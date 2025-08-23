Na grupie liczącej prawie 6 tysięcy członków temat klimatyzacji pojawia się już od kwietnia. Jeden z właścicieli opisał typową sytuację - po wizycie w serwisie odesłano go do domu z niesprawną klimatyzacją. Powietrze nie wychodziło przednimi kratkami, tylko na nogi, a kierowca musiał jeździć w upale.

Użytkownik z Krakowa podzielił się podobnym doświadczeniem. Jego klimatyzacja działała zaledwie dwa miesiące, po czym przestała chłodzić - nawiew stał się słaby i ciepły. W jednym przypadku klimatyzacja przestała działać… zaraz po odebraniu nowego samochodu od dealera.

BAIC i problemy z klimatyzacją

Szczególnie frustrujący dla klientów jest brak skutecznej reakcji niektórych serwisów, mimo że problem wydaje się być znany. Właściciel z problemem nieszczelności zwrócił się najpierw do serwisu w Myślenicach, który nie usunął usterki. Następnie kontaktował się bezpośrednio z centralą BAIC w Warszawie, ale bez konkretnego efektu - a przynajmniej nie podzielił się nim na forum.

Z drugiej strony, niektóre serwisy zidentyfikowały źródło problemu i wygląda na to, że rozwiązanie jest dość proste. Według jednego z nich usterka tkwi w przewodach, przez które ucieka gaz - to podobno znany problem wymagający wymiany przewodów i ponownego nabicia układu. W wielu przypadkach wymiana zaworów i nabicie klimatyzacji rozwiązało problem na stałe.

BAIC Polska nie wydał oficjalnego komunikatu w sprawie. Według relacji użytkowników, serwisy twierdzą, że w kraju jest kilka podobnych przypadków i gdy "Chińczycy znajdą przyczynę", właściciele zostaną wezwani na akcję serwisową. Problem w tym, że może to potrwać kilka miesięcy.

Co mogą zrobić właściciele modelu BAIC 5?

Według nieoficjalnych informacji, źródłem problemów może być wymiana zaworków do napełniania instalacji klimatyzacji, którą przeprowadza się po sprowadzeniu aut do Polski - chińskie zawory są w innym standardzie niż europejskie. Jeśli wymiana nie zostanie wykonana wystarczająco starannie, mogą pojawić się problemy z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia gazu, co skutkuje nieprawidłowym działaniem całego układu. Usterka powinna podlegać naprawie gwarancyjnej, choć jak pokazują doświadczenia użytkowników, nie zawsze przebiega to sprawnie.

Co najmniej kilku właścicieli BAIC-ów spotkało się ze wzorową obsługą, to znaczy szybko rozpoznano problem i usunięto przyczynę. Wymieniane są albo zawory albo cały wąż i w ten sposób układ znów jest szczelny. To faktycznie nieskomplikowana usługa, która, według słów niektórych właścicieli, zajmuje co najwyżej jeden dzień. Oczywiście, w przypadku gdy klimatyzacja nie chłodzi, konieczne jest jej ponowne nabicie.

