Unijna decyzja nie oznacza jednak, że temat badań kierowców został zamknięty. Wręcz przeciwnie. UE zmieniła strategię - zamiast jednego, wspólnego obowiązku w całej Unii, oddała państwom członkowskim pełną swobodę w decydowaniu o tym, kogo i jak często badać.

I to właśnie ta decyzja może mieć znacznie większe konsekwencje, niż pierwotny pomysł badań seniorów.

Seniorzy byli tylko początkiem sporu

Debata publiczna przez długi czas skupiała się niemal wyłącznie na osobach starszych. To oni mieli zostać objęci obowiązkowymi badaniami zdrowotnymi po przekroczeniu określonego wieku. Zwolennicy zmian argumentowali to bezpieczeństwem ruchu drogowego i statystykami wypadków, przeciwnicy - brakiem indywidualnego podejścia i stygmatyzacją całej grupy wiekowej.

Ostatecznie europosłowie uznali, że wiek sam w sobie nie może automatycznie przesądzać o zdolności do prowadzenia samochodu. Wspólne, unijne badania seniorów zostały wykreślone z projektu.

To był moment, który wielu kierowców - zwłaszcza starszych - odebrało jako zwycięstwo.

Decyzja zapadła, ale nie tam, gdzie wszyscy patrzyli

Wycofanie się z badań seniorów nie oznacza jednak, że Unia zrezygnowała z ingerencji w system praw jazdy. Zamiast centralnego rozwiązania przyjęto inny model. Ciężar decyzji został przeniesiony na poziom krajowy.

Nowe przepisy nie narzucają jednego schematu badań, ale pozwalają państwom członkowskim samodzielnie ustalać zasady. Każdy kraj będzie mógł określić, czy chce wprowadzić badania zdrowotne przy odnawianiu prawa jazdy, ograniczyć je do określonych grup - na przykład seniorów - czy też objąć nimi także młodszych kierowców w innych sytuacjach.

UE wyznacza jedynie ramy. Reszta zależy od decyzji rządów krajowych.

Jedna Unia, wiele możliwych rozwiązań

W praktyce oznacza to odejście od idei jednolitych zasad dla wszystkich kierowców w Europie. Prawo jazdy pozostanie dokumentem wspólnym w formie, ale obowiązki związane z jego utrzymaniem mogą się znacząco różnić w zależności od kraju.

W jednym państwie seniorzy mogą nie zostać objęci żadnymi dodatkowymi badaniami, w innym - będą musieli regularnie potwierdzać zdolność do prowadzenia auta. Gdzie indziej kontrole mogą objąć także kierowców młodszych, na przykład przy każdej wymianie dokumentu.

To fundamentalna zmiana filozofii: zamiast jednego rozwiązania dla wszystkich pojawia się mozaika krajowych regulacji.

Dlaczego to ważniejsze niż same badania seniorów

Obowiązkowe testy dla osób starszych dotyczyłyby jednej, jasno określonej grupy. Oddanie decyzji państwom oznacza coś znacznie szerszego. Każdy rząd zyskuje narzędzie, które w przyszłości może wykorzystać - albo nie - w zależności od własnej polityki, sytuacji demograficznej czy nastrojów społecznych.

To oznacza, że temat badań kierowców nie znika. On po prostu przestaje być decyzją Brukseli, a staje się elementem krajowych debat politycznych.

Co to oznacza dla polskich kierowców

W Polsce system czasowych praw jazdy i badań zdrowotnych funkcjonuje od lat. Badania są już dziś wymagane w określonych przypadkach, a dokumenty wydawane są na czas określony. Nowe unijne przepisy nie wymuszają natychmiastowych zmian, ale dają rządowi pełną swobodę w ich modyfikowaniu.

Jeśli w przyszłości pojawią się nowe obowiązki - także dla seniorów - będzie to efekt decyzji krajowej, a nie bezpośredni nakaz unijny. To przesuwa odpowiedzialność polityczną z Brukseli na Warszawę.

Seniorzy nie znikają z tematu

Choć UE wycofała się z automatycznych badań opartych wyłącznie na wieku, seniorzy pozostają w centrum zainteresowania. To właśnie oni najczęściej pojawiają się w argumentacji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego i starzejących się społeczeństw.

Różnica polega na tym, że nie będą już jedyną grupą wskazaną wprost w unijnych przepisach. Teraz to państwa zdecydują, czy i jak ich objąć dodatkowymi wymogami.

Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy w Polsce

W Polsce obowiązek wymiany prawa jazdy dotyczy przede wszystkim kierowców, którzy otrzymali dokument przed 19 stycznia 2013 roku. To właśnie wtedy zniknęły bezterminowe prawa jazdy, a nowe dokumenty zaczęto wydawać z okresem ważności - maksymalnie 15 lat w przypadku kategorii B. Osoby posiadające starsze, bezterminowe dokumenty muszą je wymienić najpóźniej do 18 stycznia 2033 roku. Wymiana ta ma charakter administracyjny i nie oznacza automatycznego obowiązku przechodzenia badań lekarskich, o ile wcześniej nie nałożono ograniczeń zdrowotnych. W praktyce oznacza to, że miliony kierowców i tak będą musiały w najbliższych latach pojawić się w urzędzie - niezależnie od unijnych dyskusji o badaniach.

Unia Europejska zrezygnowała z najbardziej zapalnego pomysłu - obowiązkowych badań seniorów - ale w zamian rozproszyła odpowiedzialność za decyzje. Zamiast jednej zmiany dla wszystkich pojawia się wiele potencjalnych scenariuszy, zależnych od kraju.

Dla kierowców oznacza to mniej przewidywalności i brak jednego, jasnego kierunku. Seniorzy przestali być jedynym adresatem zmian, ale temat badań nie zniknął. Teraz wszystko zależy od tego, jakie decyzje zapadną na poziomie krajowym - i kogo ostatecznie obejmą.

Obowiązkowe badania dla kierowców po 65. roku życia – inicjatywa słuszna czy chybiona? Szczepan Mroczek INTERIA.PL