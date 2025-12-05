Spis treści: Czym wyróżnia się Seat Ateca FR? Wnętrze Seata Ateca okazuje się zaskakująco przestronne Ile pali Seat Ateca 1.5 TSI? Seat Ateca - ceny i konkurenci

Czym wyróżnia się Seat Ateca FR?

Seat Ateca debiutował w 2016 roku, ale wizualnie jego projekt jest jeszcze starszy, bowiem pierwszy pełnoprawny SUV Seata (Altei XL Freetrack nie liczymy) garściami czerpał z trzeciej generacji Leona, pokazanego kilka lat wcześniej. Ateca przeszła co prawda modernizację, ale było to w 2020 roku i zmieniły się tylko drobiazgi, takie jak wygląd świateł.

Czy model ten dobrze zniósł próbę czasu, niech każdy oceni sam. Faktem jest jednak, że testowany egzemplarz występował w najciekawszej wizualnie odmianie FR, a więc wizualnie usportowionej. Wyróżnia się ona lakierowanymi dolnymi elementami nadwozia, inną osłoną chłodnicy oraz innymi wlotami powietrza, a także zmienionymi listwami ozdobnymi. Całość uzupełniają czarne obudowy lusterek i czarne relingi, a w testowanym egzemplarzu także lakierowane na czarno felgi w rozmiarze 19 cali.

Seat Ateca FR standardowo oferowany jest z 18-calowymi alufelgami. Lakierowano na czarno 19-calowe obręcze wymagają 3947 zł dopłaty Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Tym co zwróciło też moją uwagę podczas testu, są stosunkowo nieduże wymiary Ateki. Mierząc jedynie 438 cm długości jest porównywalna z Leonem w wersji hatchback. Podczas gdy konkurenci zauważalnie urośli, hiszpański model pozostał prawdziwie kompaktowym SUV-em, co łatwo docenić podczas jazdy po mieście oraz parkowania.

Seat Ateca na tle nowszych konkurentów jest stosunkowo nieduży jak na kompaktowego SUV-a Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Wnętrze Seata Ateca okazuje się zaskakująco przestronne

Stosunkowo nieduże jak na tę klasę nadwozie budzi oczywiste obawy o przestronność wnętrza, ale ta potrafi pozytywnie zaskoczyć. Z przodu to oczywiście żaden wyczyn, gdzie kierowca i pasażer siedzą na wygodnych, sportowych fotelach z wysokimi boczkami. W testowanym egzemplarzu dodatkowo pokryto je niezłej jakości skórą z czerwonymi przeszyciami.

Sportowe fotele to standardowe wyposażenie Ateki FR. Skórzana tapicerka wraz z pakietem zimowym wymaga 6384 zł dopłaty Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Jednak również z tyłu miejsca jest całkiem sporo i to zarówno na wysokości kolan, głowy oraz na stopy. Mając ponad 180 cm wzrostu swobodnie usiądziecie za równie rosłym kierowcą. Przeszkadzać może jedynie wysoki tunel środkowy, ograniczający przestrzeń na stopy dla trzeciego pasażera.

Pomimo stosunkowo niedużego nadwozia Ateca oferuje sporo miejsca również na tylnej kanapie Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Bardzo dobrze wypada również bagażnik, mający naprawdę niezłe 510 l pojemności. Sam kształt kufra jest regularny, po bokach znajdziemy zagłębienia na drobiazgi, a pod podłogą miejsce na koło dojazdowe oraz subwoofer. Nie zabrakło także wieszaków i otworu na narty, a tylną kanapę można składać jednym ruchem, pociągając za dźwignie w bagażniku.

Seat Ateca ma spory bagażnik o pojemności 510 l Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Tym co najbardziej zdradza staż rynkowy Ateki jest bez wątpienia deska rozdzielcza. Ma prosty kształt i nie znajdziemy tu zbyt wielu ozdobników, za to jest trochę przycisków fizycznych. Te ostatnie dla wielu osób będą niewątpliwą zaletą. Większość z nich skupiona jest na panelu klimatyzacji z wyświetlaczami pokazującymi wybrane temperatury dla kierowcy i pasażera oraz z trzema pokrętłami. Każdy kto pojeździł trochę nowszymi modelami z klimatyzacją obsługiwaną wyłącznie z ekranu, tym bardziej doceni prostotę dawniejszych rozwiązań.

Ateca ma deskę zaprojektowaną z użyciem prostych linii i widać po niej wiek modelu Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Całkiem nowocześnie prezentuje się natomiast system multimedialny z ekranem o przekątnej 9,2 cala. Co prawda w jego przypadku nie znajdziemy skrótów do najważniejszych funkcji oraz dwóch pokręteł (tak jak w systemie z mniejszym o cal ekranem, stosowanym w niższych wersjach wyposażenia), ale menu i grafika wyglądają całkiem nieźle.

