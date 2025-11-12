W skrócie Volkswagen notuje poważne problemy finansowe, a zarząd spółki oraz tysiące menadżerów mogą nie otrzymać premii za 2025 rok.

Sytuację koncernu pogarsza spadek sprzedaży w Chinach, wysokie zadłużenie i cła narzucone w pierwszej połowie roku przez administrację USA.

Porsche, jedna z kluczowych marek grupy, zanotowało w trzecim kwartale znaczącą stratę operacyjną.

Sieć Global Reporters dotarła do wewnętrznych dokumentów Volkswagena, z których wynika, że w tym roku (obrotowym) zarząd koncernu nie zostanie nagrodzony premiami. To efekt ciężkiej sytuacji finansowej koncernu, na którą złożyło się kilka czynników, jak np. załamanie sprzedaży w Chinach czy cła nałożone na europejskie produkty przez nową administrację Donalda Trumpa.

O realnym scenariuszu rezygnacji z premii dla zarządu Volkswagena donoszą Business Insider, Bild i Welt. Niemieckie media zwracają uwagę na pogłębiający się kryzys największego niemieckiego producenta pojazdów i fakt, że brak premii dla zarządu oznacza też wstrzymanie premii dla "nawet kilku tysięcy" menadżerów niższych szczebli. Ich premie zależą nie tylko od "indywidualnie określonych celów" ale też ogólnej kondycji finansowej całego koncernu.

Volkswagen w kryzysie. Wyniki finansowe to katastrofa

Jak precyzuje niemieckie wydanie Business Insider, zgodnie z zawartymi umowami premia dla członków zarządu Volkswagena wynosi 1,5 mln euro. Prezes zarządu otrzymać może 3,5 mln euro. Umowy przewidują też, że w razie osiągnięcia celów większych niż wyznaczone, członek zarządu otrzymać może 3 mln euro, a prezes - nawet 7 mln euro.

Perspektywa otrzymania przez zarząd jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy oddala się jednak z każdym dniem. Z przytaczanych przez niemieckie media dokumentów wynika, że gwarancją otrzymania premii są przepływy kapitałowe (świadczą m.in. o inwestycjach w nowe technologie) na poziomie 3,5 mld euro. Obecnie to przynajmniej o 1 mld euro mniej. Dalekie od oczekiwań są też m.in. wyniki dotyczące marży operacyjnej, która wynosi dziś zaledwie 2,3 proc.

Warto jeszcze dodać, że wynik operacyjny całej Grupy Volkswagen po 9 miesiącach 2025 roku wynosi skromne 5,4 mld euro. Dla porównania w zeszłym roku było to 12,8 mld euro.

Porsche w tarapatach. Nowy prezes uratuje niemiecką legendę?

Słabo prezentuje się zwłaszcza sytuacja Porsche. Według oficjalnych danych finansowych, w trzecim kwartale 2025 roku Porsche odnotowało stratę operacyjną w wysokości 966 mln euro, czyli około 4,2 mld zł. To dramatyczna zmiana w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, gdy producent osiągnął zysk 974 mln euro.

Dostawy niemieckiej marki w pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku spadły aż o 11 proc. (do około 198 000 egzemplarzy), a przychody ze sprzedaży zmniejszyły się do 23,8 mld euro.

Głównymi przyczynami są koszty restrukturyzacji, trudna sytuacja na rynku chińskim, nowe cła w USA oraz spowolnienie sprzedaży aut elektrycznych, które miały być filarem przyszłego rozwoju marki.

Ile nowych aut sprzedaje Volkswagen?

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że cała grupa zamknęła trzy pierwsze kwartały bieżącego roku sprzedażą na poziomie 6,6 mln pojazdów (około 0,1 mln więcej niż przed rokiem).

W ujęciu globalnym wzrost sprzedaży odnotowano w Ameryce Południowej (+13 proc.), Europie Zachodniej (+4 proc.) i Europie Środkowo-Wschodniej (+11 proc.). Gorzej wiodło się Volkswagenowi w Chinach (-2 proc.) i Ameryce Północnej.

W tej ostatniej, za sprawą agresywnej polityki celnej administracji Donalda Trumpa, spadek sprzedaży po pierwszych trzech kwartałach 2025 roku wyniósł aż 11 proc.

