Spis treści: Nowy odcinek A2. 16 km autostrady A2 Biała Podlaska - Kijowiec. Jak oceniane są oferty? Budowa A2 na wschodzie Polski. Terminy i zakres prac A2 na wschód od stolicy. Co już jest gotowe?

Nowy odcinek A2. 16 km autostrady

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na projekt i budowę nowego fragmentu autostrady A2 w województwie lubelskim. Chodzi o ponad 16-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłem Biała Podlaska a rejonem miejscowości Kijowiec.

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Mirbud (lider) i Budpol. Wartość propozycji to 571 345 251 zł. Najdroższa oferta, złożona przez Unibep, opiewa na 762 176 405 zł. Różnica pomiędzy skrajnymi propozycjami przekracza 190 mln zł, co pokazuje, jak rozbieżnie wykonawcy wyceniają zakres prac.

Łącznie do przetargu zgłosiło się 12 firm, w tym największe podmioty działające na rynku infrastruktury drogowej w Polsce. Pozostałe:

602 108 855,86 zł - Trakcja,

615 836 882,86 zł - konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones,

624 798 180,00 zł - konsorcjum firm: PORR i P.H.U.B. Piotr Pawlica,

638 148 260,40 zł - Mostostal Warszawa,

647 987 234,98 zł - konsorcjum firm: Rubau Polska, Construcciones Rubau, Balzola Polska, i LANTANIA,

675 184 722,99 zł - Duna Polska,

681 744 501,06 zł - Strabag,

699 735 483,01 zł - Polaqua,

722 730 390,09 zł - Budimex,

749 315 503,25 zł - Intercor.

A2 Biała Podlaska - Kijowiec. Jak oceniane są oferty?

Postępowanie przetargowe ogłoszono w maju 2025 r. i prowadzone jest w trybie nieograniczonym. GDDKiA przyjęła jasne kryteria oceny ofert, w których kluczową rolę odgrywa cena.

Cena stanowi 60 proc. końcowej punktacji. Pozostałe 40 proc. przypada na kryteria jakościowe: okres gwarancji na obiekty mostowe (30 proc.) oraz gwarancję na ekrany akustyczne (10 proc.). Oznacza to, że oferta droższa może wygrać, jeśli zapewni dłuższą trwałość kluczowych elementów infrastruktury.

Obecnie trwa analiza złożonych dokumentów. Jeśli nie pojawią się odwołania, podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie 2026 r.

Budowa A2 na wschodzie Polski. Terminy i zakres prac

Wybrany wykonawca będzie miał 32 miesiące na realizację zadania. Na etap projektowania przewidziano 10 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się tzw. okresów zimowych, w których prace drogowe są formalnie wstrzymane, czyli od 16 grudnia do 15 marca.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 r. Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz budowę nowego odcinka autostrady A2 pomiędzy Białą Podlaską a Kijowcem.

A2 na wschód od stolicy. Co już jest gotowe?

Pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską realizowane są cztery odcinki autostrady A2. Trzy z nich są w budowie, a fragment Swory - Biała Podlaska posiada już pozwolenie na użytkowanie. Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych częściach trasy.

Zaawansowanie robót jest zróżnicowane i wynika m.in. z różnych terminów uzyskania decyzji ZRID. Odcinek Siedlce Południe - Malinowiec osiągnął 91 proc., natomiast Malinowiec - Łukowisko oraz Łukowisko - Swory po 85 proc. Trwają roszczenia kontraktowe dotyczące realizowanych już fragmentów trasy, jednak nie są one bezpośrednio związane z nowym przetargiem.

