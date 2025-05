"Proszę zrezygnować". Ostre słowa do prezesa Volkswagena

Volkswagen w ostatnim czasie ma sporo problemów. Chociaż sprzedaż w zeszłym roku wzrosła, to zysk znacznie spadł, co znalazło odzwierciedlenie w spadającym kursie akcji. W tej sytuacji akcjonariusze nie mają powodów to zadowolenia i dali temu wyraz na walnym zgromadzeniu.