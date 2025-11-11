Paliwo na zapas? Ile naprawdę możesz trzymać w domu i wozić w aucie
Mimo że ceny benzyny i diesla w ostatnich miesiącach utrzymują się na stabilnym poziomie, coraz częściej widać kierowców tankujących dodatkowe kanistry. Problem w tym, że robienie zapasu paliwa nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Obowiązują konkretne limity, określone pojemniki i zasady przechowywania. Za tankowanie do nieodpowiednich kanistrów grozi 3 tys. zł kary, a za przekroczenie dopuszczalnej ilości - 2 tys. zł. Oto, ile paliwa można legalnie przewozić i trzymać w domu, zanim zamiast oszczędności pojawi się problem z mandatem.
Tankowanie dodatkowych litrów może wydawać się rozsądnym zabezpieczeniem, ale nie każdy sposób na "zapasy" jest legalny. Sprawdziliśmy, ile paliwa wolno przewozić i magazynować w domu, jakie pojemniki są dopuszczone i jakie kary grożą za łamanie zasad.
Ile paliwa można legalnie przewozić w samochodzie?
Przepisy ADR dotyczące materiałów niebezpiecznych jasno określają limit dla kierowców prywatnych. Łącznie można przewieźć maksymalnie 240 litrów paliwa ponad zawartość zbiornika auta. Paliwo musi być podzielone na kanistry o pojemności do 60 litrów każdy i umieszczone w pojeździe tak, by nie stwarzało ryzyka wycieku czy zapłonu. Butelki PET, pojemniki po chemii samochodowej czy improwizowane zbiorniki są zakazane.
Kara za przewożenie paliwa w nielegalnych pojemnikach
Za tankowanie do niecertyfikowanych pojemników grozi 3 tys. zł kary. Przekroczenie dozwolonej ilości to kolejne 2 tys. zł. Kontrole nie są rzadkością - Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza transport materiałów niebezpiecznych i reaguje natychmiast, jeśli pojazd nie spełnia przepisów.
Jakie kanistry są dozwolone do transportu paliwa?
Dopuszczone są jedynie kanistry z odpowiednim certyfikatem ADR, szczelne i wykonane z materiałów odpornych na działanie benzyny i oleju napędowego. Zardzewiałe pojemniki z ryzykiem korozji, plastikowe butelki czy beczki bez oznaczeń są traktowane jako zagrożenie i podstawę do odmowy tankowania.
Ile paliwa wolno przechowywać w domu lub garażu?
Równie istotne jak przewóz jest przechowywanie paliwa. W wolnostojącym garażu z materiałów niepalnych można przechowywać do 200 litrów paliwa. W garażu w bryle domu lub szeregowcu limit spada do 60 litrów oleju napędowego albo 20 litrów benzyny. Wynika to z wyższego ryzyka zapłonu benzyny. Większe ilości wymagają specjalnych atestowanych, dwupłaszczowych zbiorników.
Kary za nielegalne magazynowanie paliwa
Naruszenie przepisów dotyczących przechowywania paliwa oznacza mandat od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Straż pożarna i nadzór budowlany mogą reagować również na zgłoszenia sąsiadów - szczególnie w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej.
Jak długo można przechowywać paliwo w kanistrach?
Paliwo nie jest wiecznym zapasem. Benzyna i diesel z czasem się utleniają, a dodatki uszlachetniające przestają działać. Eksperci zalecają zużywanie zapasów co kilka miesięcy - zwłaszcza w przypadku nowoczesnych jednostek z bezpośrednim wtryskiem. Stare paliwo może prowadzić do problemów z rozruchem, a nawet uszkodzeń układu paliwowego.