System multimedialny z ponad 9-calowym ekranem ma dość nowoczesne menu. Prosty panel klimatyzacji to w dzisiejszych czasach duża zaleta Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Pochwalić trzeba też wirtualne zegary, które mają prosty, ale czytelny wygląd i pozwalają na całkiem szeroką konfigurację tego, co chcemy widzieć przed sobą. Dostępna jest także opcja wyświetlania tu pełnoekranowej mapy.

Wirtualne zegary mają kilka widoków do wyboru w tym taki z pełnoekranową mapą Dariusz Sobolewski INTERIA.PL

Ile pali Seat Ateca 1.5 TSI?

Obecnie Seat Ateca jest dostępny z dwoma silnikami benzynowymi o mocy 115 i 150 KM oraz ze 150-konnym dieslem. Testowany egzemplarz napędzał mocniejszy benzyniak i wydaje się być on najlepszym wyborem dla większości osób, szczególnie w połączeniu z dwusprzęgłową skrzynią o siedmiu przełożeniach. Przyspieszenie do 100 km/h w 9,0 s jest zadowalające w większości sytuacji, a spalanie w mieście na poziomie 8,2 l/100 km to dobry wynik jak na kompaktowego SUV-a z benzynowym silnikiem, pozbawionym jakiejkolwiek hybrydyzacji.

Silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM stosowany jest od lat w wielu modelach Grupy Volkswagena Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Jeśli chodzi o zachowanie na drodze, to Ateca nadal nie ma się czego wstydzić. Jej zawieszenie stanowi udany kompromis między skutecznym wybieraniem nierówności, a pewnym zachowaniem w zakrętach. 19-calowe felgi z oponami w rozmiarze 235/40, takie jak w testowanym egzemplarzu, mogą jednak dawać o sobie znać na większych nierównościach. W czasie testu nie było to jednak odczuwalne, jako że samochód był wyposażony także w adaptacyjne amortyzatory, pozwalające na regulację ich twardości.

7-biegowa przekładnia DSG pracuje szybko i bez zauważalnego szarpania. Spore pokrętło poniżej służy do wyboru trybu jazdy Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca - ceny i konkurenci

Ceny Seata Ateca zaczynają się od 108 tys. zł, ale w zamian otrzymamy auto z 3-cylindrowym silnikiem 1.0 TSI o mocy 115 KM oraz bazowe wyposażenie Reference+, którego nie da się wzbogacić o żadne dodatki. Kupując hiszpańskiego SUV-a realnie wybieramy więc między 150-konnym silnikiem benzynowym lub Diesla oraz wyposażeniem Style i FR. Testowana odmiana kosztuje obecnie 160 tys. zł, zaś widoczny na zdjęciach egzemplarz wzbogacony we wszystkie dostępne dodatki (między innymi w skórę, szklany dach, ogrzewanie postojowe, fabryczny hak, adaptacyjne zawieszenie) oznaczał wydatek już 208 tys. zł.

Czy warto więc zainteresować się Seatem Atecą? Z jednej strony długi rynkowy staż tego modelu jest widoczny, ale z drugiej okazuje się autem przestronnym, wygodnym i dobrze prowadzącym się. Zaś wnętrze, z którego nie zniknęły fizyczne przyciski i pokrętła, może być dla niejednego kierowcy zaletą na tle nowocześniejszej konkurencji. Niektórym może brakować natomiast mocniejszych wersji silnikowych i napędu 4x4, ale te są dostępne w Atece oferowanej przez Cuprę.

Seat Ateca FR z tyłu nie różni się znacząco od pozostałych odmian. Dwie chromowane obwódki na zderzaku nawet z daleka nie przypominają końcówek wydechu, które mają imitować Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Cenowo Seat Ateca wypada bardzo podobnie do konkurencji. Jak już wspomniałem testowana wersja FR 1.5 TSI ze skrzynią DSG kosztuje obecnie 160 tys. zł i tyle samo zapłacimy też za bardzo zbliżoną konkstrukcyjnie Skodę Karoq 1.5 TSI Sportline. Tak samo wyceniono też Hyundaia Konę 1.6 T-GDI N Line.

Seat Ateca FR 1.5 TSI Dane techniczne Silnik R4, t. benz. Pojemność 1498 cm3 Moc 150 KM (5000-6000 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 250 Nm (1500-3500 obr./min) Skrzynia biegów 7b dwusprzęgłowa Napęd na przód Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 9,0 s Prędkość maksymalna 202 km/h Średnie spalanie 6,3 l/100 km Wymiary Długość 4381 mm Szerokość 1841 mm Wysokość 1601 mm Rozstaw osi 2638 mm Pojemność bagażnika 510 l Masa własna 1418 kg Cena 160 tys. zł

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Seat Ateca FR 1.5 TSI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL