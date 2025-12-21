W skrócie Policja na Mazowszu wzbogaciła się o 209 nowych pojazdów, co znacząco wpłynie na modernizację i skuteczność służb.

Wśród zakupionych aut są radiowozy nieoznakowane, busy techniczne, a także quady i specjalistyczne pojazdy.

Znaczna część floty została sfinansowana ze środków samorządowych i centralnych, przy wsparciu dodatkowych funduszy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Policja systematycznie modernizuje swoją flotę. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach umów zawartych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu udało się zakupić 165 pojazdów o łącznej wartości około 30 mln zł. Dodatkowe 44 radiowozy zostały przekazane jako dostawy centralne. Łącznie zatem szeregi formacji zasiliło 209 nowych radiowozów, wśród których 75 zakupiono przy wsparciu finansowym samorządów lokalnych.

Podczas oficjalnego przekazania poinformowano, że nowe radiowozy mają wspomóc działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawić szybkość reakcji na zdarzenia. Wszystkie samochody zostały odpowiednio dostosowane do potrzeb policjantów oraz pełnienia służby zarówno w ruchu miejskim, jak i poza nim.

Jest ponad 3 200 000 zł przekazane na dofinansowanie naszego projektu. Ja bardzo dziękuję, ale liczę też, że w następnym roku rozpoczniemy nowy projekt, żebyśmy wspólnie dbali o bezpieczeństwo na terenie całego Mazowsza

209 nowych radiowozów dla policji. Wśród aut także quady, nieoznakowane busy i pojazdy specjalne

Wśród nowych pojazdów znalazły się Skody Superb z wideorejestratorami, które trafią do służby w jednostce w Garwolinie, Grójcu, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku i Wyszkowie. Pod maską czeskiego modelu drzemie turbobenzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów DSG. Napęd przenoszony jest na wszystkie koła, a sprint do 100 km/h zajmuje 5,3 sekundy.

Na liście dostarczonych pojazdów znajduje się także 5 busów dla potrzeb techników kryminalistyki. To Mercedesy Vito wyposażone w jednostkę napędową Diesla o mocy 136 KM, które nazywane są mobilnymi laboratoriami, ponieważ posiadają specjalistyczny sprzęt do zabezpieczania i analizy śladów.

Dwa quady i przyczepa do transportu. Policja kupiła nie tylko radiowozy

Policja uzyskała również dofinansowanie w kwocie ponad 61 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. KWP w Radomiu zakupiła dwa quady i przyczepę do ich transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, które mają znacznie usprawnić dojazd do miejsc trudno dostępnych dla samochodów.

Deklaruję, że w dalszym ciągu będziemy starać się wspierać finansowo te potrzeby, ponieważ modernizacja Policji staje się faktem namacalnym (...) chcę dołożyć swoją cegiełkę i wspierać właśnie kwestie doposażania w potrzebny sprzęt tej służbie, która ma zapewniać nam bezpieczeństwo. Serdecznie gratuluję i oczywiście w dalszym ciągu liczymy na dobrą współpracę

Na zdjęciach z przekazania radiowozów możemy również zauważyć, że poza wspomnianą już Skodą Superb oraz Mercedesem Vito, szeregi policji zasilą także modele takie jak Renault Trafic, Kia Ceed i Sportage, Volkswagen Crafter, Skoda Kodiaq czy Isuzu D-Max.

Wśród nowo dostarczonych radiowozów pojawiły się także nieoznakowane busy, auta osobowe i quady. Policja

W bieżącym roku 44 pojazdy zostały przekazane jako dostawy centralne dla potrzeb garnizonu mazowieckiego. To 14 busów wypadkowych, 6 busów nieoznakowanych, 3 oznakowane terenówki, 1 nieoznakowana terenówka, 19 radiowozów nieoznakowanych oraz 1 pojazd specjalny.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL