W skrócie Warszawska Strefa Czystego Transportu zaczęła obowiązywać 1 lipca 2024 roku, lecz dopiero niedawno wystawiono pierwszy mandat za nielegalny wjazd.

Kontrole stają się coraz bardziej intensywne, a strażnicy miejscy korzystają ze specjalnych kamer oraz tworzą stałe punkty kontroli.

Przepisy będą się zaostrzać - od 2026 roku wjazd będzie ograniczony dla starszych aut, a pełne restrykcje mają obowiązywać od 2028 roku.

1 lipca 2024 roku Warszawa uruchomiła Strefę Czystego Transportu, rozciągającą się na większość Śródmieścia oraz okoliczne części Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Do strefy mogą wjeżdżać jedynie pojazdy zgodne z określonymi normami lub uprawnione do tego specjalnym pozwoleniem. Choć za naruszenie obowiązuje mandat w wysokości 500 zł, przez wiele miesięcy przepisy pozostawały praktycznie martwe i nie ukarano żadnego kierowcy.

Pierwszy mandat za wjazd do Strefy Czystego Transportu

Wszystko wskazuje na to, że w końcu nastąpił długo oczekiwany przełom. Jak informuje reporter RMF Przemysław Mzyk, strażnicy miejscy wystawili mandat kierowcy, który w tym roku co najmniej sześć razy wjechał do strefy mimo obowiązującego zakazu.

Wykroczenia zarejestrowano na Pradze-Północ. Kierowca został ukarany zgodnie z art. 96c Kodeksu wykroczeń, przewidującym grzywnę za nielegalny wjazd do strefy czystego transportu.

Wkrótce masowe kontrole i lawina mandatów?

Mandat ten może być dowodem na to, że okres łagodnego podejścia do kierowców naruszających przepisy Strefy Czystego Transportu stopniowo dobiega końca, a Warszawa intensyfikuje przygotowania do szerszych kontroli. Ostatnio informowaliśmy o nowych stanowiskach, przy których dyżurują strażnicy wyposażeni w nowoczesne urządzenia.

Na razie miejsca te oddzielają jedynie żółte taśmy, przez co wyglądają dość prowizorycznie, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce staną się stałymi punktami w obrębie warszawskiej SCT. Świadczą o tym już choćby oficjalne znaki z tabliczką: "2 miejsca dla straży miejskiej i pojazdów kontrolowanych na czas kontroli".

Przy nowych stanowiskach pracują już funkcjonariusze korzystający ze specjalnych kamer automatycznie odczytujących tablice rejestracyjne i weryfikujących je w bazie danych. Pojazdy bez wymaganych uprawnień są oznaczane na czerwono, co sygnalizuje konieczność ich zatrzymania.

Jaki samochód może wjechać do SCT w Warszawie?

Warto przypomnieć, że aby legalnie wjechać na obszar warszawskiej SCT, kierowca musi dysponować autem benzynowym spełniającym normę Euro 2 (lub modelem z roku 1997 lub nowszym). Dla samochodów z silnikiem Diesla minimalny próg to norma Euro 4, co zazwyczaj oznacza, że pojazd nie może być starszy niż 19 lat. Regulamin przewiduje jednak niewielką furtkę - każdy samochód, nawet niespełniający warunków, może wjechać na teren strefy cztery razy w roku.

Na ten moment mieszkańcy stolicy nie muszą martwić się o zakazy. Mają prawo ubiegać się o wyłączenie z przepisów, podobnie jak seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami czy właściciele pojazdów specjalnych i zabytkowych. Z takiego uprawnienia mogą korzystać też firmy działające w Warszawie.

Niestety, to dopiero początek zmian. Ratusz zapowiada, że kontrole SCT będą z roku na rok coraz bardziej restrykcyjne. Od 2026 roku ograniczenia obejmą diesle starsze niż 17 lat i benzyniaki powyżej 26 lat. Nowe, pełne zasady mają objąć wszystkich mieszkańców w 2028 roku.

