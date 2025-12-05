W skrócie Toyota zaprezentowała dwa prototypowe modele sportowych aut: GR GT oraz GR GT3, inspirowane legendarnymi samochodami 2000GT i Lexus LFA.

GR GT to drogowy samochód sportowy z 4-litrowym silnikiem V8, hybrydą i zaawansowaną aerodynamiką, natomiast GR GT3 jest przystosowany do wyścigów zgodnie ze specyfikacją FIA GT3.

Obydwa modele są rozwijane pod okiem Akio Toyody, przy udziale doświadczonych inżynierów i kierowców wyścigowych, a ich rynkowa premiera zaplanowana jest na 2027 rok.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Toyota GR GT - drogowy samochód sportowy

Toyota przedstawiła dwa modele, jeszcze koncepcyjne, ale będące w zaawansowanej fazie rozwoju. Pierwszy z nich, GR GT, to drogowy samochód sportowy zaprojektowany zgodnie z filozofią: "kierowca na pierwszym miejscu". Pod maską auta pracuje nowy, 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, wspierany silnikiem elektrycznym. Toyota zakłada osiągnięcie mocy co najmniej 650 KM oraz 850 Nm momentu obrotowego, są to wartości docelowe w trwającym procesie rozwojowym.

W samochodzie zastosowano układ napędowy typu transaxle. Oznacza to, że silnik znajduje się z przodu, a napęd trafia na koła tylne za pośrednictwem skrzyni biegów zintegrowanej z tylnym dyferencjałem, w przypadku GR GT jest to ośmiostopniowa przekładnia automatyczna, która wykorzystuje mokre sprzęgło zamiast klasycznego konwertera. Głównym zyskiem z przesunięcia skrzyni do tyłu jest poprawa rozkładu mas między osiami, co poprawia stabilność auta podczas szybkiej jazdy.

Jednym z kluczowych założeń było obniżenie środka ciężkości samochodu. Toyota materiały prasowe

Standardowe wyposażenie obejmuje mechaniczną blokadę dyferencjału, co poprawia przyczepność napędzanych kół.

W jednostce napędowej zastosowano rozwiązania znane z aut wyczynowych, m.in. smarowanie z suchą miską olejową oraz układ Hot-V, w którym turbosprężarki umieszczono pomiędzy głowicami silnika. Taka konstrukcja pozwala skrócić drogę przepływu spalin, poprawia zarządzanie temperaturą i znacząco redukuje opóźnienie reakcji turbosprężarek.

Jednym z kluczowych założeń było obniżenie środka ciężkości samochodu. W tym celu obniżono pozycję kierowcy, przeprojektowano układ napędowy i przesunięto najcięższe elementy, takie jak akumulator czy zbiornik paliwa. Takie podejście ma bezpośredni wpływ na stabilność przy dużych prędkościach i przyczepność na torze.

Nowa aluminiowa rama i aerodynamika jako punkt wyjścia

GR GT to pierwsza Toyota z całkowicie aluminiową ramą nadwozia. W połączeniu z panelami wykonanymi z tworzywa wzmacnianego włóknem węglowym (CFRP) pozwoliło to stworzyć konstrukcję jednocześnie lekką i bardzo sztywną, co było jednym z kluczowych założeń projektu.

Toyota odwróciła klasyczny proces projektowania samochodu sportowego. Toyota materiały prasowe

Toyota odwróciła klasyczny proces projektowania samochodu sportowego. Zamiast tworzyć stylistykę, a dopiero później dostosowywać aerodynamikę, prace rozpoczęto od ustalenia najbardziej efektywnej bryły aerodynamicznej. Dopiero na tej podstawie powstał finalny kształt nadwozia. Takie podejście ma zapewnić stabilność przy bardzo wysokich prędkościach, a producent deklaruje, że GR GT przekroczy 320 km/h.

GR GT to pierwsza Toyota z całkowicie aluminiową ramą nadwozia. Toyota materiały prasowe

W kabinie skupiono się na ergonomii. Pozycja za kierownicą oraz rozmieszczenie przełączników uwzględniają uwagi kierowców testowych. Wskaźniki zaprojektowano tak, aby były czytelne także podczas jazdy torowej, gdzie margines błędu praktycznie nie istnieje.

Wskaźniki zaprojektowano tak, aby były czytelne także podczas jazdy torowej, gdzie margines błędu praktycznie nie istnieje. Toyota materiały prasowe

Toyota GR GT3 - nie tylko dla profesjonalistów

Drugi model, GR GT3, bazuje na założeniach konstrukcyjnych GR GT, lecz został opracowany zgodnie ze specyfikacją FIA GT3, jednej z najpopularniejszych kategorii wyścigowych na świecie. W tej klasie rywalizują samochody zbudowane na bazie modeli drogowych, ale dostosowane do motorsportu, dlatego kluczowe znaczenie mają stabilność prowadzenia i odporność na obciążenia.

Pozycja za kierownicą, widoczność oraz rozmieszczenie przełączników powstały na podstawie uwag kierowców testowych. Toyota materiały prasowe

GR GT3 korzysta z tej samej filozofii konstrukcyjnej co drogowy GR GT - nisko położonego środka ciężkości, lekkiej aluminiowej ramy i wyraźnego nacisku na aerodynamikę. Toyota rozwija jednocześnie kompleksowy system wsparcia dla zespołów wyścigowych, aby samochód był konkurencyjny w rywalizacji GT3, a jednocześnie łatwy w prowadzeniu zarówno dla profesjonalistów, jak i kierowców-amatorów.

Testy GR GT3 odbywają się w ośrodkach badawczych Toyoty oraz na torach Fuji Speedway i Nurburgring, a także na drogach publicznych. Cały projekt nadzoruje Akio Toyoda, występujący jako główny kierowca testowy pod pseudonimem Morizo.

Nad rozwojem modeli pracują inżynierowie odpowiedzialni wcześniej za Lexusa LFA, którzy przekazują swoje doświadczenie młodszym konstruktorom. Toyota planuje, że wersje produkcyjne GR GT i GR GT3 trafią na rynek około 2027 r.

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL