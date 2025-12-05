Seat Ateca FR 1.5 TSI udowadnia, że kiedyś faktycznie było lepiej. Zajrzyjcie do środka

Michał Domański

Michał Domański

Seat Ateca to już prawdziwy rynkowy weteran, ale nie oznacza to, że nie jest wart zainteresowania. Wręcz przeciwnie - dla wielu kierowców niektóre "niedzisiejsze" rozwiązania jakie w nim znajdziemy, mogą wręcz stanowić zaletę. Przekonałem się o tym testując Atecę w usportowionej wizualnie odmianie FR.

Nowoczesny, srebrny SUV marki Seat poruszający się po miejskiej drodze, w tle budynki mieszkalne i drzewa, wyraźne oznakowanie poziome jezdni, słoneczna pogoda i niebieskie niebo.
Seat Ateca FR jest wzbogacony o garść sportowych dodatkówGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Czym wyróżnia się Seat Ateca FR?
  2. Wnętrze Seata Ateca okazuje się zaskakująco przestronne
  3. Ile pali Seat Ateca 1.5 TSI?
  4. Seat Ateca - ceny i konkurenci

Czym wyróżnia się Seat Ateca FR?

Seat Ateca debiutował w 2016 roku, ale wizualnie jego projekt jest jeszcze starszy, bowiem pierwszy pełnoprawny SUV Seata (Altei XL Freetrack nie liczymy) garściami czerpał z trzeciej generacji Leona, pokazanego kilka lat wcześniej. Ateca przeszła co prawda modernizację, ale było to w 2020 roku i zmieniły się tylko drobiazgi, takie jak wygląd świateł.

Czy model ten dobrze zniósł próbę czasu, niech każdy oceni sam. Faktem jest jednak, że testowany egzemplarz występował w najciekawszej wizualnie odmianie FR, a więc wizualnie usportowionej. Wyróżnia się ona lakierowanymi dolnymi elementami nadwozia, inną osłoną chłodnicy oraz innymi wlotami powietrza, a także zmienionymi listwami ozdobnymi. Całość uzupełniają czarne obudowy lusterek i czarne relingi, a w testowanym egzemplarzu także lakierowane na czarno felgi w rozmiarze 19 cali.

Szczegółowy widok tylnej części szarego samochodu osobowego stojącego na betonowej powierzchni, z wyeksponowanym czarnym felgą aluminiową oraz fragmentem lampy tylnej, karoserii i zderzaka.
Seat Ateca FR standardowo oferowany jest z 18-calowymi alufelgami. Lakierowano na czarno 19-calowe obręcze wymagają 3947 zł dopłatyGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Tym co zwróciło też moją uwagę podczas testu, są stosunkowo nieduże wymiary Ateki. Mierząc jedynie 438 cm długości jest porównywalna z Leonem w wersji hatchback. Podczas gdy konkurenci zauważalnie urośli, hiszpański model pozostał prawdziwie kompaktowym SUV-em, co łatwo docenić podczas jazdy po mieście oraz parkowania.

Srebrny SUV poruszający się po miejskiej drodze przy przeszklonym budynku i schodach w tle.
Seat Ateca na tle nowszych konkurentów jest stosunkowo nieduży jak na kompaktowego SUV-aGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Wnętrze Seata Ateca okazuje się zaskakująco przestronne

Stosunkowo nieduże jak na tę klasę nadwozie budzi oczywiste obawy o przestronność wnętrza, ale ta potrafi pozytywnie zaskoczyć. Z przodu to oczywiście żaden wyczyn, gdzie kierowca i pasażer siedzą na wygodnych, sportowych fotelach z wysokimi boczkami. W testowanym egzemplarzu dodatkowo pokryto je niezłej jakości skórą z czerwonymi przeszyciami.

Wnętrze samochodu z widokiem na dwa przednie fotele pokryte czarną tapicerką z czerwonym obszyciem oraz lekko uchylone drzwi po stronie pasażera. Przez okno widoczne elementy innych pojazdów i budynki.
Sportowe fotele to standardowe wyposażenie Ateki FR. Skórzana tapicerka wraz z pakietem zimowym wymaga 6384 zł dopłatyGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Jednak również z tyłu miejsca jest całkiem sporo i to zarówno na wysokości kolan, głowy oraz na stopy. Mając ponad 180 cm wzrostu swobodnie usiądziecie za równie rosłym kierowcą. Przeszkadzać może jedynie wysoki tunel środkowy, ograniczający przestrzeń na stopy dla trzeciego pasażera.

Seat Ateca
Pomimo stosunkowo niedużego nadwozia Ateca oferuje sporo miejsca również na tylnej kanapieGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Bardzo dobrze wypada również bagażnik, mający naprawdę niezłe 510 l pojemności. Sam kształt kufra jest regularny, po bokach znajdziemy zagłębienia na drobiazgi, a pod podłogą miejsce na koło dojazdowe oraz subwoofer. Nie zabrakło także wieszaków i otworu na narty, a tylną kanapę można składać jednym ruchem, pociągając za dźwignie w bagażniku.

Seat Ateca
Seat Ateca ma spory bagażnik o pojemności 510 lGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Tym co najbardziej zdradza staż rynkowy Ateki jest bez wątpienia deska rozdzielcza. Ma prosty kształt i nie znajdziemy tu zbyt wielu ozdobników, za to jest trochę przycisków fizycznych. Te ostatnie dla wielu osób będą niewątpliwą zaletą. Większość z nich skupiona jest na panelu klimatyzacji z wyświetlaczami pokazującymi wybrane temperatury dla kierowcy i pasażera oraz z trzema pokrętłami. Każdy kto pojeździł trochę nowszymi modelami z klimatyzacją obsługiwaną wyłącznie z ekranu, tym bardziej doceni prostotę dawniejszych rozwiązań.

Kokpit nowoczesnego samochodu marki Seat, widoczna kierownica z logo, deska rozdzielcza z dużym ekranem, centralny panel z przyciskami i dźwignią zmiany biegów oraz dwa skórzane fotele przednie.
Ateca ma deskę zaprojektowaną z użyciem prostych linii i widać po niej wiek modeluGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Całkiem nowocześnie prezentuje się natomiast system multimedialny z ekranem o przekątnej 9,2 cala. Co prawda w jego przypadku nie znajdziemy skrótów do najważniejszych funkcji oraz dwóch pokręteł (tak jak w systemie z mniejszym o cal ekranem, stosowanym w niższych wersjach wyposażenia), ale menu i grafika wyglądają całkiem nieźle.

Konsola środkowa samochodu z dużym, kolorowym ekranem nawigacji GPS, poniżej panel sterowania klimatyzacją oraz przyciski do obsługi systemów pojazdu.
System multimedialny z ponad 9-calowym ekranem ma dość nowoczesne menu. Prosty panel klimatyzacji to w dzisiejszych czasach duża zaletaGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Pochwalić trzeba też wirtualne zegary, które mają prosty, ale czytelny wygląd i pozwalają na całkiem szeroką konfigurację tego, co chcemy widzieć przed sobą. Dostępna jest także opcja wyświetlania tu pełnoekranowej mapy.

Cyfrowy kokpit samochodu z wyświetlanym widokiem nawigacji GPS, licznikiem prędkości, obrotomierzem oraz oznaczeniami ostrzegawczymi i informacjami o trasie.
Wirtualne zegary mają kilka widoków do wyboru w tym taki z pełnoekranową mapąDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Ile pali Seat Ateca 1.5 TSI?

Obecnie Seat Ateca jest dostępny z dwoma silnikami benzynowymi o mocy 115 i 150 KM oraz ze 150-konnym dieslem. Testowany egzemplarz napędzał mocniejszy benzyniak i wydaje się być on najlepszym wyborem dla większości osób, szczególnie w połączeniu z dwusprzęgłową skrzynią o siedmiu przełożeniach. Przyspieszenie do 100 km/h w 9,0 s jest zadowalające w większości sytuacji, a spalanie w mieście na poziomie 8,2 l/100 km to dobry wynik jak na kompaktowego SUV-a z benzynowym silnikiem, pozbawionym jakiejkolwiek hybrydyzacji.

Komora silnika samochodowego z widocznym układem zasilania, akumulatorem po prawej stronie oraz systemem dolotowym powietrza. Wiele przewodów, metalowych i plastikowych elementów mechanicznych oraz zbiornik na płyn chłodniczy po lewej stronie.
Silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM stosowany jest od lat w wielu modelach Grupy VolkswagenaGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Jeśli chodzi o zachowanie na drodze, to Ateca nadal nie ma się czego wstydzić. Jej zawieszenie stanowi udany kompromis między skutecznym wybieraniem nierówności, a pewnym zachowaniem w zakrętach. 19-calowe felgi z oponami w rozmiarze 235/40, takie jak w testowanym egzemplarzu, mogą jednak dawać o sobie znać na większych nierównościach. W czasie testu nie było to jednak odczuwalne, jako że samochód był wyposażony także w adaptacyjne amortyzatory, pozwalające na regulację ich twardości.

Seat Ateca
7-biegowa przekładnia DSG pracuje szybko i bez zauważalnego szarpania. Spore pokrętło poniżej służy do wyboru trybu jazdyGrzegorz BanduraINTERIA.PL

Seat Ateca - ceny i konkurenci

Ceny Seata Ateca zaczynają się od 108 tys. zł, ale w zamian otrzymamy auto z 3-cylindrowym silnikiem 1.0 TSI o mocy 115 KM oraz bazowe wyposażenie Reference+, którego nie da się wzbogacić o żadne dodatki. Kupując hiszpańskiego SUV-a realnie wybieramy więc między 150-konnym silnikiem benzynowym lub Diesla oraz wyposażeniem Style i FR. Testowana odmiana kosztuje obecnie 160 tys. zł, zaś widoczny na zdjęciach egzemplarz wzbogacony we wszystkie dostępne dodatki (między innymi w skórę, szklany dach, ogrzewanie postojowe, fabryczny hak, adaptacyjne zawieszenie) oznaczał wydatek już 208 tys. zł.

Zobacz również:

Citroen C4 po modernizacji otrzymał mocno zmieniony przód
Testy

Citroen C4 Hybrid przyciąga zużyciem paliwa i ceną. A jakie ma wady?

Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

    Czy warto więc zainteresować się Seatem Atecą? Z jednej strony długi rynkowy staż tego modelu jest widoczny, ale z drugiej okazuje się autem przestronnym, wygodnym i dobrze prowadzącym się. Zaś wnętrze, z którego nie zniknęły fizyczne przyciski i pokrętła, może być dla niejednego kierowcy zaletą na tle nowocześniejszej konkurencji. Niektórym może brakować natomiast mocniejszych wersji silnikowych i napędu 4x4, ale te są dostępne w Atece oferowanej przez Cuprę.

    Srebrny SUV marki Seat Ateca na parkingu przy nowoczesnym budynku, widoczny tył pojazdu z czarnymi felgami i tablicą rejestracyjną.
    Seat Ateca FR z tyłu nie różni się znacząco od pozostałych odmian. Dwie chromowane obwódki na zderzaku nawet z daleka nie przypominają końcówek wydechu, które mają imitowaćGrzegorz BanduraINTERIA.PL

    Cenowo Seat Ateca wypada bardzo podobnie do konkurencji. Jak już wspomniałem testowana wersja FR 1.5 TSI ze skrzynią DSG kosztuje obecnie 160 tys. zł i tyle samo zapłacimy też za bardzo zbliżoną konkstrukcyjnie Skodę Karoq 1.5 TSI Sportline. Tak samo wyceniono też Hyundaia Konę 1.6 T-GDI N Line.

    Seat Ateca FR 1.5 TSI

    Dane techniczne 
    Silnik
    R4, t. benz.
    Pojemność 
    1498 cm3
    Moc 
    150 KM (5000-6000 obr./min)
    Maksymalny moment obrotowy 
    250 Nm (1500-3500 obr./min)
    Skrzynia biegów 
    7b dwusprzęgłowa
    Napęd 
    na przód
    Osiągi  
    Przyspieszenie 0-100 km/h 
    9,0 s
    Prędkość maksymalna 
    202 km/h 
    Średnie spalanie 
    6,3 l/100 km
    Wymiary  
    Długość 
    4381 mm
    Szerokość 
    1841 mm 
    Wysokość 
    1601 mm 
    Rozstaw osi 
    2638 mm
    Pojemność bagażnika 
    510 l
    Masa własna
    1418 kg
    Cena
    160 tys. zł
    Nowoczesny, srebrny SUV marki Seat Ateca ustawiony na parkingu na tle wielopiętrowych, nowoczesnych budynków biurowych, wyraźne refleksy światła na karoserii, widoczne czarne felgi i tablica rejestracyjna.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Nowoczesny samochód osobowy marki Seat szarego koloru zaparkowany na betonowym parkingu, widoczny od przodu z czytelną tablicą rejestracyjną i charakterystycznym logo na grillu, w tle budynek biurowy.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Nowoczesny, srebrny SUV z czarnymi felgami zaparkowany na wielopoziomowym parkingu, w tle widać fasadę budynku z dużymi oknami.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Zbliżenie na nowoczesny reflektor samochodu w szarej karoserii, z wyraźnie widocznymi detalami oświetlenia LED oraz fragmentem maski i błotnika.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Logo modelu Ateca umieszczone na tylnej klapie samochodu w kolorze ciemnoszarym, w tle widoczny fragment tablicy rejestracyjnej.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Kokpit nowoczesnego samochodu marki Seat z widoczną kierownicą, deską rozdzielczą, ekranem multimedialnym oraz panelami klimatyzacji i nawiewów. Tapicerka wykonana ze skóry, wnętrze utrzymane w eleganckim, czarnym kolorze.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Ekran dotykowy systemu multimedialnego w samochodzie z widocznym menu Full Link, oferującym opcje połączenia smartfonów Galaxy A32 5G oraz iPhone, a także integrację z Android Auto i Apple CarPlay. Ikony funkcji i aplikacji poniżej głównego menu oraz p...
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Cyfrowy panel zegarów samochodowych z wyraźnym wyświetlaczem nawigacji GPS pośrodku, otoczony wskaźnikiem prędkościomierza po prawej stronie oraz obrotomierza po lewej stronie, a także ikonami ostrzegawczymi u góry ekranu.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Srebrny crossover typu SUV marki Seat stoi na parkingu na tle nowoczesnego budynku z przeszkleniami i niebieskim niebem. Samochód zwraca uwagę sportową stylistyką oraz czarnymi felgami.
    Seat Ateca FR 1.5 TSIGrzegorz BanduraINTERIA.PL
    Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testuINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze