W skrócie W nowych modelach Dacii pojawił się przycisk "My Safety", który umożliwia szybkie wyłączenie wybranych systemów wspomagania kierowcy.

Funkcjonalność przycisku można dostosować przez ekran multimedialny, a ustawienia zapisują się w pamięci auta.

Dacia systematycznie aktualizuje oprogramowanie, eliminując zgłaszane przez użytkowników problemy.

Producenci samochodów w UE muszą instalować w swoich autach liczne systemy bezpieczeństwa - od asystenta pasa ruchu po automatyczne przypomnienia o ograniczeniach prędkości. Z założenia mają pomagać, ale w praktyce potrafią irytować. Dacia znalazła na to prosty sposób: jeden przycisk, który pozwala wyłączyć wybrane funkcje za jednym razem.

Przycisk "My Safety", umieszczony po lewej stronie kierownicy, umożliwia stworzenie własnego zestawu aktywnych i nieaktywnych asystentów. Kierowca może więc jednym kliknięciem dezaktywować np. ogranicznik prędkości, system utrzymania pasa czy dźwiękowy sygnał przekroczenia limitu.

To szczególnie przydatne w codziennej jeździe - zwłaszcza w mieście, gdzie systemy potrafią reagować zbyt nerwowo, lub w trasie, gdy system potrafi na przykład stwierdzić, że zamiast po autostradzie jedziemy drogą techniczną z ograniczeniem prędkości 20 km/h.

My Safety w Daciach

Zanim przycisk zacznie działać zgodnie z naszymi preferencjami, trzeba go skonfigurować. Wszystko odbywa się za pośrednictwem centralnego ekranu multimedialnego. W menu można zaznaczyć, które systemy mają być aktywne, a które chcemy wyłączyć. Wybrany zestaw zapisuje się w pamięci samochodu i przypisuje do przycisku "My Safety". Od tego momentu wystarczy jedno naciśnięcie, by samochód "uspokoić" i pozbyć się komunikatów, które zwykle przypominają o przekroczeniu prędkości lub wymuszają trzymanie się środka pasa.

Dacia umożliwia stworzenie jednej kombinacji, ale użytkownicy liczą, że przyszłe aktualizacje pozwolą zapisywać kilka zestawów - np. osobny do jazdy miejskiej i osobny na autostrady.

Przycisk "My Safety" nie jest zarezerwowany tylko dla odświeżonego Sandero. Trafił również do Dacii Duster nowej generacji oraz Bigstera. Co ciekawe, nawet elektryczna Dacia Spring oferuje tę funkcję - tam przycisk przeniesiono na kierownicę, by był jeszcze łatwiej dostępny.

To rozwiązanie pojawia się także w nowych modelach Renault.

Początkowo nie obyło się bez trudności. Użytkownicy, którzy testowali funkcję tuż po jej premierze w 2024 roku, zgłaszali, że przycisk nie zawsze zapamiętuje ustawienia lub po ponownym uruchomieniu auta część systemów włącza się automatycznie. Producent jednak zareagował na te głosy i dzięki aktualizacjom oprogramowania problem w większości przypadków został rozwiązany.

