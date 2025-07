Sprawa manipulacji emisjami nie jest nowością w branży motoryzacyjnej. W 2015 roku Volkswagen przyznał się do stosowania podobnego oprogramowania, co kosztowało koncern ponad 31 mld euro w postaci kar, odszkodowań i kosztów sądowych. To jedna z największych afer w historii motoryzacji, która zmieniła podejście do testów homologacyjnych i kontroli emisji.