Abarth 600e jest rekordowo mocny, ale nie sprawdzaj tego, bo stanie po 200 km

Michał Domański

Abarth 600e to najmocniejszy seryjny samochód w historii marki, co samo w sobie powinno rozpalać emocje miłośników włoskiej motoryzacji. Studzi je jednak fakt, iż jest to elektryczne. Ja miałem już okazję przetestować go na torze, a teraz przyszedł czas by przekonać się, jak radzi sobie podczas codziennej eksploatacji.

Abarth 600e to najmocniejszy model w historii włoskiego producenta
Abarth 600e to najmocniejszy model w historii włoskiego producentaPiotr KrólINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Nadwozie Abartha 600e ma mnóstwo sportowych akcentów
  2. Wnętrzu 600e brakuje czegoś, co złamałoby monotonię czerni
  3. Abarth 600e ma najwięcej mocy w historii marki, ale czy prowadzi się starsze modele?
  4. Jaki zasięg ma Abarth 600e?
  5. Abarth 600e - cena i konkurenci

Abarth ma swoje wierne grono fanów, ale zawsze pozostawał marką niszową. Dość powiedzieć, że z trzech "nowożytnych" modeli powstałych po wydzieleniu jej z Fiata w 2007 roku, a więc 500, Grande Punto oraz 124 Spider, tylko "pięćsetkę" można czasem spotkać na ulicach. Niezwykle rzadkim widokiem jest także pierwszy elektryk marki, czyli debiutujący w 2022 roku 500e. Tym większą nadzieję na popularyzację Abartha wiążą Włosi z 600e będącym miejskim crossoverem, a więc należącym do bardzo rozchwytanego w Europie segmentu. Tylko czy model ten zadowoli fanów marki, a jednocześnie przekona do siebie szerokie grono odbiorców?

Nadwozie Abartha 600e ma mnóstwo sportowych akcentów

Nie da się zaprzeczyć, że gdyby o popularności danego modelu decydowały tylko względy wizualne, Abarth 600e szybko znalazłby się w czołówce sprzedaży. Już zwykła "sześćsetka" ze znaczkiem Fiata budzi sporo pozytywnych emocji, przyciągając wzrok bardzo udaną, nowoczesną adaptacją stylistyki retro nawiązującej do modelu 500 sprzed niemal 70 lat.

Jaskrawożółty błotnik samochodu z widocznym czarno-żółtym oznaczeniem w kształcie błyskawicy i stylizowaną liczbą 35.
Abartha 600e ozdobiono całym mnóstwem emblematów ze skorpionem. Na przednich błotnikach połączono go z błyskawicą, podkreślając, iż jest to Abarth elektrycznyPiotr KrólINTERIA.PL

Sportowy wariant wzbogaca ją w agresywnie wystylizowane zderzaki, nakładki na progi, duży spojler nad tylną szybą oraz 20-calowe alufelgi. A także skorpiony, naprawdę dużo skorpionów - czy to w postaci emblematów, czy też jedynie zarysów tego pajęczaka stanowiącego element logo włoskiej marki. Całości dopełnia jadowity kolor Zielony Acid, oferowany standardowo.

Abarth 600e należy do tej wąskiej grupy samochodów, które nie kosztują tyle co mieszkanie w centrum miasta, a mimo tego mocno zwracają na siebie uwagę na ulicy i wywołują uśmiechy wśród przypadkowych osób. A także na twarzy właściciela, za każdym razem gdy podchodzi do auta na parkingu.

