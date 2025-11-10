W skrócie Toyota prezentuje nowego Hiluxa w wersji elektrycznej i wodorowej, po raz pierwszy w historii modelu stawiając na bezemisyjne napędy.

Samochód otrzymał nowoczesne wyposażenie, w tym systemy bezpieczeństwa, nowy ekran multimedialny i elektryczne wspomaganie kierownicy.

Oprócz napędów alternatywnych, w ofercie pozostają również wersje z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz Mild-hybrid 48V.

Toyota przedstawiła dziewiątą generację produkowanego od 1968 r. modelu Hilux. W gamie znajdą się po raz pierwszy w historii: wersja elektryczna oraz wersja napędzana wodorem.

Poza tym europejski klient będzie miał również do wyboru samochody z układem Mild-hybrid 48V oraz z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Przy projektowaniu Hiluxa Toyota wykorzystała koncepcję "Tough and Agile", czyli z angielskiego "mocny i zwinny". Przód jest bardzo muskularny, od razu widać, że samochód skonstruowano do ciężkiej pracy. Uwagę zwracają smukłe światła przednie oraz oczywiście napis TOYOTA. W wersji elektrycznej nie znajdziemy klasycznego grilla, za to pojazd otrzymał specjalnie zaprojektowane felgi aluminiowe, które poprawiają przepływ powietrza.

Toyota Hilux nowej generacji w wersji mild hybrid. Od wersji elektrycznej samochód różni się przednią częścią materiały prasowe

We wnętrzu widać inspirację innym gigantem Toyoty, czyli Land Cruiserem. Kierowca będzie miał do dyspozycji nowy, 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, który będzie w pełni konfigurowalny. Poza tym w kabinie znajdzie się centralny ekran dotykowy systemu multimedialnego w przekątnej również wynoszącej 12,3 cala.

Standardowe wyposażenie stanowią bezprzewodowa ładowarka z przodu i porty USB dla osób siedzących z tyłu.

Wszystkie przełączniki napędu i funkcji terenowych umieszczono w jednym miejscu. System Multi-Terrain Select dostosowuje pracę układu napędowego do rodzaju nawierzchni, ingerując przy tym w moment obrotowy i hamowanie.

Nowością w dziewiątym Hiluxie jest elektryczne wspomaganie kierownicy EPS, które ma pomóc kierowcy w manewrowaniu i redukuje ryzyko "odbicia" w ciężkim terenie.

Japończycy rozszerzyli pakiet bezpieczeństwa T-MATE. System Toyota Safety Sense będzie zawierał funkcję ograniczenia przyspieszenia przy niskich prędkościach, asystenta proaktywnej jazdy oraz układ awaryjnego zatrzymania auta. Wszystkie aktualizacje oprogramowania odbędą się zdalnie, dzięki technologii over-the-air.

W standardzie znajdą się też system monitorowania martwego pola (BSM), asystent bezpiecznego wysiadania i kamera monitorująca kierowcę.

Toyota zapewnia, że nie musimy się obawiać wjazdu w teren materiały prasowe

Toyota Hilux po raz pierwszy na prąd i na wodór

Największą zmianą i przełomem w historii Hiluxa jest oczywiście wprowadzenie wersji bateryjnej oraz wodorowej.

Toyota zapewnia przy tym, że nie musimy się obawiać terenu. Bateria została zabezpieczona przed zalaniem czy innymi uszkodzeniami wynikającymi z jazdy w terenie. Nie ulega zmianie np. głębokość brodzenia, która jest identyczna jak w autach z silnikiem spalinowym.

Akumulator litowo-jonowy w elektrycznym Hiluxie ma pojemność 59,2 kWh, a więc bardzo skromnie jak na tak duże auto, które do tego ma sobie radzić w ciężkim terenie. W efekcie zasięg wg WLTP to tylko 240 km, więc realnie samochód po asfalcie nie przejedzie więcej niż 200 km.

Elektryczna Toyota Hilux wyposażona jest w osie e-Axle. Oznacza to, że przy osiach znajdują się silniki elektryczne, które zapewnia napęd 4x4. Moment obrotowy z przodu wynosi 205, a z tyłu - 268,6 Nm.

Ładowność elektrycznej Toyoty Hilux wynosi 715 kg, przy czym jest to wartość jeszcze przed homologacją.

Ponadto Hilux będzie dostępny również w wersji wodorowej, czyli z ogniwami paliwowymi. Auto to ma się pojawić w 2028 roku, a żadne dane techniczne nie są jeszcze znane.

Toyota Hilux będzie miała również napęd hybrydowy

Nikt nie ma jednak większych wątpliwości, że wersja elektryczna nie będzie grała pierwszych skrzypiec w gamie auta użytkowego, pozostając raczej ciekawostką i pokazem możliwości japońskiej firmy. W Europie wiodącym typem napędu Hiluxa będzie Mild-hybrid 48V. Napęd ten od 2024 roku jest już stosowany w obecnej generacji Hiluxa.

Elektryczna część układu napędowego obejmuje akumulator litowo-jonowy 48V, zamontowany pod tylnymi siedzeniami, generator elektryczny oraz przetwornicę DC-DC. Oczywiście pierwsze skrzypce gra 2,8-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 204 KM, który wspierany przez jednostkę elektryczną jest podczas przyśpieszania i ruszania. Przy całkowicie naładowanej baterii układ może dostarczyć do 16 KM (12 kW) mocy i 65 Nm momentu obrotowego

Ładowność Hiluxa mild hybrid jest aż o 300 kg większa niż wersji elektrycznej, sięgając 1 tony.

Komponenty napędu mild-hybrid zaprojektowano z myślą o odporności na ekstremalne warunki pracy. Generator elektryczny umieszczono wysoko na silniku, dzięki czemu pojazd utrzymuje zdolność brodzenia do 70 cm.

Spalinowa Toyota Hilux dla Europy Wschodniej

Kraje Europy Wschodniej, nienależące do Unii Europejskiej, będą mogły liczyć na klasyczne układy napędowe. Pod maską będzie pracował diesel o pojemności 2,8 l (zastąpi silnik 2,4 l) i benzynowy o pojemności 2,7 l.

Toyota Hilux produkowana jest od 1968 r. jako następca modelu Stout. W 2015 r. zaprezentowano obecną, ósmą generację modelu, który oferowany jest jako 2- i 4-drzwiowy pick-up. Ceny modeli z rocznika 2025 zaczynają się od 163 400 zł (wersja Live), a kończą na 236 400 zł (wersja GR Sport II).

