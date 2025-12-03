Spis treści: Obowiązkowy KSeF a rejestracja samochodów E-faktura jedynym dokumentem. Urzędy bez dostępu do systemu Branża motoryzacyjna ostrzega przed paraliżem rejestracji aut

Obowiązkowy KSeF a rejestracja samochodów

Od 1 lutego 2026 r. Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy dla firm, których obrót w 2025 r. przekroczy 200 mln zł. Pozostałe przedsiębiorstwa obejmie on od 1 kwietnia 2026 r. Mikrofirmy z przychodami poniżej 10 tys. zł miesięcznie mogą liczyć na okres przejściowy do początku 2027 r.

Zmiana uderzy również w branżę motoryzacyjną. Rejestracja nowego samochodu kupionego na firmę wymaga przedstawienia faktury VAT. Do tej pory klient otrzymywał papierowy dokument lub plik PDF. Po wejściu KSeF jedyną ważną fakturą będzie ta zapisana w systemie Ministerstwa Finansów.

Zmiany nie dotyczą klientów indywidualnych kupujących auto prywatnie. Problem dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy po 2026 r. będą musieli odbierać faktury przez KSeF.

E-faktura jedynym dokumentem. Urzędy bez dostępu do systemu

Po wdrożeniu obowiązkowego KSeF papierowe wersje faktur będą jedynie "wizualizacją" - wydrukiem z kodem QR. Same w sobie nie będą dokumentem VAT.

Dziś największym problemem jest to, że Wydziały Komunikacji nie mają dostępu do KSeF, nie mają procedur pozwalających na prawną weryfikację e-faktury oraz nie mogą odczytać kodu QR widniejącego na wizualizacji dokumentu.

Zgodnie z informacjami Rzeczpospolitej, konieczna będzie zmiana przepisów dotyczących rejestracji pojazdów. Urzędnik musi mieć prawną możliwość zweryfikowania faktury VAT za pomocą kodu QR albo bezpośredniego podglądu dokumentu w systemie MF. Bez tego nie będzie mógł zatwierdzić rejestracji.

Związek Dealerów Samochodów potwierdza, że brak takiego mechanizmu może spowodować poważne spowolnienie lub wręcz czasową blokadę rejestracji pojazdów. ZDS prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Infrastruktury, jednak rozwiązania nadal nie ma.

Branża motoryzacyjna ostrzega przed paraliżem rejestracji aut

W Polsce działa ok. 2,8 mln aktywnych firm, z czego 2,7 mln to jednoosobowe działalności gospodarcze. Wszystkie zostaną objęte obowiązkowym KSeF.

Od momentu jego wprowadzenia:

klient firmowy musi odebrać fakturę w systemie KSeF - inaczej dokument nie istnieje,

każdy błąd w danych na fakturze oznacza odrzucenie jej przez system,

dealer nie może wystawić faktury poza KSeF,

klient nie zarejestruje auta bez faktury VAT, której urząd nie potrafi zweryfikować.

W branży motoryzacyjnej błędne dane na fakturach, korekty, zmiany leasingu czy zwroty części są powszechne. Od 2026 r. każdy z tych błędów może wstrzymać całą sprzedaż, a w konsekwencji - rejestrację pojazdu.

