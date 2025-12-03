W skrócie Ministerstwo Infrastruktury podnosi opłatę za wydanie prawa jazdy do 115,50 zł po 12 latach niezmiennych stawek.

Podwyżka jest uzasadniona rosnącymi kosztami administracyjnymi oraz stratami samorządów związanymi z obsługą dokumentów.

Nowe stawki mają wejść w życie na początku 2026 roku i nie obejmują kosztów egzaminu ani badań lekarskich.

Nowa opłata za prawo jazdy - ile zapłacimy?

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia, w którym zapowiedziano zmianę wysokości opłaty za wydanie prawa jazdy. Cena wzrośnie z dotychczasowych 100 zł do 115,50 zł, czyli o 15,50 zł. Podwyżka dotyczy także dokumentów wydawanych kierowcom podróżującym za granicę. Międzynarodowe prawo jazdy będzie kosztować 40,50 zł zamiast 35 zł.

Nowe stawki mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że kierowcy, którzy planują wymianę dokumentu lub odbiór prawa jazdy po zdanym egzaminie, powinni liczyć się ze wzrostem kosztów na początku 2026 r.

Dlaczego rząd podnosi opłatę za prawo jazdy?

Resort infrastruktury podkreśla, że kwota 100 zł obowiązywała od 12 lat. W tym czasie wzrosła inflacja, ceny usług oraz płaca minimalna. W efekcie samorządy odpowiedzialne za wydanie dokumentów mają ponosić realne straty, ponieważ obecne opłaty nie pokrywają kosztów obsługi.

Z danych przedstawionych ministerstwu wynika, że tylko w 2023 r. miasta musiały dopłacić do funkcjonowania wydziałów komunikacji ponad 30,5 mln zł. Podwyżka ma zmniejszyć tę dysproporcję i pokryć wydatki związane z wytworzeniem dokumentu oraz obsługą procesu administracyjnego.

Według projektu podwyżka została wyliczona na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata 2023 i 2024. Resort argumentuje, że to najbardziej obiektywna metoda dostosowania stawek do aktualnych realiów gospodarczych.

Ile będzie kosztować prawo jazdy w 2026 roku?

Po wejściu zmian w życie kierowcy zapłacą:

115,50 zł za wydanie krajowego prawa jazdy,

40,50 zł za prawo jazdy międzynarodowe,

Pozostałe opłaty pozostają bez zmian i są zależne od rodzaju dokumentu oraz sytuacji kierowcy (np. wtórnik, wymiana z powodu zmiany danych, uszkodzenia lub utraty dokumentu).

W praktyce oznacza to, że przyszli kierowcy muszą przygotować dodatkowe kilkanaście złotych podczas załatwiania formalności po zdanym egzaminie państwowym. Podwyżka nie obejmuje kosztów samego egzaminu czy badań lekarskich. Te elementy nadal regulowane są odrębnie.

