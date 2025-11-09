Spis treści: S17 Łopiennik - Krasnystaw. Nowy odcinek ekspresówki w przetargu Inwestycja w systemie Projektuj i buduj S17 - stan realizacji inwestycji S17 - znaczenie trasy dla kierowców

S17 Łopiennik - Krasnystaw. Nowy odcinek ekspresówki w przetargu

Przetarg dotyczy budowy ponad 9-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między Łopiennikiem a Krasnymstawem. Ogłoszenie przekazano 7 listopada do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a w najbliższych dniach pojawi się ono na platformie zakupowej GDDKiA.

Nowa trasa pobiegnie nowym śladem przez gminy Łopiennik Górny i Krasnystaw. Początek odcinka zaplanowano przed miejscowością Łopiennik, a koniec w Zakręciu, przed planowanym węzłem Krasnystaw Północ w rejonie ul. Polewanej. Droga ominie centrum Łopiennika od południowo-zachodniej strony, a następnie zbliży się do obecnej drogi krajowej nr 17.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Projekt obejmuje budowę ośmiu obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łopa, czterech wiaduktów oraz trzech przejść dla zwierząt średnich i dużych.

Inwestycja w systemie Projektuj i buduj

Nowy odcinek S17 zostanie zrealizowany w systemie Projektuj i buduj. Oznacza to, że wykonawca będzie odpowiedzialny nie tylko za roboty budowlane, ale również za przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) oraz pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli nie pojawią się odwołania, podpisanie umowy planowane jest w 2026 r. Wartość tego konkretnego odcinka nie została jeszcze podana, jednak w 2025 r. GDDKiA ogłosiła już 11 postępowań przetargowych na budowę dróg ekspresowych o łącznej długości prawie 150 km i szacunkowej wartości ponad 3,8 mld zł.

S17 - stan realizacji inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S17 między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem została podzielona na dziewięć odcinków o łącznej długości 115 km. Na sześciu z nich podpisano już umowy z wykonawcami, a zaawansowanie robót różni się w zależności od uzyskanych decyzji ZRID.

Prace trwają już m.in. na fragmentach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne, które liczą łącznie blisko 30 km. Jeszcze w tym roku GDDKiA spodziewa się decyzji ZRID dla odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (18,5 km).

Złożono również wnioski o ZRID dla odcinków Piaski Wschód - Łopiennik (16,3 km), Krasnystaw - Izbica (18,8 km) i Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km). Do końca roku planowany jest także przetarg na brakujący fragment Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (11,3 km), który domknie trasę z Warszawy do Zamościa i dalej do granicy państwa.

S17 - znaczenie trasy dla kierowców

Droga ekspresowa S17 ma kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego Polski wschodniej. Łączy centrum kraju z przejściem granicznym w Hrebennem i stanowi ważny element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, biegnącego z Litwy przez Polskę aż do Grecji.

Obecnie kierowcy korzystają już z ponad 180 km drogi ekspresowej S17 od węzła Warszawa Wschód do Piask Wschód oraz z 10-kilometrowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Po ukończeniu cała trasa wraz ze wspólnym przebiegiem z S12 będzie mieć długość około 320 km.

S17 skróci czas podróży między Warszawą, Lublinem i granicą z Ukrainą nawet o kilkadziesiąt minut. Dodatkowo odciąży ruch lokalny i poprawi bezpieczeństwo na drogach regionu, szczególnie w rejonie Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego.

