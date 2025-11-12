W skrócie Fiat 126p, znany jako Maluch, zdobył ogromną popularność w Polsce i na świecie.

Studio MA-DE opracowało nowoczesną wersję kultowego auta, ale koncern Stellantis nie był zainteresowany jej produkcją.

Nowe przepisy UE stwarzają nadzieję na powrót Malucha jako taniego miejskiego samochodu.

Fiat 126p bez wątpienia jest samochodem kultowym, który - szczególnie dla Polaków - jest modelem, do którego pałają ponadprzeciętnym sentymentem. Zmotoryzował cały kraj i za sprawą niewielkich gabarytów, prostej konstrukcji oraz niskiej ceny okazał się prawdziwym sprzedażowym hitem. Auto produkowano od 1973 do 2000 r. i w tym czasie powstało ponad 4,67 mln egzemplarzy.

Wielki powrót Fiata 126p. Tak wygląda jego nowoczesna wersja

Nic więc dziwnego, że marce Fiat zależałoby na jego wskrzeszeniu i rozszerzeniu oferty o kolejny niewielki miejski model. W ostatnich latach to bardzo popularny trend polegający na przywracaniu do gamy samochodów, których produkcja zakończyła się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu, ale które doczekały się kultowego statusu. Skoro Volkswagen pokazał światu dwie nowoczesne wersje Garbusa, Honda wprowadziła elektryczny model E nawiązujący do Civica pierwszej generacji, a Renault chce podbić świat modelem 5 i 4, to dlaczego Fiat miałby nie wrócić do Malucha?

Włosi pokusili się o rozpalenie naszej wyobraźni za sprawą projektu nowoczesnego wcielenia modelu 126p stworzonego przez studio designerskie MA-DE. Już na pierwszy rzut oka widać wyraźne nawiązania do protoplasty, jednakże projektanci zaznaczają, że powstał on w oparciu o współczesną myśl techniczną.

W modelu 126 Vision postawiliśmy na zachowanie charakterystycznych elementów stylu, nadając im nową interpretację. Sylwetka z subtelnie zwężającym się dachem z tyłu oraz kwadratowe reflektory, podkreślone wyrazistą linią otaczającą pojazd, są hołdem dla niepowtarzalnej estetyki tego modelu

Nowy Fiat 126p mógłby być hitem. Stellantis projekt Malucha miał jednak za nic

Włoskie studio designerskie ze sporym optymizmem zaprezentowało nową koncepcję "Malucha" w 2020 r. O ile zainteresowanie ze strony konsumentów - szczególnie tych, którzy mieli okazję jeździć 126p - było spore, to nie można tego samego powiedzieć o marce Fiat, będącej wówczas na rozdrożu. Przypomnijmy, że rok później Fiat stał się częścią koncernu Stellantis, który otwarcie przekonuje, że chce stale piąć się w rankingu największych producentów samochodów na świecie.

Nadzieja w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą przywrócić Fiata 126p

Dlaczego wskrzeszenie Malucha się nie udało? Należy zaznaczyć, że Włosi w swojej ofercie mają już jego następcę - mowa o Fiacie 500 z napędem elektrycznym, który zadebiutował właśnie w 2020 r. To jeden z kluczowych powodów, dla których Fiat nie był wówczas zainteresowany konceptem studia MA-DE.

Dziś jednak śmiało można powiedzieć, że szansa na przywrócenie do produkcji Fiata 126p w nowej postaci jest znacznie większa niż kilka lat temu. Mowa o powstaniu nowej klasy pojazdów miejskich o długości do 3,5 m, w których nie byłoby konieczne stosowanie wszystkich obecnie wymaganych systemów bezpieczeństwa. To właśnie rezygnacja z nich ma pozwolić na produkcję aut spalinowych generujących niewiele CO2, których cena nie przekraczałaby 15 tys. euro.

Choć Fiat w swojej ofercie posiada elektryczny model 500 - do którego ma dołączyć spalinowa odmiana - to mógłby wskrzesić Malucha jako tanią alternatywę dla klientów szukających prostego i niewielkiego auta do miasta. Fiat 500 jest znacznie droższy, bo kosztuje około 106 tys. zł.

