W skrócie Szanse na budowę fabryki polskich aut elektrycznych w Kleszczowie wzrosły po pozytywnej ocenie pierwszego etapu wniosku o dofinansowanie z KPO.

Adaptive Motors Poland staje do rywalizacji o środki z ElectroMobility Poland, a obie firmy walczą o wsparcie na realizację własnych projektów motoryzacyjnych.

AdaptiveFactory Kleszczów 5.0 zakłada budowę innowacyjnej fabryki i centrum R&D, które mają stać się fundamentem rozwoju polskiej elektromobilności.

Przypomnijmy - w czerwcu prywatna polska firma ściśle związana z nagrodzonym przez NCBR projektem polskiego elektrycznego samochodu dostawczego eVANpl (powstało już kilka w pełni funkcjonalnych prototypów z dopuszczeniem drogowym) złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków KPO budowy fabryki polskich elektryków w Kleszczowie.

Jak poinformował Interię prezes Adaptive Motors Poland - Albert Gryszczuk - wniosek dotyczący projektu "AdaptiveFactory Kleszczów 5.0" w pierwszym etapie został oceniony zgodnie z kryteriami Programu Priorytetowego i otrzymał ocenę pozytywną. Jest to pierwszy krok w procesie pozyskania finansowania z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w wysokości 590 mln zł, które ma wesprzeć budowę innowacyjnej fabryki pojazdów elektrycznych w Kleszczowie.

Mamy świadomość, że pozytywna ocena na etapie I ma charakter wstępny i nie przesądza o ostatecznym wyniku procesu oceny. Niemniej przybliża nas to do celu, czyli uruchomienia produkcji pierwszego w pełni polskiego elektrycznego auta dostawczego

Warto dodać, że polska firma Spółka Adaptive Motors Poland planuje pozyskać środki na inwestycję w ramach tego samego unijnego programu dopłat, z którego pieniądze miałyby również pozwolić na budowę w Jaworznie przez spółkę ElectroMobility Poland "HUB elektromobilności" i stworzenie fabryki "europejskiej marki samochodów elektrycznych".

Między państwową ElectroMobility Poland a prywatną Adaptive Motors Poland trwa pewien rodzaj rywalizacji, bo pieniądze z programu "Instrument wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej" prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej raczej nie pozwolą na zrealizowanie obu inwestycji. W ramach trwającego konkursu ElectroMobility Poland stara się o przyznanie środków w wysokości aż 4,5 mld zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu, kolejnym etapem jest ocena wniosku według kryteriów jakościowych (w tym dodatkowych), kryteriów horyzontalnych oraz kompleksowa ocena stanu obecnego i perspektyw rozwoju wnioskodawców wraz z identyfikacją ryzyk i opłacalności inwestycji. W tym przypadku Adaptive Motors Poland zdaje się mieć uproszczone zadanie, bo w przeciwieństwie do ElectroMobility Poland dysponuje nie tylko własnym projektem pojazdu, ale też w pełni funkcjonalnymi prototypami eVANpl.

Projekt ten to wyjątkowa szansa na budowę silnej polskiej marki motoryzacyjnej, rozwój krajowych technologii i stworzenie nowych miejsc pracy w regionie przechodzącym transformację energetyczną

AMP posiada już kilkadziesiąt listów intencyjnych od klientów flotowych deklarujących zakup ponad 1600 pojazdów oraz zabezpieczoną lokalizację inwestycji w Kleszczowie - jednym z kluczowych centrów przemysłowych w Polsce. Ambitne plany spółki zakładają, że w ramach przedsięwzięcia powstanie również centrum R&D, które stanie się hubem kompetencji dla polskiej i europejskiej elektromobilności.

Następca Żuka i Nysy powstanie w Kleszczowie?

Adaptive Motors Poland Sp. z o.o. to polska spółka technologiczna rozwijająca innowacyjne pojazdy elektryczne w oparciu o autorską platformę EAGLE i system EVACT/ORMAN. Spółka planuje rozpoczęcie produkcji seryjnej w 2028 roku. Wśród udziałowców znajdują się m.in. twórcy Innovation AG, fundusze Solter Capital i Neo Investments oraz doświadczony inwestor Ralf Huep.

Projekt AdaptiveFactory Kleszczów 5.0 zakłada uruchomienie nowatorskiego zakładu produkcyjnego, opartego na modelu gniazdowym i cyfrowym sterowaniu procesami, pozwalającym na równoległą produkcję wielu wariantów pojazdów.

Flagowym produktem ma być eVanPL - zeroemisyjny samochód dostawczy nowej generacji, oparty na lekkiej platformie EAGLE i systemie zarządzania EVACT/ORMAN, w pełni opracowanych przez polskich inżynierów.

