Jak podaje Reuters, w kwietniu na niektórych rynkach sprzedaż była wręcz symboliczna. W Holandii sprzedano 282 Tesle (-74 proc.), w Portugalii - 302 (-33 proc.), we Włoszech - 446, a w Szwecji - 203 (-81 proc.). Dane dla największego europejskiego rynku, czyli Niemiec nie zostały jeszcze opublikowane, podobnie jak dla Wielkiej Brytanii. Natomiast we Francji, trzecim największym rynku w Europie, sprzedaż spadła o niemal 60 proc.

Wzrosty sprzedaży w kwietniu odnotowała jedynie w Norwegii i we Włoszech.

Fatalny kwiecień to ciąg dalszy kłopotów amerykańskiej marki. W pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaż Tesli w Europie była o 37 proc. mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. W ciągu trzech miesięcy z salonów Tesli w Europie wyjechało nieco ponad 36 tys. samochodów - to wynik, który kłóci się z rosnącą ogólnie sprzedażą aut elektrycznych, rynek wzrósł bowiem o 28 proc.