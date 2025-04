Elon Musk zaangażował się politycznie, co negatywnie wpłynęło na wizerunek Tesli, prowadząc do bojkotów i wandalizmu wobec marki.

W pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaż Tesli w Europie była o 45 proc. mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. W ciągu trzech miesięcy z salonów Tesli w Europie wyjechało nieco ponad 36 tys. samochodów - to wynik, który kłóci się z rosnącą ogólnie sprzedażą aut elektrycznych. W samym marcu sprzedaż Tesli spadła o 36 proc., co jest najgorszym wynikiem wśród wszystkich producentów ujętych w raporcie ACEA.