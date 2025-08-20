Tesla chce przyciągnąć klientów. Nowe samochody taniej nawet o połowę

Jeszcze kilka lat temu Tesla mogła pochwalić się imponującymi wynikami sprzedaży, które stawiano za wzór w branży. Dziś o sukcesach amerykańskiego przedsiębiorstwa, mało kto pamięta. Wszystko przyćmiło polityczne zaangażowanie Elona Muska, które negatywnie wpłynęło na wizerunek marki i doprowadziło do poważnego spadku zainteresowania jej samochodami. Rezultat? Na europejskich placach stoją tysiące nowych, lecz niesprzedanych Tesli.

Tesla przyciąga rabatami. Leasing tańszy nawet o połowę

Ze względu na niski popyt oraz brak przestrzeni magazynowej na gotowe pojazdy, brytyjski oddział Tesli zdecydował się na zastosowanie najprostszego i zarazem najskuteczniejszego rozwiązania - obniżki cen. Jak podaje serwis "The Times", powołując się na branżowe źródła, kierowcy w Wielkiej Brytanii mogą obecnie wziąć w leasing samochód elektryczny Tesli, płacąc jedynie nieco ponad połowę kwoty, którą musieliby uiścić rok wcześniej.

Tesla Model 3 za 1240 zł miesięcznie

Raport wskazuje, że aby utrzymać dynamikę sprzedaży, Tesla musiała udzielić firmom leasingowym rabatów sięgających ponad 40 proc. W efekcie miesięczny koszt leasingu Modelu 3 spadł do 252 funtów (przed VAT), a Modelu Y - do niespełna 380 funtów. W przeliczeniu na polską walutę to ok. 1240 i 1870 złotych. Według analityków strategia ta pozwoli producentowi generować wyższą sprzedaż, jednocześnie utrzymując ceny katalogowe na dotychczasowym poziomie. Ponadto firma wprowadziła do swoich salonów program finansowania bez naliczania odsetek, co stanowi dodatkowy impuls dla klientów.

Tesla notuje gwałtowne spadki sprzedaży

Według danych Stowarzyszenia Producentów i Sprzedawców Samochodów, na które powołuje się brytyjska prasa - rejestracje nowych samochodów Tesli w Wielkiej Brytanii w lipcu spadły rok do roku o około 60 proc. Dla porównania, całkowita liczba rejestracji nowych samochodów w tym samym miesiącu zmniejszyła się zaledwie o około 5 proc. Choć rynek motoryzacyjny notuje ogólne spowolnienie, eksperci podkreślają, że sytuacja Tesli jest znacznie trudniejsza niż reszty branży.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News