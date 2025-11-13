W skrócie 35-letni obywatel Mołdawii wjechał pod prąd na autostradę A2 i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem rodziny.

Po wypadku sprawca stał się agresywny, próbował ukraść inne auto i zaatakował interweniujących policjantów.

Mężczyźnie postawiono kilka zarzutów, w tym usiłowanie kradzieży i napaść na funkcjonariuszy, został aresztowany na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 listopada ok. godziny 01:30 przy Miejscu Obsługi Podróżnych Kozie Laski (powiat nowotomyski). Według ustaleń policji kierujący Oplem Astrą Mołdawianin zignorował znaki i wjechał na autostradę A2 pod prąd.

Mężczyzna próbował ukraść samochód

Kierujący przejechał kilkaset metrów, po czym czołowo zderzył się z Audi Q8, w którym znajdowała się trzyosobowa rodzina. Nikomu nic poważnego się nie stało, natomiast sprawca zaczął być agresywny i pobudzony, próbował też ukraść rzeczone Audi. Gdy na miejscu zjawili się policjanci, mężczyzna ich uderzył, a jednego z nich ugryzł w rękę.

W końcu obywatel Mołdawii został schwytany i trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu, o co wnioskował prokurator.

Sprawca mógł być pod wpływem narkotyków

Mężczyzna został również skierowany na badania toksykologiczne w związku z podejrzeniem, że mógł wcześniej zażyć substancje psychoaktywne.

Prokurator postawił mu zarzuty usiłowania kradzieży pojazdu, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia pasażerów Audi oraz policjantów, a następnie naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Grozi mu za to od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

