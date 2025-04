Kolejne dane potwierdzają, że Tesla ma realny kryzys. W pierwszym kwartale 2025 roku dostawy spadły do poziomu 336 681 sztuk – to o wiele mniej niż zakładali analitycy i mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Taki wynik to najsłabszy kwartał od trzech lat. KATHERINE KY CHENG AFP