Jaskrawozielony samochód osobowy marki Abarth zaparkowany na ulicy w otoczeniu roślin i budynków mieszkalnych, z widocznym sportowym charakterem oraz dynamicznymi liniami nadwozia.
Abarth 600e mocno zwraca na siebie uwagę na ulicy za sprawą wielu sportowych dodatkówPiotr KrólINTERIA.PL

Wnętrzu 600e brakuje czegoś, co złamałoby monotonię czerni

Znacznie mniej drapieżnie prezentuje się niestety wnętrze. Co prawda spłaszczona kierownica wykończona perforowaną skórą i alcantarą oraz obszyta żółtą nicią robi bardzo dobre wrażenie, a jeszcze lepsze kubełkowe fotele Sabelt z metalizowanym wstawkami w zintegrowanych zagłówkach oraz tapicerką w skorpiony. Są naprawdę głębokie i zapewniają doskonałe trzymanie boczne.

Kokpit nowoczesnego samochodu z kierownicą wykończoną skórą i żółtymi przeszyciami, dużym dotykowym ekranem wyświetlającym menu oraz cyfrowymi wskaźnikami, widoczna deska rozdzielcza i pedały, za oknem zieleń.
Jednym z najważniejszych wyróżników Abartha 600e, na tle bliźniaka z logo Fiata, jest sportowa kierownica pokryta skórą i alcantarąPiotr KrólINTERIA.PL

Niestety to niemal wszystkie sportowe akcenty jakie znalazły się we wnętrzu Abartha 600e. Jest jeszcze napis ABARTH przed pasażerem i znajdujący się obok mniejszy dopisek "Mind the scorpion" ("Uważaj na skorpiona"), który trafił też na składane przykrycie dużego schowka w konsoli środkowej.

Dwa sportowe fotele z wyrazistymi przeszyciami oraz żółtym logo skorpiona na zagłówkach, czarna tapicerka, nowoczesny design wnętrza samochodu widoczny przez otwarte drzwi, wykończenia w odcieniach czerni i szarości.
Kubełkowe fotele Sabelt to wyróżnik wersji Scorpionissima. Zapewniają świetne podparcie boczne i są dość wygodne, ale trochę trudno się z nich wysiadaPiotr KrólINTERIA.PL

Wnętrze jest jednolicie czarne, pozbawione ozdobników i wykonane wyłącznie z twardego plastiku. Szkoda, że nie zdecydowano się na jakieś urozmaicenie, choćby w postaci lakierowanego na kolor nadwozia centralnego elementu deski rozdzielczej, jak to zrobiono w Fiacie 600 Red. Prosty zabieg pasujący do stylu retro, a zauważalnie ożywiłby wnętrze.

Abarth 600e
Środkowy panel na desce rozdzielczej w Fiacie 600e może być lakierowany na kolor nadwozia lub mieć inną, kontrastową barwę. Niestety w przypadku Abartha zdecydowano się na matową czerń, zlewającą się z czernią pozostałych plastikówPiotr KrólINTERIA.PL

Pewne zastrzeżenia mam też, mimo wszystko, do kubełkowych foteli. Słowa uznania dla Włochów, że zdecydowali się je umieścić w, jakby nie było, miejskim crossoverze. Części osób może jednak przeszkadzać utrudnione wsiadanie i wsiadanie z nich. Ja bardziej zwracałem jednak uwagę na nieco za krótkie siedzisko i ograniczony zakres (elektrycznej) regulacji - nie zmienimy kąta pochylenia siedziska, ani nie wyregulujemy odcinka lędźwiowego.

Nowoczesny fotel samochodowy z czarną tapicerką z żółtymi detalami i haftowanym logo, metalowe elementy pod zagłówkiem oraz fragment drugiego siedzenia w tle.
Tapicerka ze wzorem w skorpiony i metalizowane wstawki - kubełki w 600e robią świetne wrażeniePiotr KrólINTERIA.PL

Największy problem to jednak ograniczona ilość miejsca z tyłu. 600e nie jest autem rodzinnym, ale za kierowcą mającym 180 cm wzrostu zmieści się równie rosły pasażer. W Abarthcie z kubełkami rozbudowane skorupy foteli zabierają sporo miejsca na kolana, przez co wyższe osoby już tu nie usiądą.

Nowoczesne sportowe fotele samochodowe z wyprofilowanymi oparciami i eleganckim wykończeniem, w tle widać fragment wnętrza auta oraz wyświetlacz systemu multimedialnego.
Wadą foteli Sabelt są masywne, plastikowe skorupy, które wyraźnie ograniczają miejsce na kolana podróżnych z tyłuPiotr KrólINTERIA.PL

Ilością miejsca nie zachwyca również bagażnik. 360 l pojemności w aucie tej klasy wystarczy większości osób, ale trudno nie zauważyć, że wielu konkurentów oferuje wyraźnie więcej przestrzeni.

Bagażnik samochodu o jasnej, żółtej karoserii, pokazany z otwartą pokrywą, z widocznymi dwoma zagłówkami na tylnej kanapie, przestrzeń bagażnika jest pusta i wyłożona czarną tapicerką.
360 l pojemności bagażnika wystarcza w aucie miejskim, ale są crossovery segmentu B, które oferują więcej przestrzeniPiotr KrólINTERIA.PL

Abarth 600e ma najwięcej mocy w historii marki, ale czy prowadzi się starsze modele?

Wizytówką Abartha zawsze były nieduże i bardzo lekkie samochody, w których ważniejsze od wysokiej mocy były dopracowany układ jezdny i przyjemność z szybkiego pokonywania zakrętów. Lekkość i zwinność są znacznie trudniejsze do osiągnięcia, kiedy przygotowuje się elektrycznego crossovera, ale bardzo łatwo jest zaoferować kierowcy coś w zamian - wysoką moc. Tylko czy to oznacza, że Włosi zarzucili dawny charakter marki?

Otwarta maska żółtego samochodu marki Abarth, wyeksponowany silnik oraz elementy komory silnikowej, widoczne reflektory i fragment ulicy w tle.
Abarth 600e dostępny jest w wersjach o mocy 240 KM oraz 280 KMPiotr KrólINTERIA.PL

Podczas pierwszych jazd testowych na torze Balocco przedstawiciele Abartha przekonywali, że wręcz przeciwnie - sporo pracy włożyli w to, aby 600e prowadził się tak, jak na auto z emblematem skorpiona przystało. Obniżyli i utwardzili zawieszenie, poszerzyli rozstaw kół, zastosowali wzmocniony tylny stabilizator, a także mechanizm różnicowy Torsen o ograniczonym uślizgu. Z kolei hamulce opracowano wspólne z firmą Alcon - z przodu znajdziemy tarcze o średnicy 380 mm i czterotłoczkowe zaciski, zaś tylne tarcze mają 268 mm.

Nowoczesne felgi aluminiowe z logo marki samochodowej na żółtym aucie, widoczne także żółte zaciski hamulcowe i fragment bocznej części karoserii, całość utrzymana w sportowym stylu.
20-calowe felgi w aucie segmentu B? Abarth nie uznaje półśrodkówPiotr KrólINTERIA.PL

Niestety podczas jazdy na torze efekt nie powalał. Podczas szybkiej jazdy torowej auto wyraźnie wychylało się na zakrętach, a 280 elektrycznych koni choć bardzo sprawnie napędzało samochód, to jednak brakowało tu tej ostrości i gwałtowności w reakcji na gaz (nawet po wybraniu torowego trybu jazdy), typowej zarówno dla aut sportowych, jak i elektrycznych. Pedał hamulca z kolei dość szybko robił się miękki, nie zwiastując dobrze dłuższym sesjom na torze.

Wielu z was pomyślało teraz zapewne, że fakty iż Włosi nie nadali 600e wyczynowego charakteru jest w pełni zrozumiały. Zabetonowane zawieszenie i strzelający wydech są dobre dla właścicieli spalinowych "pięćsetek", zaś tu mówimy o niedużym elektrycznym crossoverze. A więc samochodzie, stworzonym do codziennej miejskiej jazdy, zawożenia dzieci do szkoły i wycieczek na zakupy. Jazda takim autem nie powinna być męcząca, również dla osób którym znaczek ze skorpionem nic nie mówi.

Jaskrawożółty samochód typu SUV marki Abarth porusza się po drodze asfaltowej, w tle zielone drzewa.
Abarth 600e prowadzi się bardzo pewnie, ale na nierównych drogach doskwiera twardość zawieszeniaPiotr KrólINTERIA.PL

I tu pojawia się niestety drugi problem, ponieważ zawieszenie na zwykłych drogach okazuje się dość twarde. Co doskonale pasuje do charakteru Abartha, ale podczas codziennej jazdy może okazać się męczące, a sytuacji nie poprawiają dość twarde kubełki oraz standardowe 20-calowe felgi.

Sporo przyjemności potrafi dać natomiast układ napędowy - na torze trochę brakowało mu pazura, ale w warunkach drogowych, w ogóle tego nie zauważamy. Auto żywiołowo reaguje na dodanie gazu i bardzo szybko nabiera prędkości (sprint do 100 km/h w trwa 5,9 s), a kierowca czuje jak przednie koła szukają przyczepności, co nieodłącznie kojarzy się z hot hatchami. Inna sprawa, że nawet opcjonalne opony Michaelin Pilot Sport EV są dość wąskie (rozmiar 225/40 R20). Sportowe wrażenia dopełnia imitacja odgłosów spalinowego silnika dobywająca się z umieszczonego na zewnątrz głośnika (niestety bardzo szybko zaczyna to męczyć).

Wyświetlacz samochodowy z widoczną grafiką żółtego samochodu elektrycznego Abarth oraz menu po lewej stronie, z przyciskami dotyczącymi generowania dźwięku i parametrów jazdy, w tle drzewa i niebo widoczne przez przednią szybę.
Podobnie jak w 500e, również Abarth 600e pozwala na włączenie generatora dźwięku imitującego spalinowe modele włoskiego producenta. Dla dodania realizmu, głośnik go emitujący znajduje się za tylnym zderzakiem, ale same odgłosy dość szybko zaczynają męczyćPiotr KrólINTERIA.PL

Jaki zasięg ma Abarth 600e?

Zasięg to kolejny problem Abartha 600e. Dostajemy tu taką samą baterię jak w Fiacie 600e, czyli o pojemności 54 kWh. Znacznie mocniejszy napęd oraz większa o 100 kg masa własna sprawiły, że zamiast 410 km przejedziemy zaledwie 321 km. Auto można ładować prądem o mocy 100 kW, więc uzupełnienie energii od 0 do 80 proc. trwa rozsądne 27 minut.

Tak to wygląda w teorii. W praktyce Abarth 600e po naładowaniu faktycznie pokazywał zasięg zgodny z deklaracjami producenta, a realnie pozwalał na przejechanie około 280 km. Różnica więc niewielka, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to wynik podczas jazdy w ruchu miejskim, bez wykorzystywania potencjału napędu i przy optymalnych temperaturach. Podczas dynamicznej jazdy zasięg spadał do około 200 km.

Cyfrowy wyświetlacz kokpitu samochodu elektrycznego z widocznymi wskaźnikami poziomu naładowania, zasięgu, prędkości oraz ikonami ostrzegawczymi i informacyjnymi
Pomimo wysokiej mocy Abarth 600e potrafi utrzymywać zużycie energii na rozsądnym poziomie. Niestety bateria i tak zapewnia dość skromny zasięgPiotr KrólINTERIA.PL

Przy takich wartościach trudno wybrać się Abarthem 600e gdzieś dalej. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę to, iż w elektrykach moc ładowania może różnić się zależnie od wielu czynników (takich jak temperatura otoczenia oraz stopień nagrzania baterii), a do tego wyraźnie spowalnia powyżej 80 proc.

