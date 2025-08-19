Cyfrowa rewolucja dla kierowców: nowe e-usługi na Platformie eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

W 2024 roku liczba zarejestrowanych samochodów w Polsce wzrosła aż o 16%, co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się rynek motoryzacyjny. Wraz z rosnącą liczbą pojazdów rośnie również zapotrzebowanie na wygodne i szybkie sposoby zarządzania obowiązkami właściciela auta. Odpowiedzią jest Platforma eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, która dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich zostanie rozbudowana o wiele przydatnych funkcji. Udostępnione zostaną m.in. e-usługi wspierające proces kupna oraz sprzedaży auta. W dobie cyfryzacji i rosnących oczekiwań użytkowników, takie narzędzia stają się nie tylko wygodne, ale wręcz niezbędne dla sprawnego i bezpiecznego zarządzania pojazdem.

Ubezpieczenie pojazdu

Już dziś kierowcy mogą korzystać z Platformy eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie w szybki sposób sprawdzą, czy pojazd - zarówno ich, jak i będący własnością kogoś innego - posiada aktualnie wykupione ubezpieczenie OC. To szczególne cenne podczas zdarzeń drogowych. Obywatele mają również dostęp m.in. do ich własnej historii ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym do informacji o szkodach - mogą ją pobrać i przekazać np. osobie zainteresowanej kupnem ich pojazdu. Platforma umożliwia także dostęp do kanałów komunikacji, przez które kierowcy mogą wyjaśnić niezgodności danych czy załatwić sprawy dotyczące opłat za brakujące ubezpieczenie OC, regresy czy likwidacje szkód.

Kupno i sprzedaż

Dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy platforma zostanie rozwinięta o dodatkowe e-usługi, dzięki czemu przyniesie właścicielom pojazdów nowe możliwości. Jednym z udogodnień będą np. usługi związane z kupnem i sprzedażą pojazdu. Możliwe będzie m.in. pobranie umowy kupna-sprzedaży auta wraz z wypełnionymi już danymi sprzedającego, podpisanie umowy obustronnie elektronicznie czy przesłanie jej elektronicznie do Wydziału Komunikacji. Wszystko dostępne całodobowo, bez konieczności wychodzenia z domu.

Bezpłatnie, bez stresu

Wszystkie usługi udostępnione poprzez Platformę eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będą dostępne dla obywateli bezpłatnie. Rozwój Platformy to spore ułatwienie dla obecnych i przyszłych właścicieli aut. Dostępne e-usługi znacząco uproszczą procesy, które wcześniej wymagały osobistego kontaktu z urzędami czy firmami ubezpieczeniowymi. Poza oszczędnością czasu, dostępnością i wygodą, rozwój platformy wiąże się także z większym bezpieczeństwem danych. Platforma eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego to jednocześnie ułatwienie dla zakładów ubezpieczeń. Wiąże się bowiem z automatyzacją procesów, redukcją błędów, szybszym obiegiem dokumentów, a także lepszą kontrolą nad historią ubezpieczeniową pojazdów czy łatwiejszym weryfikowaniem danych.

Fot. Soloviova Liudmyla Adobe Stock

Rozwój dzięki środkom europejskim

Nowe e-usługi zostaną udostępnione w 2027 roku. Wdrażanie tych rozwiązań jest możliwe dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Program ten jest kontynuacją programu Polska Cyfrowa. Jego głównym celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji Polski poprzez rozwój ultraszybkiego internetu, zaawansowanych e-usług publicznych oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Program wspiera również rozwój gospodarki opartej na danych i podnoszenie kompetencji cyfrowych. Więcej o programie można znaleźć na stronie: https://www.rozwojcyfrowy.gov.pl/

Logotyp materiały promocyjne

Artykuł sponsorowany