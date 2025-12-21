Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego podczas badania technicznego nie jest standardową procedurą. Dochodzi do niego wyłącznie w sytuacjach, gdy diagnosta stwierdzi usterki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego albo środowisku. Wtedy pojazd nie tylko nie przechodzi badania, ale traci także prawo do dalszego poruszania się po drogach publicznych.

Dla kierowcy problem zaczyna się w momencie, gdy taka decyzja zapada niespodziewanie. Auto przyjechało na przegląd, jeździło normalnie, a mimo to badanie kończy się czymś więcej niż tylko wynikiem negatywnym.

Dowód zostaje, ale auto dostaje "czerwoną kartkę"

Od zmian w przepisach obowiązujących od 2024 roku zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w zdecydowanej większości przypadków ma charakter elektroniczny. Diagnosta wprowadza informację do systemu CEPiK, a pojazd otrzymuje status zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

To oznacza, że kierowca fizycznie nadal może mieć dokument przy sobie, ale formalnie samochód traci prawo do udziału w ruchu.

Ten rozdźwięk - między dokumentem w kieszeni a wpisem w systemie - jest jednym z głównych źródeł nieporozumień. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie status w CEPiK decyduje o legalności jazdy.

Dlaczego diagnosta ma taką władzę

W powszechnym przekonaniu stacja kontroli pojazdów jedynie "sprawdza" samochód, a decyzje administracyjne zapadają gdzie indziej. Tymczasem przepisy jasno wskazują, że diagnosta ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości techniczne.

Nie jest to kwestia uznaniowości ani nadgorliwości. To element systemu, którego celem jest natychmiastowe wyeliminowanie z ruchu pojazdu potencjalnie niebezpiecznego. Decyzja zapada na miejscu i zaczyna obowiązywać od razu.

Co to oznacza dla kierowcy w praktyce

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - nawet wyłącznie w formie elektronicznej - oznacza, że samochód nie powinien wyjeżdżać na drogę. Wyjątkiem są ściśle określone sytuacje, takie jak dojazd do warsztatu w celu usunięcia usterek lub ponowne badanie techniczne.

Dopiero po naprawie i pozytywnym wyniku kolejnego badania diagnosta może wprowadzić do systemu informację o zwrocie dowodu, również elektronicznie. Do tego momentu status pojazdu pozostaje niezmienny.

Dlaczego to wciąż budzi emocje

Problem nie polega na tym, że uprawnienia diagnostów są nowe. Chodzi raczej o rozbieżność między oczekiwaniami kierowców a rzeczywistą rolą przeglądu technicznego. Dla wielu osób to wciąż rutynowa formalność, a nie realna kontrola stanu pojazdu, która może zakończyć się decyzją administracyjną.

Dopiero w momencie zatrzymania dowodu rejestracyjnego okazuje się, że badanie techniczne nie jest tylko potwierdzeniem sprawności, ale mechanizmem, który może natychmiast wyłączyć samochód z ruchu.

Wizyta na SKP nie zawsze kończy się spokojem na kolejny rok. W skrajnych przypadkach oznacza natychmiastową zmianę statusu pojazdu w systemie, nawet jeśli kierowca fizycznie nadal ma dowód rejestracyjny przy sobie.

To jeden z tych momentów, w których system działa zgodnie z przepisami, ale zupełnie nie tak, jak spodziewa się kierowca. I dopiero gdy zapada decyzja diagnosty, wielu uświadamia sobie, że przegląd techniczny nie jest formalnością, lecz realną kontrolą - z konsekwencjami, których wcześniej nikt nie brał pod uwagę.

