Nowe Ferrari Amalfi Spider dla fanów jazdy bez dachu. 640 KM i 3,3 s do setki
Ferrari zaprezentowało model Amalfi Spider, który zastępuje Romę Spider i staje się podstawowym kabrioletem w ofercie marki z Maranello. Samochód wyposażono w miękki, składany dach oraz turbodoładowany silnik V8 o mocy 640 KM.
W skrócie
- Ferrari zaprezentowało model Amalfi Spider, będący następcą Romy Spider i wyposażony w silnik V8 o mocy 640 KM, z przyspieszeniem do 100 km/h w 3,3 sekundy.
- Samochód posiada miękki, składany dach, który otwiera się w 13,5 sekundy podczas jazdy do 60 km/h, a deflektor wiatru poprawia komfort jazdy z otwartym dachem.
- Model wprowadza szereg zmian technicznych względem poprzednika, w tym nowe systemy hamowania, aktywną aerodynamikę oraz powrót do fizycznych przycisków we wnętrzu.
Ferrari Amalfi Spider to kabriolet oparty na zaprezentowanym w połowie 2025 roku coupe o tej samej nazwie. Samochód jest następcą Ferrari Roma i ma taką samą architekturę - umieszczony z przodu silnik V8 napędza koła tylne.
Ferrari Amalfi Spider. Silnik V8 i osiągi
Pod maską Amalfi pracuje turbodoładowany silnik o pojemności 3,9 l z rodziny F154. Jednostka rozwija 640 KM przy 7500 obr./min oraz 760 Nm momentu obrotowego w zakresie 3000-5750 obr./min.
W porównaniu z Romą Spider moc wzrosła o 20 KM. Zastosowano nowy sterownik oraz układ niezależnego sterowania turbosprężarkami. Turbosprężarki osiągają do 171 tys. obr./min.
Zmiany objęły także układ rozrządu oraz smarowania. Według producenta pozwoliło to ograniczyć opory tarcia wewnętrznego przy zimnym silniku o 30 proc.
Amalfi Spider przyspiesza do 100 km/h w 3,3 s, a do 200 km/h w 9,4 s. Prędkość maksymalna wynosi 320 km/h. Za przeniesienie napędu odpowiada 8-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów.
Ferrari Amalfi Spider. Dach i przestrzeń użytkowa
Samochód wyposażono w miękki dach wykonany z wielowarstwowej tkaniny, który automatycznie się składa się w 13,5 s. Operację można przeprowadzić podczas jazdy z prędkością do 60 km/h.
Po złożeniu dach ma grubość 220 mm. Bagażnik ma 255 l przy zamkniętym dachu i 172 l po jego otwarciu.
Zawirowania powietrza ogranicza deflektor wiatru zintegrowany z tylną częścią kabiny. Działa przy prędkości do 170 km/h.
Ferrari Amalfi Spider. Układy wspomagające i zmiany techniczne
Amalfi Spider wykorzystuje rozwiązania znane z Romy Spider, ale zmieniono kalibrację trybów jazdy i układów wspomagających prowadzenie.
Zastosowano system SSC 6.1, czyli układ kontroli stabilności analizujący przyczepność i wspierający prowadzenie auta podczas dynamicznej jazdy. Według producenta system działa szybciej i dokładniej niż wcześniej.
Zastosowano również układ hamulcowy brake-by-wire oraz system ABS Evo. Elektroniczne sterowanie hamulcami umożliwia dokładniejsze dozowanie siły hamowania i poprawia stabilność pojazdu.
We wnętrzu znajdują się fizyczne przyciski na kierownicy oraz przycisk rozruchu silnika. Zastosowano ekran zegarów o przekątnej 15,6 cala, centralny wyświetlacz 10,25 cala oraz ekran pasażera 8,8 cala.
Ferrari Amalfi Spider. Układ 2+ i aerodynamika
Amalfi Spider ma układ 2+, czyli dwa miejsca z przodu oraz dwa mniejsze z tyłu. Tylne siedzenia mogą pełnić funkcję dodatkowej przestrzeni bagażowej.
Z tyłu zamontowano aktywny spojler, który w trybie wysokiego docisku generuje do 110 kg siły przy prędkości 250 km/h.
Samochód ma 20-calowe felgi z oponami 245/35 R20 z przodu i 285/35 R20 z tyłu.
