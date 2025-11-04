Tunel w Zielonkach na S52 bije rekord. Ponad 2 mln przejazdów w październiku
Zaledwie rok po otwarciu tunel w Zielonkach na trasie S52 notuje rekordowe natężenie ruchu. W październiku 2025 r. przejechało przez niego 2 047 339 pojazdów, najwięcej w ciągu miesiąca od początku funkcjonowania. To kolejny imponujący wynik po wakacjach, kiedy padł rekord dobowy ponad 80 tys. aut w jeden dzień.
W skrócie
- Tunel w Zielonkach na S52 zanotował w październiku 2025 rekord - ponad 2 mln przejazdów.
- Inwestycja Północnej Obwodnicy Krakowa kosztowała 1,4 mld zł i miała odciążyć ruch w Krakowie.
- Podobny wzrost ruchu odnotowano w tunelu pod Luboniem Małym na trasie S7.
Rekord ruchu w tunelu w Zielonkach
Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w październiku 2025 roku tunelem w Zielonkach odbyło się ponad 2 mln przejazdów, co jest największym miesięcznym wynikiem od otwarcia. W lipcu średnia dzienna liczba przejazdów wynosiła 40 tys., a w sierpniu sięgnęła niemal 57 tys. Zatem średni dobowy ruch w okresie letnim wynosił około 48 tys. pojazdów.
Pod koniec wakacji 22 sierpnia padł absolutny rekord, tunelem w Zielonkach przejechało aż 80 911 samochodów. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2025 r. średni ruch wynosił około 31 tys. pojazdów na dobę.
Tunel w Zielonkach ma 653 metry długości i stanowi część drogi ekspresowej S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa, będącej fragmentem tzw. ringu Krakowa. Odcinek liczy 12,3 kilometra i przebiega wzdłuż północnych granic miasta oraz przez gminy Wielka Wieś i Zielonki.
Północna Obwodnica Krakowa - inwestycja za 1,4 mld zł
Północna Obwodnica Krakowa została oddana do użytku w grudniu 2024 r. To jedna z największych inwestycji drogowych w regionie. Jej koszt wyniósł około 1,4 mld zł, z czego 789,6 mln zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Na trasie S52 znajdują się dwa tunele: w Zielonkach i w Dziekanowicach (496 m). Jest to jedyna obwodnica w Polsce, na której zastosowano takie rozwiązanie. Obiekty są objęte stałym monitoringiem i zarządzane z centralnego systemu GDDKiA.
Nowa trasa miała przede wszystkim odciążyć północne dzielnice Krakowa i skrócić czas przejazdu między wschodnią a zachodnią częścią aglomeracji. Jak wskazują dane, cel ten został osiągnięty, ruch tranzytowy w dużej mierze przeniósł się poza centrum miasta.
Rekordy także pod Luboniem Małym
Ruch w tunelu pod Luboniem Małym na zakopiance (S7) również systematycznie rośnie. W wakacje 2025 r. obiekt odnotował średnio 34,3 tys. przejazdów dziennie, co oznacza wzrost o 40,3 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza. 10 sierpnia padł tam rekord 53 131 pojazdów w ciągu jednego dnia.
Tunel pod Luboniem Małym ma 2058 metrów długości, a jego budowa kosztowała 2,54 mld zł, z czego ponad 1,29 mld zł stanowiło dofinansowanie unijne.