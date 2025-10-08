W skrócie Już za dwa tygodnie kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka S1 między Przybędzą a Milówką, który jest jednym z najbardziej malowniczych fragmentów trasy w Polsce.

Nowy odcinek drogi obejmuje pięć estakad i dwa dwunawowe tunele, stworzone z myślą o bezpieczeństwie i szczególnych walorach krajobrazowych beskidzkich lasów.

Zamknięcie tej inwestycji domyka brakujący fragment ekspresówki S1 w kierunku granicy ze Słowacją i usprawni zarówno ruch turystyczny, jak i transport towarów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Odcinek S1 Przybędza-Milówka bliski otwarcia

Według zapowiedzi GDDKiA nowy fragment S1 zostanie oddany do ruchu pod koniec października. Oznacza to, że za ok. dwa tygodnie kierowcy wjadą na trasę, której budowa rozpoczęła się w październiku 2019 r. i potrwała niemal 6 lat - o rok dłużej niż zakładano.

Odcinek Przybędza-Milówka liczy 8,5 km i powstał w ramach obejścia Węgierskiej Górki. Jego znaczenie wykracza poza lokalny ruch - to część korytarza transeuropejskiego łączącego państwa basenu Morza Bałtyckiego z Europą Południową. Cała droga ekspresowa S1 biegnie od Pyrzowic do granicy w Zwardoniu.

Droga ekspresowa S1. Pięć estakad i dwa tunele

Na trasie zrealizowano pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości 2,3 km. Najdłuższa estakada ma prawie 1 km i prowadzi ruch na wysokości koron drzew, co daje wyjątkową perspektywę panoramy Beskidów.

Kluczowym elementem są dwa dwunawowe tunele o długości 1830 m. Pierwszy, o długości ok. 830 m, powstał w masywie Baraniej Góry. Drugi, blisko 1000 m, zlokalizowany jest w rejonie Białożyńskiego Gronia. Każda z naw została wyposażona w dwie jezdnie z pasami po 3,5 m, opaski bezpieczeństwa i chodniki ewakuacyjne. Tunele połączono trzema przejściami poprzecznymi, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Koszty i znaczenie inwestycji

Koszt budowy obejścia Węgierskiej Górki wyniósł ok. 1,38 mld zł. Inwestycja domyka południowy fragment S1 od Bielska-Białej do granicy ze Słowacją i znacząco usprawni zarówno ruch turystyczny, jak i transport towarów w tym kierunku.

GDDKiA informuje, że w październiku zakończono betonowanie ostatniego segmentu sklepienia obudowy zasadniczej w jednym z tuneli. To oznacza zamknięcie kluczowego etapu i przygotowania do otwarcia całego odcinka dla ruchu.

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL