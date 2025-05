W skrócie Tesla zmaga się z katastrofalnym spadkiem sprzedaży, który w Europie sięgnął 45% w pierwszym kwartale 2025 roku.

Polityczne zaangażowanie Elona Muska w Departament Efektywności Rządowej (DOGE) jest wskazywane jako jedna z przyczyn problemów Tesli.

Problemy Tesli są pogłębiane przez przestarzałą gamę modeli oraz wadliwe samochody, co prowadzi do akcji nawrotowych.

W pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaż Tesli w Europie była o 45 proc. mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. W ciągu trzech miesięcy z salonów Tesli w Europie wyjechało nieco ponad 36 tys. samochodów - to wynik, który kłóci się z rosnącą ogólnie sprzedażą aut elektrycznych. W samym marcu sprzedaż Tesli spadła o 36 proc., co jest najgorszym wynikiem wśród wszystkich producentów.

Ale to nie koniec kłopotów amerykańskiego producenta. Jak wynika z najnowszych danych francuskiej firmy analitycznej PFA, w kwietniu tego roku sprzedaż Tesli była o 59 proc. mniejsza niż w kwietniu 2024 roku. To oznacza, że spadki sprzedaży we Francji się pogłębiają, ponieważ w całym pierwszym kwartale sprzedaż spadła o 44 proc.

Wynik uzyskany na francuskim, trzecim największym rynku europejskim, można traktować jak papierek lakmusowy, bowiem sprzedaż Tesli w całej Unii Europejskiej w pierwszym kwartale spadła o 45 proc, a więc niemal tyle samo, ile we Francji.

Dlaczego Europa pokazała Tesli drzwi?

Eksperci, cytowani przez agencję AFP, za wyniki Tesli winią polityczne zaangażowanie Elona Muska. Miliarder objął przewodnictwo Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), który zajmuje się głównie zwolnieniami w amerykańskiej administracji rządowej. Tymczasem od początku pojawiają się pytania czy ustawa o DOGE w ogóle jest legalna, a także o samego Muska, który objął jej stery, chociaż oficjalnie nie jest politykiem.

Sama działalność DOGE również szybko stała się kontrowersyjna. Departament zwalniał "na ślepo", przegrywał procesy sądowe, a także z własnej woli przywracał ludzi do pracy, gdy okazywało się, że paraliżował działalność instytucji rządowych.

Elon Musk uratuje Teslę? A może tylko ją pogrąży?

Ekonomiści są zdania, że Elon Musk powinien wybrać - albo odejść z polityki albo zrezygnować z kierowania Teslą. Co do tego, jak długo będzie przewodził DOGE, zdania są podzielone. Portal Politico doniósł, że Musk może wkrótce zrezygnować z kierowania DOGE, co pośrednio potwierdził Trump, mówiąc, że "Musk ma dużą firmę do prowadzenia i chce do niej wrócić".

Ale jeśli nawet Musk odejdzie z polityki, to nie ma żadnej gwarancji, że to pomoże Tesli. Ludzie nie mają aż tak krótkiej pamięci, by zapomnieć o "gestach przypominających salut rzymski" czy wspieraniu skrajnej prawicy w Niemczech. Być może mleko już się rozlało.

Analitycy wskazują też na szereg innych problemów trapiących Teslę. Gama samochodów się starzeje, zmodernizowany Model Y nie okazał się hitem, podobnie jak jedyny nowy model w gamie, czyli Cybertruck. Do tego dochodzą problemy z jakością - Tesla musiała ogłosić akcję nawrotową, która obejmuje praktycznie wszystkie wyprodukowane Cybetrucki, z który mogą odpadać panele nadwozia.

Tesla Cybertruck sprzedaje się tak znacznie poniżej oczekiwań REGINALD MATHALONE AFP

Sprzedaż samochodów we Francji spadła

59-procentowy spadek sprzedaży Tesli w kwietniu nastąpił, gdy cały francuski rynek samochodów skurczył się o 5,64 proc. Analitycy FPA wskazali, że w tych trudnych warunkach dobrze poradziło sobie Renault (+2 proc.), natomiast Stellantis zanotował spadek sprzedaży o 12 proc, a Volkswagen - o 8,5 proc.

Sprzedaż samochodów we Francji w kwietniu była na niskich poziomach, niewiele wyższych niż w okresie pandemii Covid-19.

Analitycy wskazują, że taki stan rzeczy jest wynikiem niepewności wśród francuskich konsumentów, którzy obawiają się wojny handlowej wytoczonej całemu światu przez Donalda Trumpa, a także amerykańskiej recesji, w którą USA mogą wpaść na skutek działalności prezydenta. A amerykańska recesja nie pozostanie bez wpływu na rynku europejskie.

