wyposażenie skoncentrowane na bezpieczeństwie oraz komforcie.

Sieć dealerów Hongqi ma objąć 200 punktów w 25 krajach, a montaż europejskiej siedziby w Amsterdamie ma przyspieszyć ekspansję.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Historia marki Hongqi rozpoczęła się w latach 50. ubiegłego wieku, gdy w mieście Changchun powstała FAW (First Auto Works), czyli pierwsza fabryka samochodów, w której oprócz lekkich ciężarówek powstały również luksusowe limuzyny dla najważniejszych urzędników w kraju. To właśnie te auta zostały nazwane Hongqi, co w języku mandaryńskim oznacza "czerwony sztandar" i natychmiast stały się symbolem najwyższego komfortu jazdy.

Hongqi rozpoczyna europejską ekspansję. Do 2028 r. pojawi się 15 nowych modeli aut

Chiński producent obecny jest już na Starym Kontynencie i zapowiada błyskawiczny rozwój w kolejnych latach. Zgodnie z zapowiedziami firmy do 2028 r. na rynku europejskim pojawi się 15 modeli hybrydowych i elektrycznych, które łącznie dostępne będą w 25 krajach.

To odważne zapewnienia, ponieważ marka aktualnie w swojej ofercie ma pięć modeli - limuzyny H5, H6 i H9 oraz SUV-y HS3 i HS5. W ziszczeniu tego ambitnego planu pomóc ma otwarta europejska siedziba zlokalizowana w Amsterdamie, a nowe samochody mają wypełnić niemal wszystkie segmenty. Do 2028 r. sieć dealerów w Europie będzie liczyć 200 punktów. Dystrybucją samochodów marki Hongqi w Polsce zajmuje się firma Asian Automotive Distribution Center (AADC).

Hongqi zaprezentowało nowego elektrycznego SUV-a. Przejedzie do 550 km na jednym ładowaniu

Podczas targów odbywających się w Monachium marka zaprezentowała również model EHS5, czyli kompaktowego SUV-a z napędem elektrycznym, który oferuje zasięg do 550 km. Hongqi zapowiada jednak, że ten samochód jest przeciwieństwem modeli innych producentów z Państwa Środka, ponieważ skupia się na "bezpieczeństwie, jakości wykonania i komforcie jazdy".

Co ciekawe, karoseria wykonana została w 78 proc. z ultrawytrzymałej stali, która gwarantuje wytrzymałość na poziomie 2000 MPa, a akumulator posiada certyfikat IPX8 i zabezpieczony jest przed wodą, ogniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wypadku lub kolizji obwody wysokiego napięcia mają zostać wyłączone w zaledwie 3 milisekundy.

Lista wyposażenia standardowego naprawdę robi wrażenie, a na pokładzie znajdują się system kamer 360 stopni, 14 głośników, system multimedialny obsługujący Apple CarPlay i Android Auto, ale zdecydowanie największym luksusem są przednie fotele typu "Queen's Seat", które posiadają funkcję opuszczania oparcia One-Touch, podgrzewanie, wentylację, masaże i elektryczną regulację w 18 płaszczyznach.

Wnętrze nowego Hongqi EHS5. Hongqi materiały prasowe

Na temat danych technicznych nowego modelu wiemy jeszcze niewiele. EHS5 będzie posiadać napęd na jedną oś oraz akumulator typu LFP o pojemności 85 kWh, który pozwoli na przejechanie do 550 km według normy WLTP (ralnie zapewne około 350 km). Czas ładowania od 10 do 80 proc. wynoszący zaledwie 20 minut sugeruje, że zastosowano architekturę 800 V, która umożliwia ładowanie z mocą nawet 350 kW.

Ile będzie kosztować Hongqi EHS5 w Polsce?

Producent nie przekazał zbyt wielu informacji na temat nowego elektrycznego SUV-a, jednakże możemy szacować, że będzie nieco tańszy od większego modelu EHS7, którego ceny w Niemczech rozpoczynają się od 53 999 euro. Hongqi nie ujawniło jeszcze ceny ani terminu rozpoczęcia sprzedaży modelu EHS5.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL