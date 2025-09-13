GAC - co to za firma?

GAC czytamy jako "GAK" i jest to skrót od Guangzhou Automobile Group. Firma została założona formalnie w 1997 roku, a swoje pierwsze kroki stawiała głównie jako dostawca podzespołów i partner joint venture uznanych producentów samochodów - Toyoty i Hondy.

Z czasem firma zaczęła jednak tworzyć własne marki. Najdłużej obecną na rynku jest Trumpchi, które globalnie znane jest jako GAC Motor. Kolejna to GAC Aion, wydzielona jako niezależna marka, specjalizująca się w pojazdach elektrycznych. Samochody premium oferuje natomiast Hyptec. Co ważne Aion w 2023 roku był trzecią co do wielkości marką samochodów elektrycznych w Chinach po Tesli i BYD.

Dziś GAC to firma wyrastająca poza Chiny. Obecna jest w ponad 70 krajach świata, m.in. w Azji Południowo Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Teraz GAC stara się zakorzenić w Europie, a jednym z pierwszych rynków jest właśnie Polska. Na początek producent próbuje swoich sił z dwoma modelami.

Jak wygląda GAC Aion V?

Pierwszym będzie Aion V, SUV o długości 4 605 mm i rozstawie osi 2 775 mm. To oznacza, że auto pod kątem rozmiarów będzie konkurować z Volkswagenem ID.4, Skodą Enyaq czy Oplem Grandlandem.

Stylistyka Aiona V jest stonowana. Wprawne oko dostrzeże inspirację europejskimi modelami. Przykładowo tylne światła przywodzą na myśl Fiata Grande Pandę.

Aion V pod kątem rozmiarów plasuje się w grupie takich elektryków jak Volkswagen ID.4 czy Skoda Enyaq. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W środku nie ma właściwie żadnych przycisków. Miażdżącą większością funkcji, w tym klimatyzacją, sterujemy za pomocą 14,6-calowego ekranu dotykowego.

Na konsoli środkowej mamy półkę, na której zmieszczą się dwa telefony. Pod nią znajduje się natomiast druga część konsoli - miejsce na różnego rodzaju drobiazgi. Przed kierowcą znajduje się dość niewielki 8,88-calowy wyświetlacz. Zawiera jednak najważniejsze informacje.

Wewnątrz Aiona V nie znajdziemy fizycznych przycisków. Przed kierowcą znajduje się 8,88-calowy wyświetlacz wskaźników, a do obsługi multimediów służy 14,6-calowy ekran. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Spory rozstaw osi przekłada się bardzo dużo miejsca w środku. Tym autem wygodnie będzie mogło podróżować pięć osób.

Chińczykom udało się jednak wygospodarować także przestrzeń na bagażnik. Zapewnia on 427 litrów, które po złożeniu tylnej kanapy można powiększyć do 1,6 tys. litrów. Pod główną podłogą znajdziemy jeszcze schowek, gdzie możemy zostawić np. przewody do ładowania.

Bagażnik Aiona V zapewnia 427 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki napęd ma GAC Aion V?

Tak, Aion V jest samochodem wyłącznie elektrycznym. Przednie koła napędza silnik o mocy 204 KM, dzięki któremu auto może przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h.

Energia elektryczna gromadzona jest w akumulatorze o pojemności 75,3 kWh. Zasięg w cyklu mieszanym ma wynosić 510 km (według norm WLTP, więc realnie raczej poniżej 350 km). W cyklu miejskim auto ma pokonać 708 km na jednym ładowaniu (znów: wg WLTP). Aion V jest w stanie przyjąć prąd stały o mocy 180 kW, a to w optymalnych warunkach pozwoli uzupełnić prąd z 30 do 80 proc. w 18 minut.

GAC Aion V. Wersje wyposażeniowe i ceny

Aion V w naszym kraju dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia. W standardowej, Premium, znajdziemy m.in.:

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system kamer 360 stopni

8,88-calowy ekran wskaźników

14,6-calowy wyświetlacz multimediów

indukcyjną ładowarkę

19-calowe felgi aluminiowe

panoramiczny dach z elektryczną roletą

fotel kierowcy z elektryczną regulacją w sześciu kierunkach

podgrzewanie i wentylowanie przednich siedzeń

podgrzewanie siedzeń w drugim rzędzie

podgrzewanie kierownicy

dwustrefową klimatyzację automatyczną

W topowej odmianie, Luxury, dostajemy dodatkowo ośmiopunktowy masaż w przednich fotelach czy wbudowaną lodówkę pod podłokietnikiem. Podstawowa odmiana kosztuje 178 900 zł, z kolei wersja Luxury 187 900 zł.

Dla porównania 189 900 zł kosztuje bazowa wersja Skody Enyaq z napędem o identycznej mocy, ale gorzej wyposażoną (z trójstrefową klimatyzacją automatyczną i podgrzewanymi fotelami, ale bez wentylacji czy podgrzewania tylnych siedzeń).

Jak wygląda Hyptec HT?

Drugim modelem, który na początku będzie sprzedawać w Polsce GAC, jest Hyptec HT, SUV coupe, który stylistycznie z przodu przywodzi mi na myśl trochę Teslę Model Y przed liftingiem. Samochód ma 4 935 mm długości, co oznacza, że pod rozmiarowo jest zbliżone do BMW iX.

Blisko pięciometrowy Hyptec HT pod kątem rozmiarów plasuje się w grupie takich samochodów jak BMW iX. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Podobnie jak w wyżej opisanym modelu przed kierowcą jest 8,88 calowy wyświetlacz wskaźników, a do obsługi znakomitej większości funkcji w tym aucie służy 14,6-calowy wyświetlacz.

Konsola środkowa jest dwupoziomowa. W górnej części znajdziemy półkę na dwa telefony, wyposażoną w indukcyjną ładowarkę. Pod nią znajdziemy sporą półkę na inne przedmioty.

Tak jak w Aionie V, wewnątrz Hypteca HT mamy 8,88-calowy wyświetlacz wskaźników i 14,6-calowy ekran multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

O ile w Aionie V jest przestronnie, to w Hyptecu HT miejsca jest ogrom. Na tylnych siedzeniach mamy rozkładane półki, na których możemy postawić laptop lub np. jedzenie. Do dyspozycji mamy również bagażnik o pojemności 670 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń można go powiększyć do 1,8 tys. litrów.

Przy rozłożonych tylnych siedzeniach Hyptec HT mieści 670 litrów bagażu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki silnik ma Hyptec HT?

Hyptec HT, podobnie jak Aion V, jest samochodem elektrycznym. Znajdujący się na tylnej osi silnik zapewnia 244 KM i pozwala rozpędzić się do "setki" w siedem sekund. Prędkość maksymalna wynosi 183 km/h.

Akumulator o pojemności 72,7 kWh przyjmie prąd stały o mocy do 163 kW, co pozwoli na uzupełnienie energii do 80 proc. w 28 minut. Jeśli jednak naładujemy go do pełna, przejedziemy do 445 km w cyklu mieszanym i 577 km w cyklu miejskim. Znów - trzeba pamiętać, że to wartości w cyklu WLTP, realnie wyraźnie mniejsze.

Silnik elektryczny znajdujący się na tylnej osi zapewnia 244 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Ile kosztuje Hyptec HT?

Hyptec HT dostępny jest tylko w jednej wersji wyposażenia. W ofercie znajdziemy m.in.:

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system kamer 360 stopni

8,88-calowy ekran wskaźników

14,6-calowy wyświetlacz multimediów

indukcyjną ładowarkę

19-calowe felgi aluminiowe

panoramiczny dach z elektryczną roletą

elektrycznie regulowany fotel kierowcy w 12 kierunkach

elektrycznie regulowany fotel pasażera w 10 kierunkach

podgrzewanie i wentylację przednich foteli

ośmiopunktowy masaż w przednich fotelach

podgrzewane siedzenia w drugim rzędzie

dwustrefową klimatyzację automatyczną

Za Hypteca HT zapłacimy 222 900 zł. Za BMW iX w podstawowej specyfikacji z zauważalnie mocniejszym napędem (408 KM) i napędem na cztery koła zapłacić trzeba 375 500 zł. Na wyposażeniu standardowej odmiany nie znajdziemy jednak np. wentylowanych przednich foteli.

Aion V może przejechać na jednym ładowaniu do 510 km w cyklu mieszanym. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dzięki rozstawowi osi na poziomie 2 775 mm przestrzeni w Aionie V jest bardzo dużo. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

14,6-calowy ekran multimediów służy do sterowania większością funkcji w Aionie V. Także klimatyzacją. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Przednie fotele w Hyptecu HT w standardzie oferują podgrzewanie, wentylację i funkcję masażu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Miejsca w drugim rzędzie Hypteca HT jest pod dostatkiem. To m.in. dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 2 935 mm. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

