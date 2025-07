Niedokręcony korek wlewu paliwa to klasyk gatunku. System kontroli emisji wykrywa nieszczelność i zapala kontrolkę. Wystarczy dokręcić korek do charakterystycznego kliknięcia, a po kilku cyklach jazdy kontrolka powinna zgasnąć. Tankowanie przy włączonym silniku również może wywołać błąd. Opary paliwa zaburzają pracę układu odpowietrzania zbiornika, co sterownik interpretuje jako usterkę. Podobnie dzieje się po tankowaniu paliwa gorszej jakości - jednorazowy incydent nie uszkodzi silnika, ale może wywołać tymczasowy błąd.

Migająca kontrolka to zawsze powód do natychmiastowego zatrzymania. Oznacza wykrycie przerw zapłonu, które mogą uszkodzić katalizator. Niespalone paliwo trafia do układu wydechowego, gdzie może doprowadzić do przegrzania i stopienia ceramicznego wkładu katalizatora.