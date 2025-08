Osoby o nieczystych intencjach będą miały utrudnione zadanie. Firmy ubezpieczeniowe zyskają nowe uprawnienia. Senat skończył procedować dwa projekty ustaw, które teraz wrócą do Sejmu, a następnie trafią na biurko prezydenta. Gdy wejdą w życie, wielu uczciwych kierowców odetchnie z ulgą.

Koniec z oszustwami w OC. Senat zgłosił istotne poprawki

Pierwsza z poprawek z pewnością nie spodoba się ona nieuczciwym klientom firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele zyskają uprawnienie, które pozwoli im odmówić sprzedaży polisy w jednym przypadku - gdy PESEL klienta będzie zastrzeżony. Do tej pory firmy nie miały dostępu do takich informacji, co mogło być wykorzystywane przez nieuczciwych klientów, kupujących polisy na skradzione dane osobowe.

Już niebawem firmy ubezpieczeniowe i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zyskają dostęp do rejestru zastrzeżonych numerów PESEL. W przypadku, gdy dane klienta będą zastrzeżone, firmy będą mogły udaremnić próbę oszustwa poprzez odmowę sprzedaży polisy. Nadchodzące zmiany to efekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności, którą zaproponował Senat.

Komunikacja z ubezpieczycielami będzie łatwiejsza

Druga z nowelizacji dotyczy sposobu prowadzenia korespondencji z ubezpieczycielami podczas trwania umowy na polisę. Zgodnie z jej treścią, klienci będą mogli wyrazić zgodę na otrzymywanie dokumentów i informacji na temat polisy ubezpieczeniowej drogą elektroniczną. Taka możliwość będzie istniała nie tylko podczas zawierania umowy, jak to było dotychczas, lecz również w dowolnym momencie jej trwania.

Zmiany dotyczą zarówno ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak również OC rolników oraz ubezpieczeń budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto podkreślić, że nie oznacza to rezygnacji z korespondencji drogą tradycyjną. Ona wciąż pozostanie jedną z alternatyw, które klient będzie mógł wybrać.

Kiedy ustawy wejdą w życie? Są dwa terminy

Po przegłosowaniu przez Senat zaproponowanych poprawek do ustawy, które dadzą ubezpieczycielom wgląd do rejestru zastrzeżonych numerów PESEL, ustawą ponownie zajmie się Sejm. Parlamentarzyści zdecydują o tym w jakim kształcie projekt trafi do Prezydenta, którego podpis jest niezbędny, by ustawa weszła w życie. Jeśli Prezydent ją podpisze, zacznie ona obowiązywać już po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W przypadku drugiej z nowelizacji droga do wejścia w życie okazuje się szybsza. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z tym od razu trafi ona do podpisu na biurko Prezydenta i wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Ustawa będzie miała zastosowanie zarówno do istniejących, jak i nowo zawartych umów ubezpieczeniowych.

