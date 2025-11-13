W skrócie Dostawy ciężarówek Jelcz do Wojska Polskiego są opóźnione, co skutkuje nałożeniem przez Agencję Uzbrojenia kar umownych przekraczających 10 mln zł.

Rząd planuje inwestycje w rozbudowę zakładów Jelcz w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, by sprostać zamówieniom armii.

Jelcz, dawniej znany z produkcji autobusów, obecnie jest kluczowym dostawcą podwozi i pojazdów dla najważniejszych projektów polskiej armii.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jelcz systematycznie uczestniczy w przetargach organizowanych przez Polską Grupę Zbrojeniową i zajmuje się produkcją pojazdów ciężarowych w najróżniejszych konfiguracjach - od napędu 4x4 do 10x10 - i podwoziach, na których montowane są chociażby wyrzutnie HIMARS czy K239 Chunmoo. W październiku premier Donald Tusk poinformował, że nowa montownia etatowego dostawcy dla Wojska Polskiego powstanie w Raciborzu na terenie dawnej fabryki kotłów Rafako, aby znacznie zwiększyć moce produkcyjne.

Jelcz z opóźnieniami. Agencja Uzbrojenia nałożyła ponad 10 mln zł kary

Agencja Uzbrojenia przekazała, że część dostaw pojazdów ciężarowych produkowanych przez spółkę Jelcz jest opóźniona. W przypadku niektórych kontraktów naliczono już nawet kary finansowe.

Umowy na dostawę pojazdów Jelcz zarówno średniej, jak i dużej ładowności generalnie realizowane są terminowo, jednakże zdarzają się opóźnienia

Jelcz uczestniczy w kluczowych projektach dla wojska takich jak Narew, Pilica czy Wisła. W przypadku ostatniego z nich - dotyczącego programu ochrony powietrznej - nałożono karę w wysokości 10,5 mln zł, co stanowi ponad 6 proc. pierwotnej wartości umowy.

Rząd na ratunek Jelczowi. Więcej pieniędzy na zwiększenie mocy produkcyjnych

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz od dłuższego czasu alarmuje, że wykorzystywana obecnie hala produkcyjna w Jelczu-Laskowicach jest niewystarczająca do prowadzenia bieżącej produkcji zgodnie z założeniami. Według Leszkiewicza w ciągu kolejnych 4-5 lat niezbędne jest wybudowanie nowej hali, a także jednoczesne wykorzystanie zakładów w Raciborzu i Sanoku.

Rozbudowanie zakładu produkcyjnego w Jelczu-Laskowicach umożliwiłoby zwiększenie sprzedaży pojazdów do poziomu 1,6 tys. egzemplarzy rocznie. Jelcz dostarczałby głównie podwozia, na których montowane byłyby urządzenia i systemy do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu, takie jak radary P-19PL czy Sajna, wyrzutnie iLauncher, systemy pasywnej radiolokacji, łączności oraz dowodzenia.

Z autobusów do pojazdów wojskowych. Jelcz jest etatowym dostawcą dla polskiej armii

Jelcz jest jedną z niewielu marek, którą udało się przekształcić z państwowego molocha z czasów PRL i utrzymać przy życiu. Przez lata firma słynęła z produkcji autobusów, a ostatnie modele - M083C Libero dla MPK Kraków - wyjechały z fabryki w 2008 r., gdy Jelcz znajdował się już na skraju upadłości.

Obecnie Jelcz jest jednak jednym z głównych dostawców podwozi dla wielu sztandarowych projektów polskiej armii. Na ciężarówkach tej marki budowane są m.in. efektory systemów obrony przeciwlotniczej Pilica, Narew i Wisła. W grudniu 2022 r. firma zawarła pierwsze umowy wykonawcze na dostawy pojazdów i nadwozi dla modułów artylerii rakietowej. Dodatkowo Jelcz szykuje się do uruchomienia produkcji ciężarówek Jelcz 883 nowej generacji, które po raz pierwszy zostały zaprezentowane na MSPO w 2023 r.

W maju bieżącego roku przedstawiciele Skarbu Państwa przekazali, że planowana od lat rozbudowa zakładów produkcyjnych (lokalizacja pozostawała tajemnicą) zostanie wsparta środkami budżetowymi w wysokości 700 mln zł. Zaznaczono, że projekt obejmie rozbudowę infrastruktury produkcyjnej oraz zaplecza biurowego, a także budowę hal, w których prowadzone będą procesy wytwarzania komponentów, lakierowania oraz montażu końcowego pojazdów.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL