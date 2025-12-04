W skrócie Właściciele samochodów Porsche w Rosji od kilku dni nie mogą uruchomić swoich pojazdów, takich jak Cayenne, Macan i Panamera.

Problemy są najprawdopodobniej wynikiem zdalnej blokady systemu bezpieczeństwa VTS lub przerwania komunikacji z satelitami.

Porsche odmówiło komentarza w tej sprawie, a na rosyjskich forach pojawiają się podpowiedzi jak obejść to zabezpieczenie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Po ataku na Ukrainę zdecydowana większość producentów samochodów - i nie tylko - zbojkotowała Rosję. Głównym efektem było wycofanie się wielu kluczowych marek z tamtejszego rynku, a Porsche podjęło taką decyzję już w marcu 2022 r.

Osoby zamożne radzą sobie z brakiem samochodów importując je przez państwa ościenne, co oczywiście przekłada się na znacznie wyższy koszt zakupu.

Porsche w Rosji nie odpala. Auta "myślą", że są skradzione

Co ciekawe, wyższy koszt importu nie jest jedynym problemem dla posiadaczy samochodów Porsche w Rosji. Portal Lenta.ru przekazał, że na początku grudnia na terenie całego kraju nie było możliwości odpalenia żadnego samochodu marki ze Stuttgartu. Mowa o modelach Cayenne, Macan oraz Panamera, które fabrycznie wyposażone są w system bezpieczeństwa satelitarnego o nazwie VTS - Vehicle Tracking System.

Jego głównym założeniem jest możliwość zlokalizowania pojazdu w przypadku kradzieży, a także zdalnego unieruchomienia. Chociaż sam sposób działania owiany jest tajemnicą to wiadomo, że w określonych odstępach czasowych samochód wysyła i odbiera informacje o swoim położeniu i statusie. Jeżeli technologia uzna, że doszło do kradzieży, uruchomienie silnika staje się niemożliwe. Dokładnie do takiej sytuacji doszło w Rosji.

Problem Porsche w Rosji. Samochody nie odpalają na terenie całego kraju

Problem dotyczy wszystkich egzemplarzy, które zostały wyprodukowane po 2013 r. Aktualnie z problemami zmagają się właściciele modeli Cayenne, Macan oraz Panamera, natomiast z doniesień wynika, że na problemu z uruchomieniem elektrycznego Taycana.

Jak rozwiązać problem z unieruchomionym Porsche? Doniesienia z Rosji mówią, że nie pomaga ani restart samochodu, ani odłączenie zasilania na kilka minut. Rekomendowane rozwiązanie to odłączenie akumulatora na co najmniej 10 godzin.

Rosyjskie serwisy twierdzą, że było to celowe działanie niemieckiego producenta i bezpośrednio powiązane jest ze zdalną aktywacją oprogramowania. Problem z rozruchem silnika mają wyłącznie te auta, które znajdują się na terenie Rosji. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że występują zakłócenia komunikacji z satelitami.

Porsche odmawia komentarza. W Rosji samochodów tej marki nie odpalisz

Chociaż nie brakuje spekulacji, że problem z odpaleniem jest związany z kłopotami z łącznością lub awarią systemu alarmowego, to najczęściej powtarzany jest scenariusz celowego działania marki Porsche. Spekulacje są podsycane faktem, że sam producent odmówił komentarza w tej sprawie.

Rosjanie są wściekli, jednak aktualnie - bez względu na przyczynę - nie mogą korzystać ze swoich samochodów. Na forach pojawiają się porady, aby zakupić i zainstalować zagłuszacze sygnału, z których korzystają... złodzieje samochodów.

To jeden ze sposobów, który ma pozwolić na obejście problemów z łącznością systemu VTS. Występujące problemy mogą być związane z przekroczeniem czasu przydatności oprogramowania w wyniku wdrożenia embargo lub geofencingu, czyli wyłączenia możliwości korzystania z pojazdów na danym obszarze.

Niemiecki producent boryka się ze sporymi problemami w ostatnim czasie, a awaria na terenie Rosji uderza w markę w jednym z najtrudniejszych momentów. W 2025 r. globalne wyniki sprzedaży spadły o 8 proc., a sytuacja na poszczególnych rynkach wyglądała jeszcze gorzej - w Niemczech odnotowano 34 proc. spadku, w Chinach 42 proc., a w pozostałej części Europy 10 proc. Mimo nałożonych sankcji i ograniczeń rosyjski rynek jest dla Porsche nadal wyjątkowo ważny ze względu na wysoki udział sprzedaży modeli premium. Z tego powodu milczenie jest jeszcze bardziej zastanawiające.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL