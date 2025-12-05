W skrócie We Włoszech wprowadzono system automatycznych rekompensat za opóźnienia na płatnych odcinkach dróg, który zwróci kierowcom część opłaty za przejazd.

Zwroty będą uzależnione od długości trasy oraz czasu opóźnienia, z określonymi wyjątkami dotyczącymi m.in. zdarzeń losowych i działań ratunkowych.

Wprowadzenie systemu ma na celu odbudowę zaufania do opłat drogowych i powiązanie wysokości opłat z rzeczywistymi inwestycjami w infrastrukturę.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zmotoryzowani zdecydowanie najbardziej narzekają na płatne odcinki dróg, gdzie regularnie tworzą się zatory. W przypadku Polski takim niechlubnym tytułem może pochwalić się fragment A4 od Krakowa do Katowic, który już niebawem ponownie będzie zarządzany przez GDDKiA, a przejazd nim będzie darmowy.

We Włoszech odcinków, za przejazd którymi trzeba uiścić opłatę, jest sporo i również nie należą one do najtańszych. W dodatku w sezonie letnim, w okresie szczytu turystycznego, autostrady często się korkują.

Włoski urząd regulacji ruchu drogowego wprowadza rewolucyjny system rekompensat, który będzie automatycznie zwracał pieniądze kierowcom, gdy ich podróż została znacznie opóźniona.

Rewolucyjne przepisy we Włoszech. Zwrot pieniędzy za przejazd płatnymi odcinkami dróg

Zasada działania nowego systemu będzie stosunkowo prosta i oparta zostanie na zautomatyzowanym algorytmie porównawczym, który zmierzy rzeczywisty czas przejazdu i porówna go względem wcześniej obliczonego czasu wyjściowego. Gdy różnica osiągnie określony poziom, uruchomiony zostanie mechanizm zwrotu części opłaty za przejazd. Urząd podkreśla, że proces wypłacania rekompensat - oparty o czas jazdy na danym odcinku - jest uczciwy i przełomowy.

Co więcej, wytyczne do otrzymania zwrotu uzależnione są od długości trasy:

do 30 km - zwrot pieniędzy niezależnie od wysokości opóźnienia,

od 30 do 50 km - prawo do zwrotu od 10 min opóźnienia,

powyżej 50 km - zwrot od 15 min opóźnienia.

Wprowadzenie nowych przepisów będzie podzielone na dwie kluczowe fazy - 1 czerwca 2026 r. system rekompensat ruszy na płatnych fragmentach autostrad zarządzanych przez jednego operatora, natomiast 1 grudnia tego samego roku zacznie obowiązywać na trasach zarządzanych wspólnie przez kilku koncesjonariuszy.

W tych przypadkach prawa do zwrotu nie będzie. System rekompensat we Włoszech za przejazd autostradami

Oczywiście ubieganie się o zwrot nie będzie możliwe w każdym przypadku. Wykluczone zostały opóźnienia związane z pilnymi robotami drogowymi, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego, ekstremalnych zjawisk pogodowych czy podczas działań ratunkowych.

Przełomowy system rekompensat wejdzie w życie we Włoszech w 2026 r. Wojciech Strozyk Reporter

Informacje na temat możliwości ubiegania się o zwrot, a także wypłaty środków, będą dostępne poprzez aplikację dostępną dla użytkowników autostrad wszystkich operatorów w kraju. Co więcej, nowe zasady będą również uwzględniały przyszłe koncesje, a także rozszerzone zostaną na obowiązujące już umowy poprzez dodatkowe aneksy.

Minister transportu Matteo Salvini z zadowoleniem przyjął decyzję i nazwał ją "przełomowym działaniem", które ma zapewnić kierowcom większe poczucie bezpieczeństwa w sytuacji opóźnień i utrudnień.

Włosi chcą odbudować zaufanie kierowców do systemu opłat drogowych

Według analizy firmy Tollwayr, Włochy należą do państw o najwyższych kosztach przejazdu autostradami w Europie, co w dużej mierze wynika z ukształtowania terenu. W krajach górskich budowa dróg wymaga znacznie większych nakładów finansowych, co związane jest z budową, a następnie utrzymaniem tuneli, estakad czy wiaduktów.

Aktualny model wyliczania opłaty za przejazd opiera się na tzw. taryfie jednolitej, która uwzględnia klasę pojazdu, charakterystykę trasy i operatora danej autostrady. Co więcej, opłata mnożona jest przez liczbę przejechanych kilometrów, następnie doliczany jest VAT w wysokości 22 proc., a także koszty dla krajowego zarządu dróg ANAS. Tym sposobem występowały potężne różnice w wysokości stawek - dla przykładu przejazd liczącą 200 km drogą z Mediolanu do Bolonii kosztował średnio 16 euro, a za podobny dystans do Aosty kierowcy płacili 35 euro.

Wprowadzenie rekompensat za opóźnienie w przejeździe to nie wszystko. Dodatkowo włoski Urząd Regulacji Transportu (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) zapowiada, że wysokość opłat ulegnie zmianie i bezpośrednio będzie powiązana z realnie poniesionymi i udokumentowanymi inwestycjami koncesjonariuszy. Co istotne, zniknie również mechanizm regularnych podwyżek, które w zdecydowanej większości przypadków nie przekładały się na nakłady związane z poprawą lub modernizacją dotychczasowej infrastruktury. Celem tych zmian jest przede wszystkim odbudowa zaufania do systemu opłat.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL