W skrócie Ceny paliw w Polsce spadają w porównaniu do ubiegłego roku, szczególnie widoczny jest spadek cen diesla i benzyny.

Najtańsze paliwo można tankować w województwie pomorskim i śląskim, natomiast najwyższe ceny obowiązują m.in. na Mazowszu i w województwie zachodniopomorskim.

Ceny LPG pozostają stabilne od tygodnia, ale w porównaniu do ubiegłego roku są niższe.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Portal e-petrol podzielił się najnowszymi danymi dotyczącymi cen paliw w Polsce. Choć na pierwszy rzut oka różnice wydają się symboliczne, to jednak w porównaniu z ubiegłorocznymi cenami, zmiany okazują się robić niemałe wrażenie. Dobra passa na rynku paliwowym z pewnością spodoba się kierowcom wracającym z wakacyjnych podróży.

Diesel wraca do łask? Widać wyraźny spadek cen

Jak wynika z najnowszych danych portalu e-petrol, ceny paliw znów spadły. Największą różnicę odczują osoby tankujące olej napędowy. Średnia cena ON na polskich stacjach paliw wynosi obecnie 5,89 zł, a zatem o 4 grosze mniej niż tydzień temu. Rok temu o tej samej porze kierowcy tankujący olej napędowy musieli zapłacić 6,29 zł za litr, a więc aż 40 groszy więcej.

Biorąc pod uwagę to, że średnia pojemność baku samochodu wynosi 50 litrów, zatankowanie go do pełna przy obecnych cenach ON będzie kosztować około 295 zł. Rok temu za tę samą ilość paliwa trzeba było 315 zł, a zatem o 20 złotych więcej. Różnica jest zauważalna.

Diesel, który jeszcze niedawno był synonimem drogiej jazdy, dziś powoli wraca do roli najbardziej opłacalnego paliwa przy dłuższych trasach. Jak oceniają eksperci, obecna sytuacja jest wynikiem stabilizacji na rynku surowców i korzystnych notowań ropy.

Spektakularny spadek cen benzyny

Kierowcy tankujący benzynę 95 również mają powody do zadowolenia. Średnia cena benzyny spadła o 3 grosze w porównaniu do poprzedniego tygodnia i wynosi teraz 5,74 zł za litr. Rok temu za litr tego paliwa trzeba było zapłacić aż 6,27 zł, a więc o 53 grosze więcej niż obecnie. Różnica ta okazuje się szczególnie mocno odczuwalna przy częstym tankowaniu.

Zalanie benzyną 50-litrowego baku obecnie kosztuje 287 zł, a więc o 26,5 zł mniej w porównaniu do cen z ubiegłego roku. W poprzednie wakacje, chcąc zatankować pełen bak benzyny, kierowca musiał liczyć się z wydatkiem rzędu 313,5 zł. Takie odświeżenie z pewnością mocno odciąży domowy budżet, w którym każda złotówka ma znaczenie.

Ceny LPG od tygodnia bez zmian

Bez zmian w porównaniu do poprzedniego tygodnia pozostają ceny LPG. Obecnie ten rodzaj paliwa kosztuje średnio około 2,59 zł za litr. Różnice uwidaczniają się dopiero po porównaniu obecnych cen z cenami ubiegłorocznymi. W minione wakacje za litr autogazu kierowcy musieli zapłacić aż 2,89 zł. Różnica okazuje się bardziej odczuwalna po zatankowaniu baku do pełna.

W przypadku tego paliwa, da się zatankować około 80 proc. pojemności butli LPG. Do 40 litrowej butli zmieści się zatem około 32 litrów autogazu. W tym roku za tę ilość paliwa zapłacimy na polskich stacjach 82,88 zł, natomiast w 2024 roku zapłacilibyśmy 89,92 zł, a zatem o 7,04 zł więcej.

Gdzie jest najtańsze paliwo?

Poza wskazaniem różnic w ogólnopolskiej średniej cenie paliw, eksperci zwrócili także uwagę na ceny obowiązujące w konkretnych lokalizacjach. Okazuje się, że najkorzystniejsze ceny benzyny i diesla obowiązują obecnie w woj. pomorskim, gdzie Pb95 kosztuje 5,61 zł, a ON - 5,75 zł za litr. Najtańszy autogaz jest z kolei w woj. śląskim, gdzie litr tego paliwa kosztuje 2,48 zł

Wskazano również najmniej korzystne regiony, jeśli chodzi o obowiązujące ceny paliw. Najwięcej za litr Pb95 zapłacimy w woj. świętokrzyskim, bo aż 5,90 zł. Najdroższy olej napędowy jest z kolei na Mazowszu i w woj. kujawsko-pomorskim, a jego średni koszt wynosi 6 zł za litr paliwa. Najdroższy autogaz w Polsce jest natomiast w woj. zachodniopomorskim - 2,78 zł/l.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL