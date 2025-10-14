Droga za miliard. Kiedy ruszy budowa 19 km ekspresowej S17?

W skrócie Wykonawca drogi ekspresowej S17 Krasnystaw - Izbica złożył do wojewody lubelskiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Na 19-kilometrowej trasie zbudowanych będzie 16 obiektów inżynierskich, w tym trzy węzły drogowe.

Droga S17 w przyszłości połączy Warszawę z granicą polsko-ukraińską. Będzie też stanowić część międzynarodowej trasy E372.

Droga ekspresowa S17 na 19-kilometrowym fragmencie między Krasnymstawem i Izbicą czeka na rozpoczęcie prac budowlanych. Potrzebne jest do tego wydanie przez wojewodę stosownej decyzji - ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca złożył już wniosek o jej wydanie do wojewody lubelskiego.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że wydanie decyzji ZRID nie oznacza tylko zielonego światła dla firmy zajmującej się budową danego odcinka trasy. Umożliwia ona także rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa.

Jak będzie wyglądać S17 Krasnystaw - Izbica?

Droga ekspresowa S17 na liczącym 19 km odcinku rozpocznie swój bieg w Zakręciu, znajdującym się w okolicach Krasnegostawu. Z początku będzie przebiegać w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17, potem przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodu ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Następnie przeprowadzi przez Wieprz, linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec - Hrebenne i zakończy swój bieg na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego.

W ramach tej inwestycji stworzonych zostanie 16 obiektów inżynierskich, w tym trzy węzły drogowe (Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica). Ponadto w okolicach Krasnegostawu planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Łącznie inwestycja ma kosztować 961,5 mln zł.

Przebieg drogi S17

Droga ekspresowa S17 będzie stanowić w przyszłości kluczowe połączenie centrum Polski z Ukrainą. Trasa poprowadzi od Warszawy przez Lublin, Zamość i Tomaszów Lubelski, aż do polsko-ukraińskiej granicy w Hrebennem. Trasa wchodzić będzie w skład międzynarodowego połączenia E372, prowadzącego z Warszawy do Lwowa.

Obecnie drogą S17 spokojnie można dotrzeć z obwodnicy Warszawy do obwodnicy Piask pod Lublinem (wspólny ciąg z S12). Dalej, w stronę ukraińskiej granicy jedynym działającym już fragmentem jest niespełna 10-kilometrowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Prace prowadzone są obecnie na odcinkach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne. W przypadku odcinków Piaski Wschód - Łopiennik oraz Izbica - Zamość Sitaniec złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jeszcze w tym roku drogowcy planują, że uzyskana zostanie decyzja dla fragmentu Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ.

W tym roku ogłoszone mają być także przetargi na wyłonienie firm, które zrealizują fragmenty Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód. Ostatnią częścią S17 będzie liczący ok. 2 km odcinek w okolicy Hrebennego prowadzący do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