Klapka wlewu i gniazdo ładowania elektrycznego samochodu w jasnożółtym kolorze, wyeksponowana instalacja przygotowana do podłączenia kabla.
600e można ładować prądem o mocy 100 kWPiotr KrólINTERIA.PL

Testowany egzemplarz po podłączeniu do ładowarki o mocy 150 kW deklarował, że przy stanie naładowania 32 proc., doładuje się do pełna za 2:23 godziny. Zaś koszt naładowania całej baterii na szybkiej ładowarce to około 160 zł. Innymi słowy, 600e sprawdzi się głównie w przypadku osób potrzebujących auta do miasta i dysponujących własnym gniazdkiem, aby nie tracić co chwilę czasu i pieniędzy na ładowarkach publicznych.

Kolorowy ekran deski rozdzielczej samochodu elektrycznego z czytelnym wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora na 32 procent, prognozowanym zasięgiem 74 km oraz czasem do zakończenia ładowania.
Abarth 600e do 80 proc. może naładować się w czasie poniżej pół godziny. Jednak realnie, podczas ładowania się do pełna. potrwa to kilka razy dłużejMichał DomańskiINTERIA.PL

Abarth 600e - cena i konkurenci

Nie będę ukrywał, że Abarth 600e jest autem bardzo ciekawym, ale jednocześnie mającym pewne problemy ze znalezieniem właściwego kompromisu. Z jednej strony podczas codziennego użytkowania może okazać się trochę męczący z uwagi na twarde zawieszenie, ale z drugiej nie jest to auto, które sprawi tyle frajdy na torze co spalinowe Abarthy. Do pewnego stopnia jest to kwestia indywidualna, ale obawiam się, że 600e może mieć problemy z przekonaniem do siebie zarówno osób szukających wyróżniającego się miejskiego crossovera z pazurem, jak i pasjonatów marki, którzy chcieliby go czasem zabrać na tor.

Jaskrawożółty samochód osobowy marki Abarth zaparkowany na ulicy w zielonej, zadbanej okolicy, otoczony roślinnością i budynkami mieszkalnymi.
Abarth 600e ma łączyć sportowe wrażenia z jazdy z codzienną praktycznościąPiotr KrólINTERIA.PL

Wbrew pozorom jednak problem dałoby się łatwo rozwiązać. Abarth 600e dostępny jest w standardowej odmianie Turismo o mocy 240 KM oraz testowanej (limitowanej) Scorpionissima. Poza mocą różnią je tylko fotele. A wystarczyłoby zmienić nieco zestrojenie zawieszenia w wersji Turismo na bardziej komfortowe i zastosować 19-calowe felgi, aby był to szybki lecz wciąż wygodny samochód do miasta. Zaś pasjonatom pozostawić mocniejszą odmianę - z twardszym zawieszeniem, kubełkami i bardziej agresywną charakterystyką działania układu napędowego.

    Ceny Abartha 600e zaczynają się od 195 tys. zł za wersję Turismo, a za testowaną Scorpionissima zapłacimy 212 tys. zł. Nie jest to mało, ale jeśli weźmiecie pod uwagę, że Włosi chcą aż 189 tys. zł za Abartha 500e o mocy 155 KM (za wersję podstawową - lepiej wyposażona kosztuje 209 tys. zł), to cena wydaje się niemal okazyjna.

    Jasnozielony, sportowy samochód marki Abarth zaparkowany na tle nowoczesnego budynku, widok z tyłu pod lekkim kątem, podkreślający sportowy wygląd i detale nadwozia oraz felgi.
    Ceny Abartha 600e zaczynają się od 195 tys. zł, a to oznacza, że jest on tylko nieznacznie droższy od znacznie słabszego i znacznie mniej praktycznego 500ePiotr KrólINTERIA.PL

    Szczególnie, że samochód ten właściwie nie ma konkurencji. Bezpośrednio rywalizuje z nim jedynie bliźniacza Alfa Romeo Junior Veloce, dostępna tylko w wersji o mocy 280 KM, wyceniona na 215 tys. zł. Innym usportowionym elektrycznym mieszczuchem jest Alpine A290, wycenione na 168 tys. zł (wersja 180 KM, 220 KM od 181 tys. zł), ale to hatchback, a nie crossover.

