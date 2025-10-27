W skrócie Toyota Supra znika z rynku po 47 latach produkcji, ostatnią wersją będzie limitowana GR Supra Final Edition.

Model przez lata zyskał status kultowego samochodu dzięki serii Szybcy i wściekli, sukcesom na torach i rozpoznawalnemu silnikowi 2JZ-GTE.

Od 2026 roku kończy się współpraca Toyoty z BMW, a kolejna generacja Supry ma być hybrydą bazującą na napędzie 2.0 turbo.

Toyota Supra Final Edition - ostatnie pożegnanie z legendą

Produkcja Toyoty Supry zakończy się w marcu 2026 roku w zakładach Magna Steyr w Grazu, tej samej fabryce, w której powstaje BMW Z4. Ostatnie egzemplarze będą należały do limitowanej serii GR Supra Final Edition, przygotowanej specjalnie na zakończenie produkcji.

Pod maską nie znajdziemy rewolucyjnych zmian. Model nadal napędza sześciocylindrowy silnik 3.0 turbo o mocy 382 KM (ok. 280 kW), współpracujący z ośmiobiegową przekładnią automatyczną lub sześciobiegowym manualem. W Japonii przygotowano jeszcze mocniejszą odmianę 429 KM.

47 lat historii od Celiki Supra do GR Supry

Historia Supry sięga 1978 roku, gdy na rynku pojawiła się Celica Supra (A40), dłuższa i bardziej luksusowa wersja Celiki, napędzana rzędowym sześciocylindrowym silnikiem. Kolejne generacje stopniowo odcinały się od pierwowzoru. W 1986 roku model A70 wprowadził turbodoładowanie, a A80 z 1993 roku przeszła do historii jako najbardziej rozpoznawalna Supra.

To właśnie A80, napędzana legendarnym silnikiem 2JZ-GTE, zapewniła Toyocie miejsce w historii motoryzacji. Samochód stał się bohaterem torów wyścigowych, gier komputerowych i filmów, zyskując status kultowego auta dzięki serii Szybcy i wściekli.

Po zakończeniu produkcji w 2002 roku Supra zniknęła z rynku na 17 lat. Powróciła w 2019 roku jako A90 GR Supra, opracowana wspólnie z BMW. Choć współpraca z niemieckim producentem wzbudziła kontrowersje, pozwoliła Toyocie szybko przywrócić do życia kultowy model.

Toyota Supra 2026. Koniec współpracy z BMW i plany na przyszłość

Wraz z końcem produkcji Supry w 2026 roku zakończy się również współpraca Toyoty z BMW przy tym modelu. Produkcja Z4 zostanie wygaszona w tym samym okresie, a obie marki planują niezależne rozwijanie sportowych samochodów.

Toyota potwierdziła, że nie jest to definitywny koniec historii Supry. Toyota materiały prasowe

Toyota potwierdziła, że nie jest to definitywny koniec historii Supry. Według doniesień, w 2027 roku ma zadebiutować nowa generacja wyposażona w hybrydowy napęd 2.0 turbo o mocy ok. 394 KM.

Decyzja o zakończeniu obecnej generacji była podyktowana nie tylko transformacją technologiczną, ale i sytuacją rynkową. W 2025 roku sprzedaż Supry w USA wyniosła nieco ponad 2 tys. egzemplarzy, podczas gdy konkurencyjny Nissan Z znalazł ponad 4,8 tys. nabywców. To pokazuje, że sportowe coupe o napędzie spalinowym powoli ustępują miejsca nowoczesnym hybrydom.

