W skrócie Ministerstwo Finansów planuje od 2027 roku wydłużyć okres, po którym sprzedaż auta po darowiźnie w rodzinie będzie zwolniona z podatku, z 6 miesięcy do 3 lat.

Zmiany dotyczą w szczególności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i korzystających z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady mają wpłynąć na opłacalność przekazywania aut w rodzinie i mogą oznaczać konieczność dłuższego użytkowania pojazdu lub zapłatę podatku przy sprzedaży.

Jak działa darowizna auta po leasingu dziś?

Dotychczas przedsiębiorcy często wykorzystywali prosty schemat. Po zakończeniu leasingu wykupywali samochód do majątku prywatnego, a następnie przekazywali go w formie darowizny członkowi najbliższej rodziny, np. małżonkowi lub rodzicowi.

Mechanizm był korzystny podatkowo. Darowizna pozwalała przenieść własność pojazdu bez podatku dochodowego, a sprzedaż auta po upływie 6 miesięcy od nabycia była zwolniona z PIT.

W praktyce umożliwiało to stosunkowo szybkie zbycie samochodu bez dodatkowych obciążeń fiskalnych. Rozwiązanie było często stosowane przy pojazdach o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł.

Darowizna auta po leasingu - nowe zasady od 2027 roku

Zgodnie z planowanymi zmianami, które mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, wydłużony zostanie okres, po którym sprzedaż auta będzie zwolniona z podatku.

Zamiast obecnych 6 miesięcy konieczne będzie odczekanie 3 lat. Dopiero po tym czasie sprzedaż pojazdu przez osobę z najbliższej rodziny nie będzie objęta podatkiem dochodowym.

W przypadku sprzedaży przed upływem tego okresu dochód będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami. W praktyce oznacza to konieczność rozliczenia podatku od uzyskanego zysku.

Kogo obejmą zmiany w darowiźnie auta po leasingu?

Nowe przepisy uderzą przede wszystkim w osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz korzystające z leasingu operacyjnego. To właśnie ta grupa najczęściej wykorzystywała mechanizm darowizny w rodzinie.

Zmiany są elementem szerszego planu uszczelniania systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów wskazuje, że chodzi o ograniczenie schematów, które pozwalały na sprzedaż składników majątku bez opodatkowania.

Regulacje obejmują również inne obszary, m.in. ryczałt oraz ulgę IP Box, co potwierdza kierunek zaostrzenia przepisów wobec tzw. optymalizacji podatkowych.

Jakie będą skutki dla kierowców i firm?

Wydłużenie okresu do 3 lat znacząco zmieni opłacalność przekazywania aut w rodzinie. Dla części przedsiębiorców oznacza to konieczność dłuższego użytkowania pojazdu albo zapłatę podatku przy jego sprzedaży.

W praktyce może to wpłynąć na decyzje dotyczące wykupu auta z leasingu, jego dalszego użytkowania lub sprzedaży. Zmiany szczególnie odczują osoby regularnie wymieniające samochody w działalności gospodarczej.

