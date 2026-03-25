Nowe Ferrari Amalfi Spider dla fanów jazdy bez dachu. 640 KM i 3,3 s do setki

Paula Lazarek

Ferrari zaprezentowało model Amalfi Spider, który zastępuje Romę Spider i staje się podstawowym kabrioletem w ofercie marki z Maranello. Samochód wyposażono w miękki, składany dach oraz turbodoładowany silnik V8 o mocy 640 KM.

Ferrari Amalfi Spider. Nowy model zastąpił Romę Spider.

W skrócie

  • Ferrari zaprezentowało model Amalfi Spider, będący następcą Romy Spider i wyposażony w silnik V8 o mocy 640 KM, z przyspieszeniem do 100 km/h w 3,3 sekundy.
  • Samochód posiada miękki, składany dach, który otwiera się w 13,5 sekundy podczas jazdy do 60 km/h, a deflektor wiatru poprawia komfort jazdy z otwartym dachem.
  • Model wprowadza szereg zmian technicznych względem poprzednika, w tym nowe systemy hamowania, aktywną aerodynamikę oraz powrót do fizycznych przycisków we wnętrzu.
Ferrari Amalfi Spider to kabriolet oparty na zaprezentowanym w połowie 2025 roku coupe o tej samej nazwie. Samochód jest następcą Ferrari Roma i ma taką samą architekturę - umieszczony z przodu silnik V8 napędza koła tylne.

Ferrari Amalfi Spider. Silnik V8 i osiągi

Pod maską Amalfi pracuje turbodoładowany silnik o pojemności 3,9 l z rodziny F154. Jednostka rozwija 640 KM przy 7500 obr./min oraz 760 Nm momentu obrotowego w zakresie 3000-5750 obr./min.

W porównaniu z Romą Spider moc wzrosła o 20 KM. Zastosowano nowy sterownik oraz układ niezależnego sterowania turbosprężarkami. Turbosprężarki osiągają do 171 tys. obr./min.

Czerwony sportowy kabriolet zaparkowany na jasnym tarasie obok basenu z błękitną wodą, widziany z góry.
Ferrari Amalfi Spider napędza turbodoładowany silnik V8 o pojemności 3855 cm sześc. z rodziny F154.

Zmiany objęły także układ rozrządu oraz smarowania. Według producenta pozwoliło to ograniczyć opory tarcia wewnętrznego przy zimnym silniku o 30 proc.

Amalfi Spider przyspiesza do 100 km/h w 3,3 s, a do 200 km/h w 9,4 s. Prędkość maksymalna wynosi 320 km/h. Za przeniesienie napędu odpowiada 8-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów.

Ferrari Amalfi Spider. Dach i przestrzeń użytkowa

Samochód wyposażono w miękki dach wykonany z wielowarstwowej tkaniny, który automatycznie się składa się w 13,5 s. Operację można przeprowadzić podczas jazdy z prędkością do 60 km/h.

Po złożeniu dach ma grubość 220 mm. Bagażnik ma 255 l przy zamkniętym dachu i 172 l po jego otwarciu.

Zawirowania powietrza ogranicza deflektor wiatru zintegrowany z tylną częścią kabiny. Działa przy prędkości do 170 km/h.

Czerwone sportowe auto kabriolet zaparkowane przy krawędzi tarasu, tuż obok lazurowej, czystej wody.
Po złożeniu dach ma grubość 220 mm, co pozwoliło zachować stosunkowo dużą przestrzeń bagażową.

Ferrari Amalfi Spider. Układy wspomagające i zmiany techniczne

Amalfi Spider wykorzystuje rozwiązania znane z Romy Spider, ale zmieniono kalibrację trybów jazdy i układów wspomagających prowadzenie.

Zastosowano system SSC 6.1, czyli układ kontroli stabilności analizujący przyczepność i wspierający prowadzenie auta podczas dynamicznej jazdy. Według producenta system działa szybciej i dokładniej niż wcześniej.

Zastosowano również układ hamulcowy brake-by-wire oraz system ABS Evo. Elektroniczne sterowanie hamulcami umożliwia dokładniejsze dozowanie siły hamowania i poprawia stabilność pojazdu.

Luksusowe wnętrze samochodu sportowego z niebieskimi skórzanymi fotelami o kubełkowym kształcie, nowoczesną deską rozdzielczą z cyfrowymi wskaźnikami oraz eleganckim wykończeniem w kolorze pomarańczowym i czarnym.
Nowy model zachował układ 2+, czyli dwa pełnowymiarowe miejsca z przodu oraz dwa mniejsze z tyłu.

We wnętrzu znajdują się fizyczne przyciski na kierownicy oraz przycisk rozruchu silnika. Zastosowano ekran zegarów o przekątnej 15,6 cala, centralny wyświetlacz 10,25 cala oraz ekran pasażera 8,8 cala.

Ferrari Amalfi Spider. Układ 2+ i aerodynamika

Amalfi Spider ma układ 2+, czyli dwa miejsca z przodu oraz dwa mniejsze z tyłu. Tylne siedzenia mogą pełnić funkcję dodatkowej przestrzeni bagażowej.

Z tyłu zamontowano aktywny spojler, który w trybie wysokiego docisku generuje do 110 kg siły przy prędkości 250 km/h.

Samochód ma 20-calowe felgi z oponami 245/35 R20 z przodu i 285/35 R20 z tyłu.

Luksusowe wnętrze sportowego samochodu Ferrari z czarną kierownicą, nowoczesnym panelem cyfrowym oraz stylową deską rozdzielczą w odcieniach czerni i czerwieni, skórzane fotele wykończone granatową tapicerką, za oknem widoczny fragment wybrzeża i morza.
Zmiany zaszły również we wnętrzu. Ferrari wróciło do fizycznych przycisków na kierownicy oraz charakterystycznego przycisku rozruchu silnika.

Amalfi Spider zastępuje Romę Spider i staje się podstawowym kabrioletem w ofercie Ferrari. Model wyposażono w silnik V8 o mocy 640 KM oraz układ 2+. Wprowadzono zmiany w układach wspomagających prowadzenie i hamowanie oraz w konstrukcji dachu i wnętrzu.

