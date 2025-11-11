Tankowanie dodatkowych litrów może wydawać się rozsądnym zabezpieczeniem, ale nie każdy sposób na "zapasy" jest legalny. Sprawdziliśmy, ile paliwa wolno przewozić i magazynować w domu, jakie pojemniki są dopuszczone i jakie kary grożą za łamanie zasad.

Ile paliwa można legalnie przewozić w samochodzie?

Przepisy ADR dotyczące materiałów niebezpiecznych jasno określają limit dla kierowców prywatnych. Łącznie można przewieźć maksymalnie 240 litrów paliwa ponad zawartość zbiornika auta. Paliwo musi być podzielone na kanistry o pojemności do 60 litrów każdy i umieszczone w pojeździe tak, by nie stwarzało ryzyka wycieku czy zapłonu. Butelki PET, pojemniki po chemii samochodowej czy improwizowane zbiorniki są zakazane.

Kara za przewożenie paliwa w nielegalnych pojemnikach

Za tankowanie do niecertyfikowanych pojemników grozi 3 tys. zł kary. Przekroczenie dozwolonej ilości to kolejne 2 tys. zł. Kontrole nie są rzadkością - Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza transport materiałów niebezpiecznych i reaguje natychmiast, jeśli pojazd nie spełnia przepisów.

Jakie kanistry są dozwolone do transportu paliwa?

Dopuszczone są jedynie kanistry z odpowiednim certyfikatem ADR, szczelne i wykonane z materiałów odpornych na działanie benzyny i oleju napędowego. Zardzewiałe pojemniki z ryzykiem korozji, plastikowe butelki czy beczki bez oznaczeń są traktowane jako zagrożenie i podstawę do odmowy tankowania.

Ile paliwa wolno przechowywać w domu lub garażu?

Równie istotne jak przewóz jest przechowywanie paliwa. W wolnostojącym garażu z materiałów niepalnych można przechowywać do 200 litrów paliwa. W garażu w bryle domu lub szeregowcu limit spada do 60 litrów oleju napędowego albo 20 litrów benzyny. Wynika to z wyższego ryzyka zapłonu benzyny. Większe ilości wymagają specjalnych atestowanych, dwupłaszczowych zbiorników.

Kary za nielegalne magazynowanie paliwa

Naruszenie przepisów dotyczących przechowywania paliwa oznacza mandat od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Straż pożarna i nadzór budowlany mogą reagować również na zgłoszenia sąsiadów - szczególnie w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej.

Jak długo można przechowywać paliwo w kanistrach?

Paliwo nie jest wiecznym zapasem. Benzyna i diesel z czasem się utleniają, a dodatki uszlachetniające przestają działać. Eksperci zalecają zużywanie zapasów co kilka miesięcy - zwłaszcza w przypadku nowoczesnych jednostek z bezpośrednim wtryskiem. Stare paliwo może prowadzić do problemów z rozruchem, a nawet uszkodzeń układu paliwowego.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL