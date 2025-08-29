W skrócie Rząd przygotował projekt zmian w przepisach, przewidujący znacząco wyższe kary za jazdę pojazdami mechanicznymi po lasach.

Nowelizacja zakłada minimalną grzywnę 500 zł i nawiązkę 1,5 tys. zł dla kierowców quadów i motocykli crossowych, przekraczających przepisy.

Nowe regulacje obejmą także walkę z kradzieżą stroiszu, a ich wejście w życie planowane jest na 2025 rok.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wyższe kary za szkodnictwo leśne

Projekt zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort argumentuje, że nowe przepisy to odpowiedź na rosnący problem tzw. szkodnictwa leśnego - zarówno nielegalnej jazdy pojazdami terenowymi, jak i kradzieży stroiszu jodłowego (gałązek używanych w dekoracjach).

Skala zjawiska jest coraz większa. W 2021 r. odnotowano 36 tys. przypadków nielegalnego wjazdu pojazdów do lasów, a w 2024 r. było ich już 57 tys. To wzrost aż o 59 proc. w ciągu trzech lat. Resort podkreśla, że problem wiąże się z rosnącą popularnością quadów, motocykli crossowych i innych pojazdów terenowych wykorzystywanych rekreacyjnie.

Quad w lesie - nowe grzywny i obowiązkowa nawiązka

Obecnie Kodeks wykroczeń za wjazd do lasu w miejscu, gdzie jest to zabronione, przewiduje karę grzywny do 500 zł. Projekt wprowadza minimalny próg kary - co najmniej 500 zł w przypadku powodowania hałasu, niszczenia roślinności lub siedlisk przyrodniczych.

Dodatkowo kierowcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości 1,5 tys. zł. Oznacza to, że minimalny koszt złamania przepisów może wynieść nawet 2 tys. zł. Ministerstwo liczy, że dotkliwe sankcje będą działały prewencyjnie i ograniczą szkody w lasach.

Mieszkańcy różnych części Polski regularne skarżą się na głośne pojazdy 123RF/PICSEL

Zmiany w prawie i harmonogram

Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji społecznych i opiniowania. Uwagi można zgłaszać przez trzy tygodnie za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji. Rząd planuje przyjąć dokument jeszcze w tym roku, co oznacza, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w 2025 r.

Ministerstwo zaznacza, że zmiany mają charakter kompleksowy. Obejmą nie tylko kwestie jazdy pojazdami mechanicznymi w niedozwolonych miejscach, ale również kradzież stroiszu o większej wartości, która ma zostać uznana za przestępstwo.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL