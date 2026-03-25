W skrócie Ferrari zaprezentowało model Amalfi Spider, będący następcą Romy Spider i wyposażony w silnik V8 o mocy 640 KM, z przyspieszeniem do 100 km/h w 3,3 sekundy.

Samochód posiada miękki, składany dach, który otwiera się w 13,5 sekundy podczas jazdy do 60 km/h, a deflektor wiatru poprawia komfort jazdy z otwartym dachem.

Model wprowadza szereg zmian technicznych względem poprzednika, w tym nowe systemy hamowania, aktywną aerodynamikę oraz powrót do fizycznych przycisków we wnętrzu.

Ferrari Amalfi Spider to kabriolet oparty na zaprezentowanym w połowie 2025 roku coupe o tej samej nazwie. Samochód jest następcą Ferrari Roma i ma taką samą architekturę - umieszczony z przodu silnik V8 napędza koła tylne.

Ferrari Amalfi Spider. Silnik V8 i osiągi

Pod maską Amalfi pracuje turbodoładowany silnik o pojemności 3,9 l z rodziny F154. Jednostka rozwija 640 KM przy 7500 obr./min oraz 760 Nm momentu obrotowego w zakresie 3000-5750 obr./min.

W porównaniu z Romą Spider moc wzrosła o 20 KM. Zastosowano nowy sterownik oraz układ niezależnego sterowania turbosprężarkami. Turbosprężarki osiągają do 171 tys. obr./min.

Ferrari Amalfi Spider napędza turbodoładowany silnik V8 o pojemności 3855 cm sześc. z rodziny F154.

Zmiany objęły także układ rozrządu oraz smarowania. Według producenta pozwoliło to ograniczyć opory tarcia wewnętrznego przy zimnym silniku o 30 proc.

Amalfi Spider przyspiesza do 100 km/h w 3,3 s, a do 200 km/h w 9,4 s. Prędkość maksymalna wynosi 320 km/h. Za przeniesienie napędu odpowiada 8-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów.

Ferrari Amalfi Spider. Dach i przestrzeń użytkowa

Samochód wyposażono w miękki dach wykonany z wielowarstwowej tkaniny, który automatycznie się składa się w 13,5 s. Operację można przeprowadzić podczas jazdy z prędkością do 60 km/h.

Po złożeniu dach ma grubość 220 mm. Bagażnik ma 255 l przy zamkniętym dachu i 172 l po jego otwarciu.

Zawirowania powietrza ogranicza deflektor wiatru zintegrowany z tylną częścią kabiny. Działa przy prędkości do 170 km/h.

Ferrari Amalfi Spider. Układy wspomagające i zmiany techniczne

Amalfi Spider wykorzystuje rozwiązania znane z Romy Spider, ale zmieniono kalibrację trybów jazdy i układów wspomagających prowadzenie.

Zastosowano system SSC 6.1, czyli układ kontroli stabilności analizujący przyczepność i wspierający prowadzenie auta podczas dynamicznej jazdy. Według producenta system działa szybciej i dokładniej niż wcześniej.

Zastosowano również układ hamulcowy brake-by-wire oraz system ABS Evo. Elektroniczne sterowanie hamulcami umożliwia dokładniejsze dozowanie siły hamowania i poprawia stabilność pojazdu.

We wnętrzu znajdują się fizyczne przyciski na kierownicy oraz przycisk rozruchu silnika. Zastosowano ekran zegarów o przekątnej 15,6 cala, centralny wyświetlacz 10,25 cala oraz ekran pasażera 8,8 cala.

Ferrari Amalfi Spider. Układ 2+ i aerodynamika

Amalfi Spider ma układ 2+, czyli dwa miejsca z przodu oraz dwa mniejsze z tyłu. Tylne siedzenia mogą pełnić funkcję dodatkowej przestrzeni bagażowej.

Z tyłu zamontowano aktywny spojler, który w trybie wysokiego docisku generuje do 110 kg siły przy prędkości 250 km/h.

Samochód ma 20-calowe felgi z oponami 245/35 R20 z przodu i 285/35 R20 z tyłu.

Amalfi Spider zastępuje Romę Spider i staje się podstawowym kabrioletem w ofercie Ferrari. Model wyposażono w silnik V8 o mocy 640 KM oraz układ 2+. Wprowadzono zmiany w układach wspomagających prowadzenie i hamowanie oraz w konstrukcji dachu i wnętrzu.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL