W skrócie Tunel w Zielonkach na S52 zanotował w październiku 2025 rekord - ponad 2 mln przejazdów.

Inwestycja Północnej Obwodnicy Krakowa kosztowała 1,4 mld zł i miała odciążyć ruch w Krakowie.

Podobny wzrost ruchu odnotowano w tunelu pod Luboniem Małym na trasie S7.

Rekord ruchu w tunelu w Zielonkach

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w październiku 2025 roku tunelem w Zielonkach odbyło się ponad 2 mln przejazdów, co jest największym miesięcznym wynikiem od otwarcia. W lipcu średnia dzienna liczba przejazdów wynosiła 40 tys., a w sierpniu sięgnęła niemal 57 tys. Zatem średni dobowy ruch w okresie letnim wynosił około 48 tys. pojazdów.

Pod koniec wakacji 22 sierpnia padł absolutny rekord, tunelem w Zielonkach przejechało aż 80 911 samochodów. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2025 r. średni ruch wynosił około 31 tys. pojazdów na dobę.

Tunel w Zielonkach ma 653 metry długości i stanowi część drogi ekspresowej S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa, będącej fragmentem tzw. ringu Krakowa. Odcinek liczy 12,3 kilometra i przebiega wzdłuż północnych granic miasta oraz przez gminy Wielka Wieś i Zielonki.

Północna Obwodnica Krakowa - inwestycja za 1,4 mld zł

Północna Obwodnica Krakowa została oddana do użytku w grudniu 2024 r. To jedna z największych inwestycji drogowych w regionie. Jej koszt wyniósł około 1,4 mld zł, z czego 789,6 mln zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na trasie S52 znajdują się dwa tunele: w Zielonkach i w Dziekanowicach (496 m). Jest to jedyna obwodnica w Polsce, na której zastosowano takie rozwiązanie. Obiekty są objęte stałym monitoringiem i zarządzane z centralnego systemu GDDKiA.

Nowa trasa miała przede wszystkim odciążyć północne dzielnice Krakowa i skrócić czas przejazdu między wschodnią a zachodnią częścią aglomeracji. Jak wskazują dane, cel ten został osiągnięty, ruch tranzytowy w dużej mierze przeniósł się poza centrum miasta.

Rekordy także pod Luboniem Małym

Ruch w tunelu pod Luboniem Małym na zakopiance (S7) również systematycznie rośnie. W wakacje 2025 r. obiekt odnotował średnio 34,3 tys. przejazdów dziennie, co oznacza wzrost o 40,3 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza. 10 sierpnia padł tam rekord 53 131 pojazdów w ciągu jednego dnia.

Tunel pod Luboniem Małym ma 2058 metrów długości, a jego budowa kosztowała 2,54 mld zł, z czego ponad 1,29 mld zł stanowiło dofinansowanie unijne.

