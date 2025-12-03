Zamykają tunele na obwodnicy Krakowa. Nocne prace sparaliżują ruch

GDDKiA zapowiada nocne prace serwisowe, które wymuszą zamknięcie obu tuneli na trasie S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa. Kierowców czekają utrudnienia i konieczność korzystania z objazdów.

Wjazd do tunelu drogowego z widocznymi znakami ograniczenia prędkości do 80 km/h oraz oznaczeniami ostrzegawczymi na elektronicznych tablicach. Most nad wjazdem, samochody poruszające się po obu drogach i otoczenie z zielonymi polami w tle.
Obwodnica Krakowa - zamknięte tunele. Kiedy i gdzie będą utrudnienia?GDDKiA

W skrócie

  • Tunele Zielonki i Dziekanowice na S52 zostaną zamknięte na nocne prace serwisowe.
  • Kierowców czekają objazdy, spowolnienia oraz utrudnienia w ruchu.
  • Zamknięcia wynikają z konieczności wykonywania regularnych przeglądów instalacji technicznych i systemów bezpieczeństwa.
Zamknięcie tunelu Zielonki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w nocy 3 grudnia, w godzinach 21:00-5:00, zamknięty zostanie tunel Zielonki na drodze ekspresowej S52. Obiekt wymaga zaplanowanego przeglądu wyposażenia technicznego oraz serwisu instalacji bezpieczeństwa.

Prace wymagają pełnego wyłączenia tunelu, ponieważ część testów musi być przeprowadzona w warunkach całkowitego odcięcia ruchu. Tunel w Zielonkach jest jednym z najbardziej obciążonych elementów obwodnicy Krakowa.

Tunel Dziekanowice zamknięty kolejnej nocy

Kierowcy muszą przygotować się na drugą noc utrudnień. W nocy z 4 na 5 grudnia, również w godzinach 21:00-5:00, identyczny zakres prac zostanie przeprowadzony w tunelu Dziekanowice.

    Zamknięcie tego obiektu oznacza przerwę w ciągłości Północnej Obwodnicy Krakowa w rejonie węzła Batowice. GDDKiA zapowiada oznakowanie robót i sugeruje omijanie trasy, szczególnie kierowcom wykonującym nocne przejazdy tranzytowe i logistyczne.

    Kierowcy mogą spodziewać się:

    • przekierowania ruchu w rejonie węzła Węgrzce na starą DK7 (obecnie DW772),
    • dojazdu do kolejnych węzłów obwodnicy już poza obszarem robót,
    • lokalnych spowolnień wynikających z nocnych ograniczeń i ciasnych dróg gminnych.

    Nocne zamknięcia są standardową procedurą serwisową tuneli zarządzanych przez GDDKiA. Pozwalają uniknąć całkowitego blokowania ruchu w ciągu dnia, gdy obciążenie trasy jest kilkukrotnie większe.

    Północna Obwodnica Krakowa - duży ruch, konieczne przeglądy

    Północna Obwodnica Krakowa w ciągu S52 ma 12,3 km długości i została oddana do użytku w grudniu 2024 r. To jedyny odcinek obwodnicy w Polsce, na którym znajdują się dwa tunele: Zielonki i Dziekanowice. Trasa posiada trzy pasy ruchu w obu kierunkach i stanowi kluczowy element tzw. ringu Krakowa.

    W ostatnich miesiącach oba tunele obsługują rekordowe natężenie ruchu. W październiku tunelem Zielonki przejechało ponad 2 mln pojazdów, a latem dobowe natężenie przekraczało 80 tys. aut. Tak duża intensywność wymusza regularne testy systemów bezpieczeństwa, które są standardową procedurą eksploatacyjną obiektów tunelowych.

