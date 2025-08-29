2 tys. zł kary za wjazd quadem lub crossem do lasu. Rząd zaostrzy prawo
Kierowcy quadów i motocykli crossowych będą musieli na dobre zrezygnować z jazdy po lasach? Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów, który znacząco podnosi kary za nielegalny wjazd pojazdami mechanicznymi do terenów leśnych. Dokument jest już na etapie konsultacji społecznych.
W skrócie
- Rząd przygotował projekt zmian w przepisach, przewidujący znacząco wyższe kary za jazdę pojazdami mechanicznymi po lasach.
- Nowelizacja zakłada minimalną grzywnę 500 zł i nawiązkę 1,5 tys. zł dla kierowców quadów i motocykli crossowych, przekraczających przepisy.
- Nowe regulacje obejmą także walkę z kradzieżą stroiszu, a ich wejście w życie planowane jest na 2025 rok.
Wyższe kary za szkodnictwo leśne
Projekt zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort argumentuje, że nowe przepisy to odpowiedź na rosnący problem tzw. szkodnictwa leśnego - zarówno nielegalnej jazdy pojazdami terenowymi, jak i kradzieży stroiszu jodłowego (gałązek używanych w dekoracjach).
Skala zjawiska jest coraz większa. W 2021 r. odnotowano 36 tys. przypadków nielegalnego wjazdu pojazdów do lasów, a w 2024 r. było ich już 57 tys. To wzrost aż o 59 proc. w ciągu trzech lat. Resort podkreśla, że problem wiąże się z rosnącą popularnością quadów, motocykli crossowych i innych pojazdów terenowych wykorzystywanych rekreacyjnie.
Quad w lesie - nowe grzywny i obowiązkowa nawiązka
Obecnie Kodeks wykroczeń za wjazd do lasu w miejscu, gdzie jest to zabronione, przewiduje karę grzywny do 500 zł. Projekt wprowadza minimalny próg kary - co najmniej 500 zł w przypadku powodowania hałasu, niszczenia roślinności lub siedlisk przyrodniczych.
Dodatkowo kierowcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości 1,5 tys. zł. Oznacza to, że minimalny koszt złamania przepisów może wynieść nawet 2 tys. zł. Ministerstwo liczy, że dotkliwe sankcje będą działały prewencyjnie i ograniczą szkody w lasach.
Zmiany w prawie i harmonogram
Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji społecznych i opiniowania. Uwagi można zgłaszać przez trzy tygodnie za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji. Rząd planuje przyjąć dokument jeszcze w tym roku, co oznacza, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w 2025 r.
Ministerstwo zaznacza, że zmiany mają charakter kompleksowy. Obejmą nie tylko kwestie jazdy pojazdami mechanicznymi w niedozwolonych miejscach, ale również kradzież stroiszu o większej wartości, która ma zostać uznana za przestępstwo.