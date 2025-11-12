Spis treści: Jaka jest tolerancja prędkości na fotoradarze? Jaki jest margines błędu na odcinkowym pomiarze prędkości? Czy można przekroczyć prędkość o 10 km/h? Ile punktów i jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Rutyna sprawia, że wielu kierowców pokonuje stałe trasy "na pamięć". Wiedzą, gdzie mogą spodziewać się np. kontroli prędkości, więc z przyzwyczajenia jadą zgodnie z przepisami w określonych miejscach trasy, a w innych pozwalają sobie jechać szybciej. To jednak może być zgubne (nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa), ponieważ z uwagi na rosnącą liczbę aktywnych urządzeń do kontrolowania prędkości, możemy niemile zaskoczyć się mijając fotoradar ze zbyt dużą prędkością.

W takiej sytuacji co najmniej do końca trasy zastanawiamy się, co może nam grozić za taki wyczyn. Nie wszyscy wiedzą jednak, że nawet, jeżeli jechaliśmy nieco za szybko, nie musimy otrzymać kary. I to nie dlatego, że fotoradar może być zepsuty.

Jaka jest tolerancja prędkości na fotoradarze?

Zacznijmy od tego, że jeszcze niedawno fotoradary faktycznie były bardzo pobłażliwe dla kierowców. Niektóre urządzenia były ustawione w taki sposób, by wykrywać wykroczenie dopiero, gdy prędkość została przekroczona o co najmniej 20 km/h. To nie jest miejska legenda, taki stan rzeczy potwierdzały raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykładowo w raporcie z lipca 2021 r. (czyli raptem nieco ponad 4 lata temu) można przeczytać:

Prędkości, przy których rejestrowano naruszenie przepisów (progi wyzwolenia urządzeń) często były ustalone na znacznie wyższym poziomie niż limity prędkości określone ustawowo.

Mało tego, NIK interweniowała w tej sprawie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Ostatecznie sytuacja uległa normalizacji i GITD zastosowała się do zaleceń NIK. Tym samym zrezygnowano z ustawiania tolerancji znacznie powyżej dopuszczalnego ograniczenia prędkości.

Na szczęście dla gapowatych kierowców system wyciąga pomocną dłoń i daje swego rodzaju bufor, w ramach którego urządzenia nie reagują na przekroczenia prędkości. Fotoradar nie robi zdjęcia pojazdom, które poruszają się z prędkością do 10 km/h wyższą niż obowiązujące na danym odcinku ograniczenie.

Podkreślmy, że taki zabieg nie jest podyktowany tylko dobrą wolą służb. Kwestię tę reguluje Prawo o ruchu drogowym. W zapisach ustawy można przeczytać, że "sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości".

Jaki jest margines błędu na odcinkowym pomiarze prędkości?

Oczywiście, jak można się domyślić, tolerancja do 10 km/h obowiązuje także w przypadku innej metody automatycznego pomiaru prędkości, czyli odcinkowego pomiaru prędkości. Tutaj jednak chodzi o średnią prędkość na całym odcinku pomiarowym.

Czy można przekroczyć prędkość o 10 km/h?

Jeżeli jednak policjant zatrzyma nas za jazdę z prędkością o 10 km/h wyższą niż pozwala na to ograniczenie, niewątpliwe skończy się to dla nas mandatem. Co prawda od lat w Polsce funkcjonowała zasada tolerancji i niekarania kierowców za przekroczenie prędkości o 10 km/h, aczkolwiek zmieniło się to w 2022 roku. Wówczas w życie wszedł nowy taryfikator. Zgodnie z nim każde przekroczenie prędkości może zakończyć się karą.

Ile punktów i jaki mandat za przekroczenie prędkości?

W tym miejscu warto dodać, jakie mandaty grożą za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny

od 11 do 15 km/h - 100 zł, 2 punkty karne

od 16 do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne

od 21 do 25 km/h - 300 zł, 5 punktów karnych

od 26 do 30 km/h - 400 zł, 7 punktów karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł, 9 punktów karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł, 11 punktów karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych

Warto również wspomnieć, że w 2022 roku weszła w życie zasada recydywy. Zakłada ona, że kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym po raz kolejny w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany dwukrotnie wyższym mandatem. W przypadku przekroczenia prędkości kary wyglądają następująco:

31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych

Zauważmy, że dwukrotnie większa kara wiąże się tylko z samymi mandatami. Liczba punktów karnych za dane wykroczenie jest dokładnie taka sama, jak wtedy, gdy popełnimy je po raz pierwszy.