    Abarth 600e Scorpionissima - dane techniczne

    Dane techniczne 
    Silnik
    elektryczny 
    Moc
    280 KM 
    Maksymalny moment obrotowy
    345 Nm 
    Pojemność baterii
    54 kWh 
    Osiągi 
    Przyspieszenie 0-100 km/h
    5,9 s 
    Prędkość maksymalna
    200 km/h 
    Średnie zużycie energii
    18,7 kWh/100 km 
    Zasięg
    321 km 
    Wymiary 
    Długość
    4187 mm
    Szerokość
    1808 mm
    Wysokość
    1557 mm 
    Rozstaw osi
    2559 mm 
    Pojemność bagażnika
    360 l
    Masa własna
    1625 kg
    Cena
    212 tys. zł
    Jaskrawy, żółty samochód marki Abarth z charakterystycznym agresywnym designem stoi pod nowoczesnym budynkiem, kierowca widoczny za kierownicą, w tle drzewa i szklana elewacja.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Zbliżenie na reflektor przedni nowoczesnego, żółtego samochodu elektrycznego z wyraźnie widocznym oznaczeniem modelu E600, w tle rozmyta zieleń.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Jaskrawożółty nowoczesny samochód terenowy typu SUV marki Abarth zaparkowany przy ulicy na tle nowoczesnego biurowca z dużymi przeszkleniami.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Jaskrawozielony samochód marki Abarth zaparkowany tyłem na brukowanej alejce obok nowoczesnego budynku i zielonych drzew, widoczna tablica rejestracyjna i charakterystyczne sportowe detale auta.
    Abarth 600e Scorpionissima Piotr KrólINTERIA.PL
    Jasnozielony samochód z widocznym nowoczesnym tylnym światłem LED o charakterystycznym kształcie, karoseria odbijająca otoczenie, fragment wizjera bocznego i reflektora.
    Abarth 600e Scorpionissima Piotr KrólINTERIA.PL
    Logo marki Abarth umieszczone centralnie na jasnozielonej masce samochodu.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Czarna listwa ochronna z tłoczonym wzorem geometrycznym oraz żółtym fragmentem karoserii samochodu.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Bok żółtego samochodu sportowego z widocznym napisem ABARTH+, czarna felga i fragment linii drzwiowej, detal nad asfaltową nawierzchnią.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Wnętrze nowoczesnego samochodu osobowego z cyfrowym panelem sterowania na kokpicie, multifunkcyjną kierownicą oraz rozbudowanym systemem multimedialnym z wyświetlaczem dotykowym ukazującym interfejs pojazdu
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Wnętrze tylnej części samochodu osobowego z czarnymi, tekstylnymi siedzeniami, żółtym nadwoziem i widokiem na zieleń za oknem.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Abarth 600e Scorpionissima
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Element wnętrza samochodu z napisem „Mind the Scorpion” na czarnym, zamszowym wykończeniu oraz widocznymi żółtymi przeszyciami i kawałkiem panelu sterowania.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Cyfrowy wyświetlacz na desce rozdzielczej samochodu prezentujący wskaźniki dotyczące jazdy, takie jak moc, pojemność akumulatora, temperatura i zasięg, zintegrowany z nowoczesnym wnętrzem auta oraz widokiem na drzewa przez przednią szybę.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
    Cyfrowy kokpit samochodu z wyświetlaczem prezentującym informacje o systemie nawigacji, trybie jazdy, poziomie baterii i aktualnie aktywnych asystentach kierowcy.
    Abarth 600e ScorpionissimaPiotr KrólINTERIA.PL
