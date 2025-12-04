W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje znaczne podwyżki opłat za tablice rejestracyjne i dokumenty pojazdów.

Koszt tablic indywidualnych wzrośnie niemal trzykrotnie, do 3 tys. zł.

Podwyżki obejmą również auta zabytkowe i prawo jazdy, a nowe stawki mogą wejść w życie już za kilka tygodni.

Z opublikowanego wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że trwają prace nad dwoma nowymi rozporządzeniami, które dla kierowców oznaczają większe wydatki. Po ogłoszonej podwyżce opłat za badania techniczne, która wejdzie w życie 19 września, resort zajął się także wnioskami zgłaszanymi przez gminy i powiaty. Już teraz wiadomo, że w nadchodzących miesiącach wzrosną koszty związane z wydaniem prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych.

Wyższe stawki za wydanie dokumentów i tablic rejestracyjnych

Opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia przewiduje wzrost opłat za wydawanie dokumentów rejestracyjnych. Opłata za dowód rejestracyjny lub jego wtórnik ma wzrosnąć z 54 zł do 62,5 zł. Wydanie pozwolenia czasowego podrożeje z 13,5 zł do 16 zł, natomiast wtórnik pozwolenia czasowego zdrożeje z 18,5 zł do 21,5 zł.

Niestety, planowane podwyżki obejmą również tablice rejestracyjne. Opłata za wydanie tablicy samochodowej lub jej wtórnika wzrośnie z 80 zł do 92,5 zł. Za tablicę motocyklową lub jej wtórnik trzeba będzie zapłacić 46,5 zł zamiast 40 zł, a tablicę motorowerową lub jej wtórnik - 35 zł zamiast 30 zł. Największy wzrost dotyczy tablic indywidualnych, których koszt ma wzrosnąć z 1 tys. zł do 3 tys. zł.

Właściciele aut zabytkowych także sięgną do kieszeni

Podwyżki obejmą również właścicieli samochodów zabytkowych. W ich przypadku opłata za tablice samochodów zabytkowych lub ich wtórniki oraz za zmniejszone tablice zabytkowe ma wzrosnąć z 100 zł do 115,5 zł. Zabytkowa tablica motocyklowa podrożeje z 50 zł do 58 zł, a motorowerowa z 40 zł do 46,5 zł. Komplet nalepek legalizacyjnych na tablice lub ich wtórnik będzie kosztować 14,5 zł zamiast dotychczasowych 12,5 zł. W identyczny sposób wzrosną opłaty za analogiczne tablice tymczasowe.

Nie zmieni się sposób wyliczania opłaty za wydanie pojedynczej tablicy rejestracyjnej. Niezależnie od tego, czy zwykłej, indywidualnej, czy zabytkowej. Koszt nadal będzie wynosić połowę opłaty za komplet tablic. Wydanie wtórnika jednej tablicy zwykłej, zabytkowej lub indywidualnej będzie kosztować tyle samo, co wydanie pełnej tablicy.

To jeszcze nie koniec. Wkrótce kolejne podwyżki

Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po jego opublikowaniu. W jego uzasadnieniu podkreślono, że ceny wydania tablic rejestracyjnych pozostają niezmienione od 2004 roku, natomiast opłaty za dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe oraz nalepki legalizacyjne i tymczasowe obowiązują w tej samej wysokości od 2010 roku.

Resort wskazuje, że w tym czasie znacząco wzrosły zarówno ceny towarów i usług, jak i minimalne wynagrodzenie.

Jednocześnie ministerstwo przygotowuje jeszcze jeden projekt, który zakłada podwyżki opłat za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy. Jak zaznacza resort, stawki te pozostają niezmienione od 12 lat, podczas gdy w tym czasie istotnie wzrosła zarówno płaca minimalna, jak i koszty produkcji dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

