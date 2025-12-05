Spis treści: Dopłaty do tachografów - program już działa Kto otrzyma 3 tys. zł na tachograf G2V2? Jak złożyć wniosek o dopłaty do tachografów? Dlaczego rząd uruchomił program dopłat?

Dopłaty do tachografów - program już działa

Od 1 grudnia 2025 r. przewoźnicy mogą składać wnioski o zwrot części kosztów wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji G2V2. Nabór rozpoczął się o godz. 10:00 i potrwa do 31 stycznia 2026 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że tylko pierwszego dnia wpłynęło około 2,8 tys. wniosków.

Budżet programu to 319,67 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomoc udzielana jest w formule de minimis, a o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń. Oznacza to, że pula może zostać wykorzystana jeszcze przed zakończeniem naboru.

Kto otrzyma 3 tys. zł na tachograf G2V2?

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom wykonującym międzynarodowy transport drogowy osób lub rzeczy. Warunkiem udziału w programie jest:

posiadanie ważnej licencji wspólnotowej,

wymiana tachografu w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 17 listopada 2025 r.,

brak wcześniejszego refinansowania dla tego samego pojazdu.

Zwrot wynosi maksymalnie 3 tys. zł netto na jeden pojazd. W pierwszym etapie każda firma może otrzymać środki na wymianę maksymalnie 10 tachografów. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń pozostała część budżetu zostanie podzielona na kolejne pojazdy, już bez limitu.

Tachograf G2V2 jest urządzeniem wymaganym przepisami Pakietu Mobilności. Rejestruje m.in. pozycję pojazdu co trzy godziny jazdy, przekroczenia granic oraz czas pracy kierowców. Według branży koszt montażu takiego urządzenia to najczęściej kilka tys. zł, co przy dużych flotach oznacza duże obciążenie finansowe.

Jak złożyć wniosek o dopłaty do tachografów?

Procedura odbywa się w pełni elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.

We wniosku przewoźnik musi wskazać:

dane przedsiębiorstwa i numer licencji wspólnotowej,

numer teczki przewoźnika w systemie GITD,

dane pojazdu i wymienionego tachografu,

numer rejestracyjny pojazdu i numer identyfikacyjny urządzenia,

dane warsztatu instalującego tachograf,

rachunek bankowy do wypłaty środków.

Wymagane jest także dołączenie faktury za montaż G2V2 oraz wydruku danych technicznych urządzenia. ARiMR ma 45 dni na ocenę wniosków od momentu zakończenia naboru.

Dlaczego rząd uruchomił program dopłat?

Wymiana tachografów na wersję G2V2 była obowiązkowa dla firm wykonujących międzynarodowy transport. Termin końcowy ustalono na 18 sierpnia 2025 r. Jeszcze miesiąc przed nim około 25 proc. pojazdów nie miało wymaganych urządzeń, a jedną z głównych barier były koszty modernizacji.

Według danych producentów w Polsce wymieniono już ok. 150 tys. tachografów, z czego około 70 proc. to urządzenia zgodne z najnowszym standardem. Program refinansowania ma przyspieszyć modernizację, ujednolicić poziom wyposażenia floty oraz umożliwić firmom spełnienie unijnych wymogów bez ponoszenia pełnych kosztów.

